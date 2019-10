Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Itt a Zoom első vokál processzora, a V6 Itt a Zoom első vokál processzora, a V6 A Zoom számára izgalmas és sűrű volt a 2019-es év, számos új eszközt mutattak be népszerű multieffekt és digitális kézi felvevő sorozataikban. A legfrissebb újdonság azért is érdekes, mert ilyen eszköz eddig nem volt a Zoom termékkínálatában. Ismerkedjünk meg a V6 vokál processzorral! A Zoom V6 multieffekt vokál processzort három jól elkülönülő – Voice, Harmony, Effect – szekcióra osztották, ettől kellő távolságban, jobb oldalon egy expression pedál kapott helyet, ami valójában a formáns szabályzó funkciót tölt be. Az eszközt úgy alakították ki, hogy a földre helyezve, lábbal is kezelhető legyen, színpadon éneklés közben. Három szekció

A Voice szekcióban összesen 12 ének effekt közül választhatunk, mint pl. Unisono (duplázó), Oktáv fel/Oktáv le, Vocoder, Talkbox, robothang, stb., de itt kapott helyet a Pitch Correct (hangmagasság korrekció) effekt, ami manapság rendkívül népszerű az EDM zenékben. A Harmony szekcióban háttér vokált adhatunk az énekhanghoz, pontosabban két szólamot, ami így az élő énekhanggal együtt már három szólamban szólal meg. A hangnemet egy forgó kapcsolóval állíthatjuk be, és lehetőségünk van a harmóniafordítás, azaz a szólamok elhelyezésének (alatta/felette) beállítására is. A Harmony Mix gombbal pedig az élő énekhang és a vokál arányát keverhetjük. Az Effect szekcióban 10 népszerű effekt áll rendelkezésünkre, így pl. reverb, delay, kórus, torzító, vagy a modernebb hangzásokhoz alkalmas beatbox, telefonhang stb. A háromféle zengető (plate, room, hall,) a delay és a delay + reverb sztereóban szólal meg. Az effektek komolyabb paraméterezése a delay kivételével nem igen lehetséges, egy Adjust gomb áll csak rendelkezésünkre. Azonban a Zoom hamarosan forgalomba hoz egy külső expression pedált, amivel már komolyabban szabályozhatjuk az effektek beállításait. Zoom SGV-6 mikrofon

Fontos tartozéka a V6 vokál processzornak a Zoom innovatív SGV-6 mikrofonja. Ezt a mikrofont úgy tervezték, hogy az oldalirányú (off-axis), más hangszerekből származó hangokra kevésbé legyen érzékeny. Az énekhang ilyen jellegű izolációja teszi lehetővé, hogy a V6 kivételesen jó minőségben effektezze az éneket. Formáns pedál

A Zoom V6 az egyetlen vokál processzor, melyen pedállal szabályozhatjuk, az un. formánsokat, ami az énekhang színét adó rezonanciás úton felerősített felhangtartomány. Másképpen szólva a formáns pedál radikálisan megváltoztatja az énekes hangjának jellemzőit, anélkül, hogy a hangmagasság változna, így elképesztően izgalmas hangzásokat hozhatunk létre. Memóriahelyek

A V6 tartalmaz 40 gyári presetet, amivel már el lehet kezdeni dolgozni. Ezek a presetek széles választékát kínálják az énekhangra alkalmazható Voice, Harmony és Effect kombinációknak. Ugyanakkor mi is elkészíthetjük saját presetjeinket, az általunk létrehozott Voice, Harmony és Effect beállítások mentésére 100 memóriahely áll rendelkezésünkre. Looper, kompresszor, Voice Enhancer

A V6-ban beépített loopert is kapunk, ami összesen 3 és fél percet tud rögzíteni. A szebb és tisztább megszólalás érdekében az eszközt ellátták egy egygombos kompresszorral is, valamint Voice Enhancer funkcióval, ami aktiválás esetén kiemeli a magasabb frekvenciákat, ugyanakkor a de-esser a zavaró sziszegő „sz” és „s” hangokat kiiktatja. USB interfész

A Zoom V6-on USB portot is találunk, aminek segítségével a V6 audió interfészként is használható. Windows környezetben – a ZOOM V6 Driver letöltése – után maximum 32-bit, 44,1kHz minőségben készíthetünk felvételt. (Mac és iOS eszközöknél nincs szükség driverre.) Ilyenkor alapesetben a V6 az USB portról is kaphatja a tápfeszültséget, ha ez kevésnek bizonyulna, a ZOOM AD-16 AC adaptert lehet használni. Az USB port firmeware frissítésre is szolgál. Ki- és bemenetek, tápellátás

Ha szemügyre vesszük az eszköz hátsó paneljét, látható, hogy mikrofon bemenetre szimmetrikus XLR csatlakozó szolgál, és 48 V fantomtáppal, földleválasztó kapcsolóval is felszerelték az effektet. Kimenetekből kettő áll rendelkezésre, egy szimmetrikus XLR vonalkimenet és egy 3,5 mm-es sztereó fejhallgató kimenet hangerőszabályzóval.

A V6 4 db AA elemmel nagyjából 3,5 órát üzemidőre képes, de használható a tartozék AC adapterrel is. Összességében a V6 ügyesen leegyszerűsített eszköz, ami akár azonnal, könnyedén bevethető színpadon. A harmonizer és a looper segítségével meglehetősen hatásos és vad hangszerelési megoldások lehetségesek, melyek jól használva egyáltalán nem zavarják az énekest. És akkor még ehhez jönnek a jól variálható effektek, melyekre viszont mindig szükség van.



Preset lista Tájékoztató bruttó ár: 369 EUR

