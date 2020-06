- BORBÉLY TAMÁS -



Még március elején írtunk a téli NAMM Show-n bejelentett legfrissebb Line 6 multieffektről, a POD Go-ról, de a járványhelyzet miatt csak most érkeztek meg az első példányok, amiből sikerült egyet kapnunk tesztelésre.

A Line 6 nagyot dobott, amikor pár éve kihozta a Helix floor multieffektjét, melyet a mai napig a cég zászlóshajójaként emlegetünk. Azóta sorra jelentek meg az egyszerűsített változatok: a Helix LT, amely legközelebb áll az eredeti nagy változathoz, HX Effects, amely „csak” effekteket tartalmaz, erősítő-, és láda modelleket nem, és végül 2018 őszén jelent meg a HX Stomp, mely egy szinte zsebkendőnyi pedálformátumban tartalmazza a „nagy” Helix okosságait. Az idei új termékkel elvileg nem a Helix család bővült – legalábbis ami az elnevezést illeti – mert a cég visszanyúlt a régebbi, népszerű POD típusnévhez, és megalkotta a POD Go-t. A név csalóka lehet, ugyanis a POD Go inkább tartozik a Helix családhoz, mint a POD--hoz. A benne lévő algoritmusok, modellek mind-mind a Helix-ben már használt verziók. A POD Go elnevezés minden bizonnyal a kompaktságra, az egység egyszerűsítésére utal.

Hang, kezelőfelület, optimalizálás





Ahogy azt a bevezetőben is említettük, a Line 6 POD Go-ban megtalálható minden effekt, minden erősítő- és ládamodell, ami a Helix multieffekteket jellemzi. Nem csupán elnevezésben, hanem bizony kompromisszummentesen ugyanúgy szólnak, vagyis egy az egyben ugyanazok. Ez röviden annyit jelent, hogy az effektek magas színvonalúak, az erősítő- és ládaszimulációk már jól használhatók színpadon, könnyedén inspiratív soundok keverhetők ki. A különbség az egység szolgáltatásaiban, illetve az előd Helix floor-hoz képest alkalmazott bizonyos korlátozásokban keresendő.

A POD Go kaphatta volna akár a „Helix LT LT” nevet is, ami lehet, hogy kevésbé hangzik jól, de a rangsorban ez fejezné ki a leginkább a hovatartozását, ugyanis méretben, és a szolgáltatások terén is az LT verzióhoz áll a legközelebb, tovább egyszerűsítve azt.

Talán az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a POD Go összesen 10 effektblokkal rendelkezik, melyek közül 6 szerepe fixálva van. Vagyis az effektláncban fixen szerepel egy wah pedál, egy hangerőpedál, egy erősítőmodell, egy ládamodell, az effekt loop, illetve egy EQ pedál. Ezek helye az effektláncban szabadon megválasztható, az egyes blokkok egymástól függetlenül tologathatóak, illetve az egyes blokkok is több választási lehetőséget kínálnak (rengeteg erősítő- és ládamodell áll rendelkezésre, több EQ, illetve többfajta wah pedálból válogathatunk), de az biztos, hogy ezen „fix szerepű” blokkok funkcióját nem tudjuk megváltoztatni, tehát például az effekt loop helyett nem tehetünk be egy delay-t.

A maradék négy helyre kedvünk szerint válogathatunk a létező további effektblokkokból, vagyis az alábbi effektekből: delay, reverb, kompresszor, overdrive/distortion, phaser, tremolo, egyéb modulációs effektek, a legkülönbözőbb filterek, looper, stb. Ez a megkötés egyfajta keretet teremt az egész „virtuális játszótérnek”, amellyel a multieffekt rendelkezik. Ez a korlátozás behatárolja ugyan a lehetőségeinket, de ez nem feltétlenül probléma. Alapvetően egy jól átgondolt, és eléggé reális effekt láncot kapunk így a gyártótól, melyben az egyes elemek sorrendjét, és négy választott effektet abszolút mi határozhatjuk meg. Ha valaki úgy gondolja, hogy a négy szabadon megválasztott effekt kevés lenne, akkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a megkötés egy preseten belül érvényes, tehát másik presetben már másik négy választható, illetve akár a hat kötött effektblokk is más típusra változtatható (pl. másik erősítő, másik láda, stb.)

Ha így belegondolunk, akkor nem is annyira kevés ez a négy „szabadon választható” blokk, mivel egyidejűleg viszonylag speciális körülmények között kellhet a hat fix mellett még négy további effekt. Ha pedig nem egyidejűleg használjuk, akkor egy másik presetben kényelmesen megvalósítható. Ezek a keretek biztosítják azt is, hogy az ember kisebb valószínűséggel vész el abban a nyúlüregben, hogy végtelennek érzi a lehetőségek számát, mert rászakad a világ összes virtuális cucca, melyek közül minden használható egy időben, és hirtelen nem tud miből választani.

A nyolc lábkapcsolóból az egyik egy dedikált MODE kapcsoló, mellyel a preset mód, és stomp mód között válthatunk egy kapcsolással. Preset módban négy lábkapcsoló áll a rendelkezésünkre az egy bankban lévő presetek közötti azonnali váltáshoz, illetve egy BANK UP és BANK DOWN kapcsolóval tudunk bankot váltani. Ez nagyon gyorssá teszi a presetek közötti váltást, így a fent említett korlátozás, már egyáltalán nem is hangzik olyan vészesen. Bármely presetben, ha a MODE kapcsolóval Stomp módra váltunk, akkor az egyes kapcsolók egy-egy effektblokk ki-, és bekapcsolásáért felelősek, így gyorsan bele tudunk nyúlni egy-egy presetbe. Ez élő körülmények között nagyon flexibilissé teszi az eszközt. Ha ez nem lenne elég, akkor van még egy praktikus kezelési trükk: A BANK UP és BANK DOWN kapcsolókat egyidejűleg megnyomva azonnal a Snapshot módban találjuk magunkat, mely a Helix effektektől már ismert, egyfajta „preset a presetben” mód. Egy presetben egy-egy snapshot-nál előre meghatározhatjuk, hogy mely effekt kombinációk legyenek be- illetve kikapcsolva. Tehát ilyen módon egy lábkapcsoló megnyomásával egyszerre több effektet kapcsolhatunk ki- és be az adott láncban. E három mód jelenléte és azonnali elérhetősége nagyon megkönnyíti az élőben való navigálást. A HX Stomp esetében például ez nem volt megvalósítható, csak kézi kapcsolgatással.

A POD Go ládaszimuláció blokkja tartalmaz jó néhány gyári ládamodellt, de ebbe a blokkba külső IR feltöltés is lehetséges. Nagyon fontos ez a szolgáltatás, hiszen a mai modern multieffekteknek már-már elengedhetetlen része a külső IR (Impulse Response) támogatás, ami egyes valós ládák, valós bemikrofonozásainak konvolúciós technológia segítségével létrehozott lenyomata, illetve profilja. Ezekkel még realisztikusabb élményt nyújt egy ilyen modellezős effekt használata. Fontos itt megemlíteni, hogy az IR nem csak gitárládát jelenthet, hanem akusztikus gitár testmikrofonozást is. Gyakorlatban, ha a POD Go-t olyan akusztikus gitárral szeretnénk használni, mely piezo hangszedővel rendelkezik, akkor a láda blokkba feltöltött akusztikus gitártest IR-rel egy mikrofonozott hang is mellé keverhető. Óriási élmény az akusztikus hangszer ilyen módon való használata, hiszen praktikusan piezo hangszedővel használhatjuk, de mellé egy mikrofonozott hangot is kapunk a mikrofonozás minden nyűgje és nehézsége nélkül.





Ki- és bemenetek





A POD Go a nagyobb Helixekhez képest egy leegyszerűsített kimeneti panelt kapott. Nem rendelkezik MIDI-vel, sem elegáns XLR kijárattal, tehát vonalból használva sokszor DI-box használata lehet szükséges. Viszont lehetőség van a sztereó (left/right) jel kiadásra, továbbá van egy külön AMP OUT kijárata, mely klasszikus felhasználás esetén ládaszimuláció nélkül egy erősítő felé monóban adhat jelet. Fejhallgató kimenete rendkívül praktikus, nemcsak otthoni gyakorlásnál, hanem ezzel megoldható, hogy a main L/R out mellett maradjon egy sztereó kijáratunk, ha esetleg a fülmonitorban a saját gitárhangunk keverését magunk szeretnénk megoldani, függetlenül a hangmérnöktől. Az egy darab beépített Expression pedál mellé a POD Go lehetőséget ad még egy külső pedállal való bővítésre, vagy egy dupla lábkapcsolóval két további lábkapcsoló hozzácsatolására.





Összegzés, ajánlás







A Line 6 POD Go egy olyan multieffekt, mely megszólalás tekintetében nem köt kompromisszumot a Helix család tagjaihoz képest, viszont ár tekintetében jóval barátságosabb. Ennek a jó árnak az elérése azonban szolgáltatásbeli korlátozásokkal jár, de így is egy nagyon jól használható, célzottan a legfontosabb elemeket tartalmazó eszközt kapunk.

Hobbizenészeknek, illetve azoknak, akik első komolyabb multieffektjüket keresik ez egy tökéletes megoldás. A POD Go hangját, tudását tekintve már bőven alkalmas színpadi megszólalásra is, illetve a nyolc lábkapcsolójával már jóval kényelmesebben használható élő körülmények között, mint például kis testvére, a HX Stomp. Profi zenészeknek is nagyon kényelmes megoldást jelenthet a POD Go, ha elég a nyolc lábkapcsoló, és a presetenként tíz effektblokk nem akadály a megfelelő soundok kiépítéséhez, akkor akár fő cuccként is használhatják, vagy például egy Helix floor mellé tökéletes póteszköznek, illetve helyettesnek kisebb koncertekre. A Line 6 POD Go „személyében” egy ár/érték arányban, szolgáltatásaiban, és felhasználóbarát kezelőfelületében okosan optimalizált, jól használható multieffektet ismerhettem meg.





Fontosabb technikai adatok

Gyártó Line 6

Több mint 200 erősítő- hangláda- és effektmodell

4,3"-os (11 cm-es) színes LCD

8 lábkapcsoló, színes LED-ekkel

Impulse response (IR) támogatás

Sztereó effekthurok és TRS expression pedál/dupla lábkapcsoló bemenet

24 bit/96 kHz audió interfész

Bemenetek: gitár (6,3 jack), második expression pedál (6,3 TRS sztereó jack), sztereó effekt loop (6,3 jack: Send/Return), USB

Kimenetek: Main out (2 db 6,3 jack: left /right), Gitár Amp out (6,3 jack), fejhallgató (6,3 TRS sztereó jack)

Áramigény: 9V DC center negatív, 2,5 A (adapter tartozék)

Súly: 3,62 kg

Méretek: 35.9 x 23.0 x 8.8 cm

További információk és ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.

A teszt elkészítéshez a Mezzoforte Hangszeráruház nyújtott segítséget.