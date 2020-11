Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Megjelent a Line 6 Helix 3.0 firmware frissítés Megjelent a Line 6 Helix 3.0 firmware frissítés „A Helix 3.0 az egyik legnagyobb firmware update, amit a Line 6 valaha fejlesztett bármely termékéhez” – nyilatkozta Eric Klein, a Line 6 vezető terméktervező mérnöke. A Line 6 november 24-én adta ki a Helix® 3.0 firmware frissítését a Helix család modelljeihez. A frissítés ingyenesen letölthető a Helix Floor, Helix LT, Helix Rack, HX EffectsTM és HX StompTM effektprocesszorokhoz. Helix 3.0

A három új erősítő- és két hangfalmodellel plusz egy sereg új virtuális effektpedállal „feltöltött” update biztos, hogy nagy örömet okoz bármely Helix tulajdonosnak. Az új erősítők között olyan modelleket találunk, mint a US Princess, ami Fender Princeton Reverbre épül, a Das Benzin Mega, amely a Diezel VH4 Mega csatornáját szimulálja és a Das Benzin Lead, ami a Diezel VH4 Lead csatornáján alapszik. Két új hangfal modellt is kapunk a US Princess 10” és 12” modelleket, melyek Alnico Blue hangszóróval szerelt Fender Princeton Reverb 10″ és 12” ládákra épülnek.





Új effektek

Az új effektek listája meglehetősen terjedelmes, és a következőket tartalmazza:



Poly Pitch, eredeti Line 6

Poly Wham, eredeti Line 6

Poly Detune, eredeti Line 6

Poly Sustain, eredeti Line 6

Poly Capo, eredeti Line 6, gitáron és basszusgitáron is ugyanúgy működik

12 String, eredeti Line 6 12 húros gitár emuláció

Horizon Drive, a Horizon Devices Precision Drive pedal alapján*

Swedish Chainsaw, a BOSS HM-2 Heavy Metal Distortion alapján*

Pocket Fuzz, a Jordan Boss Tone fuzz inspirálta

Bighorn Fuzz, a 1973 Electro-Harmonix „Ram's Head” Big Muff alapján*

Ballistic Fuzz, a Euthymia ICBM fuzz alapján*

Horizon Gate, a Horizon Devices Precision Drive's gate alapján*

Acoustic Sim, a BOSS AC-2 Acoustic Simulator alapján*

Glitch Delay, nyílt végű delay effekt végtelenül kreatív lehetőségekkel

Shuffling Looper, egy inspiráló ötletgenerátor, ami intelligensen vágja és újra konfigurálja a loopokat

Stereo Imager, eredeti Line 6 Ahogy látható, van néhány igazi klasszikus és öt új polifonikus effekt is a felsorolásban. Ez világosan mutatja, hogy ezúttal elég magasra tette a Helix a lécet.





Új jellemzők



Kedvencek modellek lista, elmenthetjük az egyedi erősítő és effektváltoztatásokat, beleértve a lábkapcsoló kiosztásokat is.

Elmenthetjük az alapbeállításokat minden erősítőhöz, hangfalhoz vagy effektblokkhoz.

Az egyedi beállítások jelennek meg minden alkalommal, ha betöltjük az effektblokkot. A 3.0 update egyik remek új jellemzője a True Preset Spillover, ami lehetővé teszi a 100 %-ban zökkenőmentes preset váltást, ha a Path 2-t kikapcsoljuk. A HX Stomp pedal esetében az egyidejűleg használható effektblokkok száma hatról nyolcra növekedett, és most tartalmaz egy Command Center menüt, mellyel más eszközöket lehet vezérelni MIDI-n vagy szoftveren keresztül, akár billentyűparancsokkal. További újdonság, hogy a Helix Native plugin hangolót és Gain Reduction kijelzőt kapott.

Kiemelendő még az öt vadonatúj, polifonikus pitch effekt, amelyeket úgy terveztek, hogy akár komplex akkordokat is meg tud szólaltatni két oktávval magasabban vagy mélyebben. Tanácsos mentést készíteni a Line 6 Helix beállításokról mielőtt az új 3.0 firmware frissítést rátöltenénk az eszközre, nehogy elvesszenek a saját patch-ek. Ár és elérhetőség

A Helix 3.0 firmware és Helix Native 3.0 update már ingyenesen elérhető. Letöltés: https://line6.com/software/



A frissítés menete: https://line6.com/support/page/kb/effects-controllers/helix/updating-helixhx-r965/



A Line 6 termékeket a Yamaha hivatalos viszonteladóinál találod meg.