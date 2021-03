Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Itt a Line 6 HX Stomp effektprocesszor XL változata Itt a Line 6 HX Stomp effektprocesszor XL változata Két és fél éve, egészen pontosan 2018 novemberében jelent meg a Line 6 Helix család legkisebb tagja, az HX Stomp, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend. Ez a kis multieffekt minimálisra vitte le a fizikai méreteket az eredeti nagy változatok hangminőségét megtartva. Ez a meglehetősen kis méret sok szempontból praktikus, azonban a három lábkapcsoló sokaknak visszatartó tényező volt. Ezt kompenzálva, idén tavasszal jelenik meg az HX Stomp valamivel nagyobb, több lábkapcsolóval rendelkező változata, a HX Stomp XL.

Kezelőfelület, szolgáltatások

Az új, XL változat alapötlete, hogy kis növekedéssel ugyan, de megtartsa a relatíve kompakt méretet, viszont a jobb használhatóság miatt több lábkapcsolót kínáljon. A HX Stomp XL fizikai méreteit tekintve az HX Stomp-hoz képest a szélességben tér csak el, majdnem kétszer akkora, magasság, illetve mélység tekintetében maradtak a régi méretek. Ezzel a szélességnöveléssel a Line 6 összesen nyolc lábkapcsolót helyezett erre a multieffektre. Ezek közül az egyik egy dedikált Tap Tempo kapcsoló, egy másik pedig a Mode kapcsoló. Ez utóbbival a már jól ismert három mód közül válogathatunk. Használhatjuk az egységet Stomp módban, ekkor a lábkapcsolókra az effektláncunk egyes elemeinek ki- és bekapcsolását adhatjuk meg funkcióként, mintha csak analóg kispedáljaink lennének. Összesen így hat virtuális pedálhoz nyerünk közvetlen hozzáférést egy-egy lábkapcsolóval. A második lehetőség a Preset mód, amikor instant négy preset közül válogathatunk az A, B, C, D jelű lábkapcsolókkal, illetve a bankok között navigálhatunk a két balszélső lábkapcsolóval (Bank up, Bank down). A harmadik verzió az úgynevezett Snapshot mód, amikor gyakorlatilag egy effektlánccal, dolgozunk, és ezen belül létrehozhatunk „preset a presetben” beállításokat, vagyis egy lábkapcsolóval több effektblokkot kapcsolhatunk ki- és be, illetve mélyebb paramétereket is változtathatunk snapshot-onként. Ebben a módban az A, B, C, D pedálokra egy-egy snapshot-ot helyezhetünk, tehát a régi HX Stomp-hoz képest eggyel több a lehetőségek száma, mivel ott csak három snapshot volt kezelhető. Ekkor a két szélső lábkapcsoló továbbra is a bankok közötti navigációért felel, tehát azonnal válthatunk presetet is, nemcsak snapshot-ot. Az HX Stomp XL újdonsága, hogy a fent említett három verzió mellett a Mode kapcsolóval egy negyedik mód is elérhető. A lábkapcsolót hosszabban nyomva tartva érhetjük a Pedal Edit módot, melynél a három felső lábkapcsolóval kiválaszthatunk egy effektblokkot, a bal alsó lábkapcsolóval megválaszthatunk egy adott paramétert, és az A, B lábkapcsolókkal növelhetjük, illetve csökkenthetjük az adott blokk adott paraméternek értékét. Ezzel a módszerrel lehetőségünk nyílik a játék közbeni, lábbal való szerkesztésre, ez nyilván az élőben való használatnál jelenthet egy plusz lehetőséget. A több lábkapcsoló jóval kényelmesebb looper kezelést tesz lehetővé, ugyanis ekkor hat lábkapcsoló áll rendelkezésükre a lehető legkényelmesebb irányításhoz. Be- és kimenetek

A HX Stomp XL a be- és kimenetek, illetve a kezelőfelület potijai, gombjai tekintetében egy az egyben megegyezik a kisebb, régi HX Stomp-pal, annyival átláthatóbb, hogy itt minden a ki- és bemenet az egység hátulján helyezkedik el. Ugyanitt kapott helyet a Master Volume potméter, ami süllyeszthető, így még véletlenül sem állítódik el, még nagyobb színpadi „harcban” sem. Az HX Stomp XL is sztereó be- illetve kimenettel rendelkezik, két külső lábkapcsolóval, vagy két expression pedállal bővíthető, MIDI parancsok fogadására, illetve külső eszköz MIDI vezérlésre is képes. Hangminőség

A DSP chip, és az algoritmusok elvileg ugyanazok, mint a régi verziónál, tehát papírforma szerint egy az egyben ugyanúgy kell szólnia. Az effektláncot tekintve összesen nyolc darab effektblokk használható egy preseten belül, ez szintén megegyezik a HX Stomp legújabb firmware által nyújtott lehetőségekkel A presetek elvileg az összes Helix családtaggal csereszabatosak, ami nagy dolog, hiszen ha valaki például a Helix Floor-t használja fő eszközként, annak a HX Stomp XL egy tökéletes tartalékcucc, vagy „B” változat lehet, könnyedén rámentheti a megszokott soundjait. Felhasználás

A Line 6 HX Stomp XL az elérhető ismeretek tükrében sokkal inkább színpadbarát kezelőfelületet kínál, mint elődje, viszont ennek megfelelően a mérete is valamivel nagyobb, illetve az ára is magasabb. Akinek számít a nyolc lábkapcsoló adta, élőben történő gyors kezelhetőség, annak biztosan kézenfekvőbb megoldást kínál majd az XL verzió, a kis méretnövekedési kompromisszummal együtt is. A stúdió, illetve szoba felhasználásban viszont adott esetben teljesen elegendő a minimális lábkacsoló, és egyértelmű előny lehet a méretek minimumon tartása. A Line6 HX Stomp XL tehát egy nagyon jó alternatívának ígérkezik a meglévő Helix paletta bővítéseként. A Line 6 HX Stomp XL boltokba kerülése április folyamán várható. Line 6 HX Messenger Bag

A Line 6 HX Stomp XL bejelentésével egyidejűleg mutatta be a gyártó az egyedi tervezésű Line 6 HX Messenger Bag hordtáskát. A táskát kifejezetten a HX család effektprocesszorai számára tervezték, ideértve a HX StompTM XL, HX Stomp és HX Effects TM modelleket. Line 6 HX Messenger Bag ideális védelmet és könnyű szállíthatóságot biztosít ezeknek az effekteknek. A táskát habszivaccsal bélelték és robosztus Fidlock mágneses kapcsokkal, zsebzárókkal látták el. A belső elválasztók további kisebb holmik, pl. kábelek szállítását is lehetővé teszik. Line 6 HX Messenger Bag várhatóan áprilistól lesz elérhető. Az árakról a hivatalos Yamaha viszonteladóknál érdemes érdeklődni. A Line 6 termékek hazai és európai forgalmazója a Yamaha. Kapcsolódó tesztünk: Line 6 HX Stomp - a Helix arzenálja egy apró pedálban