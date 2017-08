Címlap » Hírek » Electro-Harmonix Cock Fight Plus fuzz és wah pedál Electro-Harmonix Cock Fight Plus fuzz és wah pedál Az Electro-Harmonix elkészítette sikeres Cock Fight effektjének wah pedálba épített verzióját. Az új pedál, ami az eredeti díjnyertes Cock Fight effekt hangzását produkálja, most egy masszív, de pehelykönnyű házban kapott helyet és a hagyományos fogasléces wah pedál mechanikával rendelkezik. A klasszikus megjelenésű wah pedál tulajdonképpen három effektet, két jól elkülönülő wah hangzást és egy kiválóan szabályozható fuzz effektet rejt magában. Egy kétállású kapcsolóval tudunk váltani a Crying Tone és a Talking Pedal wah effekt között. A BOT (Bottom) gombbal a mély frekvenciákat tudjuk erősíteni, teljesen balra tekerve kiiktathatjuk a Bottom áramkört a jelútból. A VOL (Volume) potméter a kimenő jelszintet állítja. A Fuzz szekcióban egy háromállású kapcsolót találunk, amellyel az OFF, Pre-Wah és Post Wah állások között választhatunk. (A fuzz effekt kikapcsolva, Wah előtt, vagy Wah után.) A Drive és Tone potikkal a Fuzz mennyiségét és hangszínét szabályozhatjuk. A Bias gombbal az egyik tranzisztor bias feszültségét adagolhatjuk, ami által erőteljesebb, telítettebb hangzást, vagy szétporladó „dying battery” fuzz hangzást kaphatunk. Az eredeti Cock Fight effekt, ami ideálisan egy külső expression pedállal használható A Cock Fight Plus 9 V-os elemmel, vagy az opcionálisan megvásárolható AC adapterrel üzemel. Méretek: 252 x 87 x 75,25 mm (hosszúság x szélesség x magasság) Hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó