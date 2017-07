Címlap » Hírek » Megjelent a KHDK Abyss basszus overdrive pedál Megjelent a KHDK Abyss basszus overdrive pedál A most debütáló KHDK Abyss a basszus hangzás kontrolljának páratlan lehetőségét ígéri a basszusgitárosoknak. A KHDK Electronics örömmel jelenti be, hogy elkészült díjnyertes butik effekt pedál sorozatának legújabb modellje, egy basszus overdrive, az Abyss. Az effektet olyan basszerosoknak tervezték, akik teljes kontrollt szeretnének gyakorolni basszus hangzásuk felett. Az Abyss nem bántja az eredeti hangot, ugyanakkor erőteljes, testes hangzást ad hozzá, ami garantálja, hogy a rockos basszus sound keményen átszóljon a mixen. A KHDK Electronics alapítója, Kirk Hammett így kommentálta az Abyss megjelenését: „Jó néhány olyan basszusgitárossal dolgoztam együtt, akik ott vannak a világ legjobbjai között. Az Abyss tiszteletadás az előtt az elkötelezettség és szenvedély előtt, mellyel ők keresték a tökéletes basszus hangzást.” Az Abyss fő erőssége a hangzást kialakító kezelőszervekben rejlik. Külön hangerőszabályzó áll rendelkezésre az eredeti basszushanghoz, és egy másik, mellyel az erőteljes, overdrive-os hangot adagolhatjuk. Az átlagos overdrive pedálokon többnyire egy Blend gombbal lehetséges az effektezett és a tiszta hang arányát keverni. Ezzel szemben a KHDK új pedáljánál külön szabályozható a Dirty és a Clean csatorna, így könnyen kialakíthatjuk a kívánt hangszínt, pontosan annyi tiszta hangot keverhetünk az overdrive-os jelhez, amennyit a hangzásunk megkíván. Technológia

A cél az volt, hogy a basszus játékosok pont a megfelelő, és általuk kívánt mennyiségű torzítást tudjanak a tiszta hanghoz adni. Ezért Antonin Salva, a KHDK főmérnöke az Abyss tervezésénél bi-amp (kettős erősítés) technológiát alkalmazott, két elkülönülő áramkörrel, melyek ketté osztják a gitárjelet. Az egyik megőrzi a jel dinamikáját, hangszínét, a másik az overdrive-os, ütős hangzást állítja elő. Amikor a két jel újra találkozik, az eredeti hang sokkal gazdagabban, erőteljesebben szólal meg. Kezelőszervek

DIRTY – szabályozza a torzított jel szintjét



CLEAN – az eredeti hangot kezeli, pontosabban annak hangerejét



TREBLE – passzív, természetes hangú, alul áteresztő szűrő. Vágja a magasakat és széles frekvencia tartományt kínál. Az óramutatóval megegyező irányba tekerve nyers, agresszív hangzást eredményez. Az ellenkező irányba tekerve lágyabb, melegebb hangzást kapunk.



LO/HI – közvetlenül a gain áramkörbe avatkozik be. LO állásban meleg, csöves, enyhén crunch-os hangot eredményez, nagyszerűen használható ritmus játékhoz. A HI állás növeli a hang telítettségét, lecsengését, és a mélyeket. Ez az állás erőteljesebb ritmusjátékhoz, és szólóhoz ajánlott. GAIN – az előerősítő erősítését szabályozza, és a hangkitartásra van hatással Mint minden KHDK pedál, az Abyss gyártása és minőségellenőrzése is Kentuckyban, az Egyesült Államokban történik. A KHDK Electronics A KHDK társalapítóját, Kirk Hammettet nem hiszem, hogy nagyon be kellene mutatni. Több mint három évtizede a Metallica szólógitárosa, több száz millió lemezt adott el, többször körbeturnézta a világot, többszörös Grammy-díj nyertes, és folyamatosan a világ mindenkori legjobb rock gitárosai között említik a nevét. A cég másik társalapítója, a cseh David Karon korábban a U.S. Musicnál dolgozott, akik többek közt a Washburn gitárokat és a Randall erősítőket is gyártják. A KHDK-nál főként arra törekednek, hogy független platformot kínáljanak a művészeknek kreatív ötleteik valóra váltásához, hogy a legtökéletesebb színpadi és audio eszközök születhessenek meg. Technikai részletek

Bypass mód: True Bypass

Méretek: 120 x 65 x 40 mm (szélesség x mélység x magasság)

Bemeneti csatlakozó: standard ¼” jack – mono/TS

Kimeneti csatlakozó: standard ¼” jack – mono/TS

Tápfeszültség: standard 9 V-os elem, vagy 9V DC adapter (center negatív) Ahogy a KHDK Abyss hazai ára rendelkezésünkre áll, közöljük. A KHDK európai és hazai forgalmazója a Sound Service.