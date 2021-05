Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Line6 POD Go Wireless – a kábelnélküliség szabadsága Line6 POD Go Wireless – a kábelnélküliség szabadsága – BORBÉLY TAMÁS –



Korábban már teszteltük a Line 6 POD Go multieffektet, melynek idén kijött egy új verziója, a Line 6 POD Go Wireless.

A két testvér ugyanazon kezelőfelülettel, processzorral, szoftverrel, algoritmussal rendelkezik, magyarán minden tulajdonságukban megegyeznek, egyet kivéve, ugyanis az új (mint azt a neve is mutatja) egy beépített wireless rendszerrel, a beépített Relay vezeték nélküli vevővel és a tartozék Relay G10TII adóval rendelkezik.

A fizikai megjelenés minimális változásai

Az expression pedál felett található az integrált vevő rész, egy kis téglalap alakú, lapos doboz formájában. Ez fixen beépített, nem távolítható el a POD Go-ról. Elhelyezése nagyon kulturált, nem akadályoz semmiben, gyakorlatilag nem növeli a térfogatot. Az adó rész minimál méretében és formájában is megegyezik a Line 6 korábbi Relay G10-es wireless rendszer adójával, színében azonban eltér (fekete helyett szürke), ezzel is jelezvén, hogy ez egy újabb, második generációs verzió – G10 TII transmitter – mely stabilabb működést biztosít. A POD Go hátsó paneljén, a hagyományos kábel bemenet mellett helyet kapott egy kis mélyedés, mely a G10 TII adóegység biztonságos tárolására szolgál, így az nagyon praktikusan elhelyezhető, ebben kis tároló zsebben, hogy ne vesszen el, továbbá mindig kéznél legyen, ha a multieffektet használjuk. Fontos megemlíteni, hogy ez csak és kizárólag tárolásra szolgál, nem tölti a transmittert. A korábbi, hagyományos bemenet jack aljzata ugyanott helyezkedik el, mint az eredeti POD Go esetében, illetve ugyanúgy kábelbemenetként is használható, de a wireless verziónál további funkciókkal is fel lett ruházva. Az adóegységet ide bedugva tölthetjük fel, illetve ezen a bemeneten keresztül szinkronizálhatjuk a POD Go integrált vevőegységével (bővebben erről az alábbiakban írunk). A Wireless rendszerrel járó egyéb újdonságok

A POD Go bekapcsolása után, használat előtt, mindig érdemes szinkronizálni az adó egységet a vevővel. Ez mindössze 10-15 másodpercet vesz igénybe, és pofon egyszerűen zajlik. Annyi a dolgunk, hogy az adót behelyezzük a multieffekt bemenetébe (mely a „Guitar in/Realy G10T Charger” felirattal rendelkezik), és kijelzőn már meg is jelenik egy kis ikon és a felirat: „Syncing”. Körülbelül 10-15 másodpercen belül a rendszer automatikusan kiválasztja azt a rendelkezésre álló szabad sávot, mellyel a legstabilabban tud dolgozni az adott térben. Amikor ez megtörténik, a „Sync” felirat eltűnik, és már stabilan használható is a vezeték nélküli szolgáltatás. Szinkronizálás után, ha a bemenetben hagyjuk az adóegységet, akkor az automatikusan töltődni fog. A töltés állapotát, illetve a teljes töltöttséget egy kis ikon, illetve a „Charging”, és a „Fully charged” feliratok egyértelműen jelzik. Az adóegység használatakor, tehát a gitárba dugott állapotában, a POD Go kijelzője automatikusan monitorozza annak állapotát, így könnyen tájékozódhatunk afelől, hogy éppen milyen az akkumulátor töltöttsége, illetve hogy milyen a jelerősség.

Bemenet(ek)re vonatkozó újdonságok

A Global Settings menüben a wireless rendszerre vonatkozóan választható egy úgynevezett „Cable tone” funkció mely nem más, mint a hagyományos kábel által okozott bizonyos magas frekvenciák veszteségének visszahozása. Ha valaki a vezeték nélküli sound-ot nagyon hi-fi-nek érezné, és ezt szeretné közelíteni az imént említett hagyományos kábelekhez, akkor könnyedén beállíthat egy „virtuális” kábelt, mely választhatóan lehet 3, vagy 9 méteres . A hossznak függvényében nyilván fokozódik a magas frekvenciák „simítása”. A Global Settings menüben beállíthatjuk továbbá a wireless rendszer gain-jét, vagyis a bemeneti jelszintjét. Ez alap állapotban 0 dB-en áll, melyet adott esetben kimozdíthatunk mindkét irányba, ha kompenzálni szeretnénk a nagyon kis-, vagy nagy jellel rendelkező hangszedőinket. Az effektlánc első eleménél, az „Input” blokknál megválaszthatjuk, hogy csak a hagyományos, jack-es bemenet funkcionáljon, vagy csak a wireless rendszer, vagy a kettő egyidejűleg. Így presetenként megválaszthatjuk a bemenet típusát, ezzel lehetőségünk van például mindenféle jelút-választó kapcsoló (Line Selector), és kábel átdugdosás nélkül két hangszert használnunk. Például ha egy műsor nagy része elektromos gitárral történik, illetve ezek a részek igénylik a nagyobb mozgásszabadságot, akkor a wireless rendszerre kapcsoljuk ezt a gitárt, és egy kábellel bedugjuk a kevesebbet használt, statikusabban alkalmazott akusztikus gitárunkat. Preset-váltáskor a POD Go a presetenként előre beprogramozott bemenetet fogja használni, tehát annyi dolgunk van, hogy letegyük, és felvegyük az egyes hangszereket, és már szólnak is. Ha nincs két hangszer a rendszerben, akkor lehet, hogy érdemesebb az input blokkot a két bement egyidejű használatára, így a hagyományos jack-es bemenet egyfajta pót megoldásként szolgálhat, ha a vezeték nélküli rendszerünkkel bármi történne. Összességében elmondható, hogy a multieffektbe integrált wireless rendszer egy nagyon praktikus, és kézenfekvő ötlet. Kíváncsi vagyok, hogy más gyártók is alkalmazzák-e majd a jövőben. A Line 6 termékek áráról és egyéb részletekről a hivatalos Yamaha viszonteladóknál lehet információt kapni. Kapcsolódó tesztünk: http://www.zeneszmagazin.hu/line+6+pod+go+%E2%80%93+az+optimalizalt+helix+%E2%80%93+teszt.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó