Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Electro-Harmonix Eddy kórus és vibrátó pedál Electro-Harmonix Eddy kórus és vibrátó pedál Az Electro-Harmonix kihozta legújabb modulációs effektpedálját az Eddy névre keresztelt kombinált vibrátó és kórus pedált, mely teljesen analóg áramkörökből épül fel, és elég mélyen bele tudunk nyúlni a hangzás paramétereibe. Az Eddy pedál klasszikus BBD (Bucket Brigade Device) chipeket tartalmaz, melyek egy sor egymást követő kondenzátoron küldik át késleltetve a bejövő audió jelet. Ugyanilyen áramkört használtak a EHX népszerű Memory Man delay pedáljaiban is. Az EHX Eddy egy kompakt fémházban lakozik és az átalagosnál több állítási lehetőséget kínál. Használhatjuk az effektet Vibrato vagy Chorus módban – ennek váltására egy apró kapcsoló szolgál – mindkét módban ugyanazokkal a gombokkal szabályozhatjuk az effekt paramétereit. A Shape potival az LFO hullámformáját állíthatjuk, az alap szinusz hullámtól eltérő hullámformák felé. A Rate gombbal az adott effekt moduláció sűrűségét, a Depth potival az intenzitását kezelhetjük. Az Envelope szabályzó nem túl gyakori az ilyen effektpedálokon, egyszerűen megfogalmazva, ezzel határozhatjuk meg, hogy a pengetés hangereje mennyire befolyásolja a modulációs effekt sűrűségét vagy mélységét, vagyis, hogy játékunk dinamikája mennyire legyen hatással a modulációs effekt intenzitására.

A szokásos ki- és bemenetek mellett egy EXP bemenet is rendelkezésünkre áll, az ide csatlakoztatott expression pedállal játék közben, valós időben nyúlhatunk bele a moduláció sűrűségébe, vagy mélységébe. Az említett kezelőszervek mellett természetesen van még egy Volume és Tone potink is, valamint egy fehér bypass LED és egy kék villogó LED, ami a vizuálisan jelzi az effekt működését. Az EHX hosszú múltra tekint vissza a klasszikus BBD alapú effektek készítése terén, ami visszanyúlik egészen az Electric Mistress flanger, a Memory Man analóg delay és a Clone Theory kórus/vibrató pedálokig. Az új EHX Eddy a gazdag múlt tapasztalataira épül és a klasszikus hangzásokat a mai igényeknek megfelelő kezelési lehetőségekkel kínálja. Ráadásul az ára is meglehetősen kedvező, a javasolt kiskereskedelmi ára 99 USD, bár Európában többnyire egy kicsit magasabb 117 eurós áron kapható meg, tartozék EHX hálózati adapterrel együtt. https://www.ehx.com/products/eddy