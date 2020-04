Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Ibanez WH10V3, a „Red Hot” Wah pedál – teszt Ibanez WH10V3, a „Red Hot” Wah pedál – teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Egy nagy múltú wah-pedál továbbfejlesztett leszármazottját teszteltük, és a tesztalany minden szempontból jól vizsgázott! Az eredeti Ibanez WH10 wah pedált még a 80-as években fejlesztették, majd a 90-es években vált igazán ismertté a Red Hot Chili Peppers-ben játszó gitáros, John Frusciante által. Gyakorlatilag minden Red Hot Chili Peppers számban elhangzott wah-gitár rész ezzel az Ibanez pedállal lett feljátszva. Ennek a legendás pedálnak a tökéletesített, harmadik reinkarnációja az Ibanez WH10V3. Összerakás, szolgáltatások, hang

Az eredeti WH10 pedál műanyag házzal rendelkezett, ami egy wah pedálnál nem éppen a legszerencsésebb anyagválasztás. Még, ha jól össze is van rakva, érzetre mindenképpen törékeny, amit nem szívesen tapos az ember nagy hévvel. Itt nagy előrelépés történt, ugyanis a V3-as változat már strapabíró fém kasznival rendelkezik. A pedál oldalán helyet kapott egy állapotjelző LED, melynek fénye kellően erős, így mindig egyértelmű, hogy a pedál be- vagy kikapcsolt állapotban van. Ez a praktikus szolgáltatás elsőre triviálisnak hangozhat, pedig nagy átlagban nem jellemző a wah pedálokra. Az állapotjelző LED-del egy oldalon található a kezelőfelület többi eleme is. Egy kapcsoló segítségével választhatunk, hogy kikapcsolt állapotban true bypass, vagy buffered bypass módon viselkedjen a pedál. Ez a szolgáltatás megoldja a termék piacképességét mindkét „tábor” számára: ha valaki elkötelezett híve lenne az egyik, vagy a másik verziónak, csak egy kapcsolás, és máris mindenki az általa kedvelt verzióban választhatja a WH10-et. A bypass-mód választó kapcsoló után egy Depth névre hallgató potméter kapott helyet, mely (mint neve is mutatja) maga a wah effekt intenzitását hivatott kontrollálni. A 0-tól 10-ig terjedő skála középállásában hasonlít a legjobban egy tradicionális wah hangra. Ez a középállás tehát jó kiindulási alap a kísérletezés kezdetén. A 0 állás felé közeledve mind a nyílás, mind a zárás intenzitása csökken. Nulla állapotban a pedál két szélsőséges állása nagyon szolid különbséget ad. Olyannyira, hogy akár állandóan bekapcsolt állapotban mintegy EQ-ként is használható. Ekkor a teljesen zárt állapot egy kissé melegebb, sötétebb hangszínt, a nyitott állapot pedig egy csilingelőbb, fényesebb árnyalatot kölcsönöz a sound-nak. Mindkét szélsőség teljesen jól használható zenében. A wah pedálnak ezt a nem mindennapi felhasználási módját a Depth potméter minimum állása teszi lehetővé. Maximum (10-es) állásnál egy modernebb, agresszívabb wah effektet kapunk, nyitott állásban ekkor vág a legjobban a hang, illetve zárt állásban ekkor „sötétül el” a legjobban. Tehát ez az állás hozza a legszignifikánsabb különbséget a pedál két végállása között. A WH10 wah pedál a Depth potméter emelésével egyre nagyobb jelszintet, illetve hangerőt eredményez, mintha egy enyhe boost végig jelen lenne a használatakor, mely a Depth állásával arányosan nő, illetve csökken. Fontos megemlíteni, hogy ez az enyhe boost effektus csak a Depth potmétert változtatva változik. Sok wah pedálnál esetében a nyílás, illetve a zárás között is érezhető jelszint különbség van (nyilván a wah pedálokra általánosan jellemző középhangszín változás miatt), de az Ibanez WH10V3-nál ez a különbség szépen ki van egyenlítve. A pedál oldalán található még egy kapcsoló, mely a gitár- illetve a basszus üzemmód közötti váltást teszi lehetővé. Basszus-állásban a standard gitár közép frekvenciatartománya helyett egy mélyebb tartományba helyezi át a pedál „munkaterületét”. Így nem történik mélyvágás, ami a basszusgitár funkcionalitását tenné problémássá. Ilyen módon a pedál egyfajta „kettő-az-egyben” megoldásnak is tekinthető. Nagyon kényelmes azoknak, akik mindkét hangszert nyüvik. Ezen túl a basszus-mód használható gitárra is, ha egy extrémebb sound-ra van szükség valamilyen zenében. Ugyanez igaz fordítva is: ha egy mélyszegényebb, kis képzavarral élve: már-már visító basszus wah-sound kell valahová, akkor ezzel könnyedén el tudjuk azt is érni.

Összefoglaló, ajánlás

Az Ibanez WH10V3 egy méltán híres, és nagy múltú wah pedál továbbfejlesztett leszármazottja. A Depth kontrollal tág határok között paraméterezhető, a nagyon enyhe „lebegéstől” kezdve, a vintage világon át, a modernebb, agresszívabb területekig, éppen ezért nagyon sokféle zenében jól használható az autentikus funkytól kezdve, a blues-on, rockon át a metalig. Jól reagál a tiszta, overdrive és a hi-gain tartományokban is. A Gtr/Bass kapcsolónak köszönhetően basszusgitárral és gitárral való használatra egyaránt alkalmas. Nagy előnye, hogy nincsen túlbonyolítva, mégis sokszínű. Gyakorlatilag az Ibanez WH10V3 egy minden gitáros számára jól használható, univerzális wah pedál. Red Hot Chili Peppers rajongóknak pedig egyenesen kötelező darab. Technikai adatok



Gyártó: Ibanez

Forgalmazza: Meinl Distribution Hungary

Ár: 42 900 Ft



Kapcsolók: gitár/basszusgitár-mód választó kapcsoló, True/buffered bypass választó kapcsoló

Potméter: Effektmélység állítás (depth),

Fém ház

Állapotjelző LED

Ki- és bemenetek: standard 6,3 jack input/output

Tápellátás: 9 V elem, vagy 9 V (belső negatív polaritású) adapter (nem tartozék)

Áramigény: 12 mA

Méretek: 100 x 202 x 60-84 mm

Share |