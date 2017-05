Címlap » Hírek » Két új mini TC Electronic effektpedál Két új mini TC Electronic effektpedál A TC Electronic két kompakt pedállal bővítette mini sorozatát, ezek a HyperGravity Mini Compressor és a Mimiq Mini Doubler. Ezt a dinamikus duót érdemes komolyan venni, és egy kis helyet szorítani nekik a pedálboardon, mert ezek az apró pedálok ugyanazt a nagyszerű hangzást produkálják, mint nagyobb testvéreik, és használatukkal nem kell kompromisszumot kötnünk a hangzás minősége és a pedálboardon rendelkezésre álló hely között. HyperGravity Mini kompresszor

A HyperGravity Mini kompresszor a világ legkisebb többsávos kompresszora. A pedál az MD3 kompressziós algoritmusra épül, ami a TC System 6000-ben is megtalálható, de hagyományos kompresszált hangzások is elérhetők a TC TonePrint alkalmazáson keresztül. A kompresszor pedálokról ismert Attack, Sustain és Level gombokkal a hang szintcsökkentésének idejét, lecsengését és kimeneti szintjét szabályozhatjuk. Főbb jellemzők:

Stúdióminőségű többsávos kompresszor

Ultra kompakt kivitel

TonePrint kompatibilis

9 V/100 mA adapterrel üzemel



Mimiq Mini Doubler A Mimiq Mini Doubler ugyanazt a remek, élő duplázott gitárhangot tudja, mint nagyobb testvére a Mimiq Doubler. A TC Electronic szabadalmazott duplázó algoritmusa stúdió minőségű hangzást eredményez ebben az elképesztően apró méretű pedálban. A Tightness szabályzóval a „másik gitáros” hangjának vastagságát állíthatjuk, az Effect potival a duplázott hang mennyiségét keverhetjük, a Dry gombbal pedig a „saját” gitárhangunk szintjét szabályozhatjuk. Főbb jellemzők: A világ legkisebb gitár duplázó pedálja

Mintha még egy gitáros játszana velünk

A riffeket és szólókat sokkal vastagabbá, erőteljesebbé teszi

9 V/100 mA adapterrel üzemel Mindkét pedál true bypass működésű, mindkét pedál várható kiskereskedelmi ára 99 Euro lesz, és május folyamán lesznek kaphatók. További információk: https://www.tcelectronic.com/