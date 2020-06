Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Három új, eltérő karakterű MESA/Boogie overdrive pedál Három új, eltérő karakterű MESA/Boogie overdrive pedál A MESA/Boogie a napokban jelentette be, hogy drive effektjeinek sorát három új overdrive pedállal bővíti, még pedig a Cleo, Dynaplex, és Gold Mine pedálokkal. Mindegyik effekt más gain tartományra fókuszál, és így jól elkülönülő egyéniséggel rendelkeznek. Az új effektekkel a tiszta boost-tól a high-gain-ig bezárólag rengeteg karakteres overdrive hangzás hozható létre. Nézzük az effekteket egyenként!

MESA/Boogie Cleo

A MESA/Boogie Cleo világoskék házában szerényen meghúzódva azokat a gitárosokat veszi célba, akik a kevésbé túlhajtott hangzások kedvelői, vagyis a gain skála alsó szegmensében dolgozik. Otthonosan mozog a blues, klasszikus- és indie rockzenében és nem átalakítja, hanem kiteljesíti a gitár eredeti hangját. Nyitott, tiszta és meleg, nem túlságosan szaturált magas hangjaival az enyhe boostolástól, az nyomatékosan túlhajtott középeken át, a felharmonikusokban gazdag overdrive soundig bármit kikeverhetünk vele, a tradíciók jegyében.

Kezelőfelülete egyszerű, a VOLUME, GAIN, és TONE gombokkal könnyedén beállíthatjuk a nekünk tetsző soundot. Az effekt true bypass működésű, 1 db 9 V-os elemmel, vagy a külön megvásárolható DC adapterrel üzemeltethető.

MESA/Boogie Dynaplex

A MESA/Boogie Dynaplex esetében a név már jelzi, hogy ez az effekt a mindenki által jól ismert és kedvelt, legendás Marshall Plexi erősítők előtt tiszteleg. A DynaPlex™ egyenesen a közepes gain-nel rendelkező brit hangzásokat célozza meg, remek feelinggel és nagyon tág határok között. Akár humbuckeres, akár single coil-os gitárral etetjük, a DynaPlex egyénisége átjön mind akkordjátéknál, mind szólóknál. A pedálon LEVEL, GAIN, és TONE gombok, valamint egy PRESENCE szabályzó áll rendelkezésünkre. A pedálon belül egy EQ Voicing kapcsolót is elhelyeztek, mellyel az EQ ON állásban (ez a gyári beállítás) kissé csökken a középtartomány, ez inkább ritmusjátéknál használható, vagy választhatjuk az EQ OFF állást, amikor az egyenesebb, kiegyensúlyozottabb EQ állás a közép frekvenciákat nem bántja, és kissé teltebb hangzást eredményez.

MESA/Boogie Gold Mine A MESA/Boogie Gold Mine azt a feszes torzított high-gain hangzást hivatott visszaadni, amiről a MESA/Boogie erősítők híresek voltak, főként a késő ’80-as és a ’90-es évek során. Vagyis a harmadik új versenyzőtől feszes mélyeket és vastag overdive hangzást várhatunk, ami nem jelenti azt, hogy brit karakterű hangzást ne tudnánk kihozni belőle. Letekerhetjük a Gaint egy melegebb, enyhébb overdrive hangzás érdekében, de a pedál valódi karaktere akkor jelenik meg, amikor a Gain gombot feljebb csavarjuk, és keményebb, teltebb hangzások jelennek meg. Itt már hegedű-szerű minőségek fedezhetők fel minden egyes hangban, olyan telítettséggel, ami egy pedáltól elvárható maximális tökéletességgel keveri a hangindítás és hangkitartás megfelelő arányát. Mindeközben a játék lényege és a gitár hangja szépen át fog szólni a mixen. Ezen az effekten a LEVEL és GAIN potik mellett egy háromsávos EQ-val is alakíthatjuk a soundot. Itt is rendelkezésünkre áll egy EQ Voicing kapcsoló, amit a pedálon belül helyeztek el, és az alsó takaró lemez eltávolítása után férünk hozzá. A TIGHT állásban (ez a gyári beállítás) jobban kontrollált feszes mélyekre számíthatunk, a felsőközép tartomány vágásával. A BLOOM pozícióban megnövelt és szép mély hangzások és még jobban csökkentett közepek várhatók, ami jobban engedi érvényesülni a magasabb frekvenciákat. Mindhárom pedál true bypass működésű és 1 db 9 V-os elemmel, vagy a külön megvásárolható DC adapterrel üzemeltethető. Ahogyan az összes MESA termék, ezek a pedálok is csak csúcsminőségű összetevőkből készülnek. Mindegyik pedált kézimunkával állítják össze a kaliforniai Petaluma városában, az USA-ban.

Javasolt kiskereskedelmi ár mindegyik overdrive esetében 199 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó