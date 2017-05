Címlap » Hírek » KHDK Dark Blood Candy Apple Red torzító KHDK Dark Blood Candy Apple Red torzító Kirk Hammett Dark Blood Signature torzító pedálja a 2016. novemberi megjelenése óta rendkívüli népszerűségnek örvend. Most elkészült 100 db Candy Apple Red pedál kizárólagosan az európai piac számára. Azt gondolhatnánk, hogy a világ egyik legismertebb zenekarának a gitárosa, Kirk Hammett, aki filmet forgat, fesztiválokon lép fel és új albumot készít, már nem nagyon tud időt szakítani arra, hogy újabb kihívásokat keressen. Tévedés, a Metallica gitárosa a tavalyi év februárjában egy régi barátjával, David Karonnal megalapította a KHDK Electronics effekt pedál gyártó céget, hogy egy kicsit felrázza ezt az iparágat. (Ezek az ő szavai…) Azóta hírt adtunk a KHDK sorozat első négy pedáljáról a No.1 Overdrive, No.2 Clean Boost, Ghoul Screamer, Scuzz Box modellekről, majd tavaly ősszel az eddigi legütősebb modellről, a Dark Bloodról. Most újabb hírünk van… Kirk Hammett Dark Blood Signature torzító pedálja a 2016. novemberi piaci megjelenése óta a KHDK termékpaletta Hot Seller-jei, vagyis legkelendőbb modelljei közé tartozik. Ezen siker maximalizálására elkészült 100 db Candy Apple Red pedál kizárólagosan az európai piac számára. Nem elég, hogy ez a szín kimondottan jól áll a pedálnak – az európai forgalmazók megkérték Kirköt, hogy minden pedálhoz egy második aljzat lemezt lásson el saját kezűleg szignójával, amit minden piros Dark Blood pedálhoz megkap a vásárló. Az Amerikában kézzel gyártott Kirk Hammett Dark Blood Signature torzító egy tisztán beállított erősítőnek is jól artikulált, sötétebb tónusú karaktert ad, és jó barátságban van bármilyen erősítővel, vagy modellező cuccal. A magas gain tartalékoknak és az agresszív dinamikának köszönhetően ez a pedál alap cucc minden gain imádó zenésznek, tökéletes a tenyérrel tompított riffekhez, és a sírva üvöltő szólókhoz egyaránt. A szigorúan limitált KHDK Dark Blood Candy Apple Red hamarosan idehaza is kapható lesz, figyeljétek a KHDK termékeket forgalmazó hangszerboltokat, – ilyen pl. a Mezzoforte Hangszeráruház – mert összesen 100 darab ilyen pedál készül. A KHDK hazai és európai forgalmazója a SoundService. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó