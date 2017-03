Címlap » Hírek » Ibanez FZMINI analóg fuzz pedál Ibanez FZMINI analóg fuzz pedál Mini Fuzz, Mega Hang – az Ibanez bemutatta mini kivitelű klasszikus hangzású 850 Fuzz Mini effektpedálját. A mai gitárosok többnyire zavarban vannak, ha pontosan meg kell határozniuk, milyen is egy igazi fuzz pedál hangja. Néhányan biztos azt mondanák, úgy szól, min egy óriási dongó fémdobozba zárva, potméterrrel a szárnyai között. Pedig a fuzz effektnek is rendkívül sokféle hangszíne, hangzása, fajtája van, arról nem is beszélve, hogy rengeteg világsikerű rock nótában hallhatunk fuzz effektet: The Guess Who, „American Woman”, Jimi Hendrix, "Foxy Lady", The Rolling Stones, "Satisfaction" és még hosszasan sorolhatnánk. Abban megegyezhetünk, hogy a fuzz effekt egy speciális torzító fajta, ami mondjuk bluesos riffekhez, vagy metál zenéhez nem igazán passzol. Akik szeretik az unikális, karakteres hangzásokat, és kísérletező kedvűek, biztos örömmel egészítik ki effekt parkjukat egy ilyen pedállal. A fuzz effekt egyfelől viszonylag egyszerű áramkörökből épül fel, hatalmas a gain-je, túlvezérli, klippeli a gitárhangot. Másfelől tekinthetnénk akár egy szelídítetlen vadállatnak is, amit jól kezelve rendkívül izgalmas hangzások érhetők el. Ugyanakkor egy overdrive-os csatorna, vagy overdrive pedál elé kötve boosterként is nagyszerűen funkcionál, krémes, éneklő jelleget ad a túlhajtott gitárhangnak. Mindez igaz az Ibanez 850 Fuzz Mini – vagy FZMINI – pedáljára is, ami a klasszikus OD850 fuzz pedál új, mini változata. Ha a pedálboardunk tele van pakolva effektekkel, még akkor is találunk helyet ennek az apró jószágnak. A teljesen analóg áramkörrel büszkélkedő, true-bypass működésű FuzzMini érintetlenül hagyja az eredeti hangot, ameddig nem lépünk a lábkapcsolóra. A hatalmas Sustain, az apró Tone és Level gombokkal szabályozhatjuk a fuzz effekt hangjának karakterét. A paletta széles: az érdes fuzz hangzástól egészen az éneklő, hegedű-szerű hangzásig terjedő, ha kell, hihetetlen hosszú lecsengéssel. A pedált Japánban gyártják, és külső 9 Voltos adapterrel üzemeltethető. Az Ibanez gitáreffektek gyártása hosszú és sikeres múltra tekint vissza, és ezek a pedálok azóta is töretlenül népszerűek világszerte tartósságuk, muzikális, egyedi hangzásuk miatt. Úgyhogy, ha egy kis helyet foglaló, autentikus hangú fuzz pedálra van szükséged, akkor az Ibanez FZMINI lehet a megoldás! Specifikáció és hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház [ -kt- ] Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó