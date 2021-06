Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Ha Paul Gilbertnek megfelel, lehet benne valami… Ha Paul Gilbertnek megfelel, lehet benne valami… A TC Electronic és Paul Gilbert összedugták a fejüket és előjöttek a korábbi MojoMojo overdrive pedál high-gain signature változatával. A TC Electronic MojoMojo Paul Gilbert Edition overdrive hasonló házban lakik, mint az elődje, de egy érdekes árnyalatú lila színben pompázik. A pedált kifejezetten Paul Gilbert ízlése szerint hangolták, és így a korábbi modell Voice kapcsolójának helyére egy „11” kapcsoló került, amivel a normál overdrive és a high-gain boost mód között válthatunk. A kapcsolót aktiválva masszívan növeljük az erősítést és a torzítást, és a hang attack-jét is. „Paul mindig ugyanazokat a beállításokat használta MojoMojo pedálján, így nem volt szükség az eredeti verzió Voice kapcsolójára. Helyette tettük bele az Eleven (11) kapcsolót, ami aztán szabadjára engedi a gain-t és a boost-ot így érve el igazi high-gain torzítást” – magyarázta Paul Robert Scott a TC Electronic-tól. Bizonyos áramkörök feszültségét megnövelték, és ezzel jelentősen nagyobb dinamika tartalékot, valamint hihetetlenül élő és éneklő overdrive hangzást értek el. A torzítás további testreszabása a szokásos Drive, Level gombokkal, valamint a két hangszínszabályzóval történhet. Paul Gilbert külön kiemelte, a Bass szabályzó hatékonyságát, szerinte abból az erősítőből is kihozza a kellő mélyeket, amelyből ez tökéletesen hiányzik. „A MojoMojo évek óta fő erőssége a peadálboardomnak, szeretem a hangját, de mindig azt kívántam, bárcsak lila lenne. És most az! Ráadásul itt ez a 11-es kapcsoló, így még jobb!” A MojoMojo Paul Gilbert Edition természetesen true-bypass működésű, használhatjuk 9 V-os tápegységgel és elemmel is. Az elemházhoz a pedál alján elhelyezett nagyméretű csavar kitekerésével – pénzérme, vagy erősebb pengető is alkalmas erre – férünk hozzá. A MojoMojo Paul Gilbert Edition pedál kizárólag felsőkategóriás alkatrészekből készült, ami nemcsak extra overdrive hangzást, hanem kivételes tartósságot, megbízhatóságot is garantál, és a többi TC pedálhoz hasonlóan rendkívül kedvező áron juthatunk hozzá. Érdemes megnézni Paul Gilbert alábbi videóját, mert nemcsak a MojoMojo Paul Gilbert Edition pedált mutatja be, hanem rendkívül szórakoztatóan mesél a pedáljairól és a gitározás szerinte fontos alapvetéseiről… Tájékoztató ára 73 EUR (Thomann) További részletek: TC Electronic. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó