Címlap » Tesztek » Effektek » Megjelent a Keeley DDR Drive, Delay, Reverb pedál Megjelent a Keeley DDR Drive, Delay, Reverb pedál Az amerikai Keeley Electronics hivatalosan bejelentette DDR Drive Delay Reverb pedálját, ami „olyan okosan tervezett effekt, hogy ez az egyetlen pedál, amire valaha szükséged lehet”. Még ha némi fenntartással is kezeljük a fenti mondatot, azért figyelemre méltó lehet az új effekt, főleg ha valakinek szüksége van egy minőségi, kompakt, jól kezelhető három az egyben effektre. A Robert Keeley által tervezett, különböző hangolású DRIVE és WET csatornákkal ellátott pedál a legelterjedtebb gitáreffekteket pakolta egy dobozba. A Drive szekcióban két különböző stílusú overdrive-ból választhatunk: Crunch vagy Lead. A Crunch a brit csöves kombók kemény, túlhajtott hangzását idézi, míg a Lead meleg, sötét, közepesen túlvezérelt overdrive-ot kínál. A Wet szekcióban a pedál közepén elhelyezett apró kétállású kapcsolóval két effekt közül választhatunk Delay, vagy Reverb. Amennyiben ez a kapcsoló Delay állásban van, akkor Vintage/Modern kapcsolóval választhatunk az analóg és a digitális delay között. Reverb állásban pedig a Plate (lemezes) és Spring (rugós) zengető a választék. Természetesen mind a Drive, mind a Wet szekcióhoz a hagyományos kezelőgombok is rendelkezésre állnak. A Drive oldalon Level, Tone, Drive potikkal hatékonyan szabályozhatjuk az overdrive hangzást. A Wet oldalon a Blend, Decay és Time gombokkal nyúlhatunk bele a Reverb és Delay beállításaiba. A pedál oldalán még két további kapcsolót találunk: TRAILS és TRS INSERT. Az előbbivel a true bypass és pufferelt bypass között választhatunk. Pufferelt bypass esetén a delay-t kikapcsolva nem egyszerre szűnik meg az effekt, hanem mintegy átköt a száraz hangzásra. A TRS INSERT kapcsoló aktiválása esetén lehetőségünk van a bemenetre és a kimenetre TRS „Y” kábelt csatlakoztatni és a beépített effekt loopnak köszönhetően effekteket inzertálhatunk a Drive és Wet szekció közé. Az effekt 9VDC, 100 mA adapterrel üzemeltethető, elemmel történő használtra nincs lehetőség. Érdemes megnézni az alábbi videót, ahol látványosan kiderül, hogy egy valóban jól használható, sokoldalú és jól eltalált overdrive hangzásokkal megáldott effektről van szó.

