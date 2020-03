Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Két effekttel bővült az Ibanez mini pedál sorozat Két effekttel bővült az Ibanez mini pedál sorozat Az Ibanez a 2020-as NAMM Show-n mutatta be sikeres mini pedál sorozatának két újabb modelljét, az Ibanez Tremolo Mini és az Ibanez Flanger Mini effekteket. Érdekes, hogy napjainkban, amikor a multieffekt processzorok korát éljük, hódítanak a kisméretű, egyszerűen kezelhető analóg effekt pedálok is. Népszerűségükhöz bizonyára hozzájárul, hogy rendkívül kis helyet foglalnak a pedálboardon és az áruk is kedvező. Az Ibanez már korábban felismerte ezt az igényt, és sorozatban mutatta be mini méretű effektjeit, még a legendás Tube Screamer is elérhető ebben a sorozatban. Ibanez Tremolo Mini



A tremoló effekt nagyon korán megjelent, már az 1950-es évek gitárerősítőibe is gyakran beépítették, talán az egyike az első gitáreffekteknek. Az Ibanez Tremolo Mini azt a klasszikus hangzást produkálja, ami az 1960-as években vált igazán népszerűvé a „surf” stílust játszó gitárosok körében. Valójában egy időtlen klasszikus, mert továbbra is sok zenész, zenekar zenéjében volt és van jelen, említhetjük az R.E.M., a Black Keys, és Radiohead bandákat, de pl. Eric Clapton is elég sokáig használt tremoló pedált.



Az Ibanez Tremolo Mini pedál klasszikus tremoló soundját a Wave, Depth, és Speed gombokkal precízen testreszabhatjuk, egy Level trimmer potival pedig a Gain szintet is beállíthatjuk. A pedál természetesen true-bypass működésű, vagyis kikapcsolva biztos, hogy nem fogja befolyásolni a hangzásunkat. A Japánban gyártott effekt 100%-ban analóg áramkörökből épül fel és külön megvásárolható 9 V-os DC adapterrel üzemeltethető.



Ha autentikus hangzású tremoló effekttel szeretnénk, az amúgy zsúfolt pedálboradunkat bővíteni, az Ibanez Tremolo Mini logikus választás lehet. Az effekt ára 33 200 Ft.



Ibanez Flanger Mini

Nem állítom, hogy egy flanger pedál nélkülözhetetlen összetevője a jó gitárhangzásnak, azonban, ha érdekes színekkel szeretnénk hangzásunkat gazdagítani, a flanger kiváló lehetőség erre. Nem lehet véletlen, hogy több gyártó is kórus pedáljait flanger effekt lehetőséggel is felruházza. Az Ibanez Flanger Mini élénksárga színével is a nagy testvér FL9-re emlékeztet, de elhagyták a Delay Time gombot, helyette Depth (korábban Width) Speed és Regen (Regeneration) szabályzókkal kezelhetjük az effektet. Más modulációs effekttel együtt alkalmazva (pl. Delay) egy jól beállított Flanger effekttel megbolondíthatjuk akár a tiszta, akár a torzított gitárhangot. Az Ibanez Flanger Mini teljesen analóg áramkörökből épül fel, true-bypass működésű, és külön megvásárolható 9 V-os DC adapterrel üzemeltethető, hazai ára 39 900 Ft.

Az Ibanez termékek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.