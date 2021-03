Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Electro Harmonix Eddy Vibrato és Chorus pedál teszt Electro Harmonix Eddy Vibrato és Chorus pedál teszt - BORBÉLY TAMÁS -



Még decemberben, az EHX Eddy bejelentésekor írtunk egy rövid bemutató cikket erről a remek analóg effektről, most alkamunk volt tesztelni, így megoszthatjuk tapasztalatainkat. Manapság a jobbnál jobb modellezős multieffektek korában, amikor már az erősítőt, ládát, és mindent effektet ki tudunk váltani egyetlen egy eszközzel egy másik vonulat is érezhető, nevezetesen az analóg effektek reneszánsza. Jellemzően a tradicionális gyártók egyre többször vissza-visszanyúlnak az autentikus technológiákhoz, ezzel életben tartják azt a világot, melyet egyre inkább kiszorít a modellezés. Fontos dolog ez, hiszen ezek a régebbi megoldások alkották az igazán legendás hangzásokat. Az Electro Harmonix 2020 decemberében hozta ki a legújabb dupla funkciós pedálját, mely egy Chorus és Vibrato egyben. Ez a pedál teljesen analóg jelutat biztosít, a jó öreg bucket brigade chippel. A „bucket brigade” kifejezés amúgy eredetileg egy tűzoltási módszerből származik, amikor is emberek alkotta láncon keresztül kézről kézre adogatták a vizes vödröket. Innen kapta nevét az analóg világból jól ismert chip, melynek egyik jellemző tulajdonságára a jel kontinuitására, vagyis folytonosságára utal a fent említett név. Az Electro Harmonix új bucket brigade chipet is alkalmazó analóg pedáljának a neve: Eddy. Szolgáltatások, funkcionalitás

Noha a jelút teljesen analóg, a pedál kezelőfelületén található hat darab potméter azonban digitális. Ez nem kell, hogy megijessze az analóg rajongókat, hiszen a digitális vezérlés csak a hatékonyabb irányítást biztosítja, a hang útjába nem nyúl bele. Nézzük is sorra, hogy miket tekergethetünk… Rögtön az első potméter egy hangerő, ami gyakorlatilag a pedál kimenő hangerejét szabályozza, tehát ez nem egy blend potméter, nemcsak az effektezett hangért felelős, hanem az egész jelünket kezeli, vagyis ezzel a pedállal itt bekerül a láncunkba egy teljes értékű hangerő potméter. Ezzel lehetőségünk van a pedál használatakor minimális hangerő boostolásra (itt szigorúan csak tiszta dB emelésről van szó, semmi gain növekedés, illetve torzítás nem történik), vagy hangerőcsökkentésre. Következő potméterünk a Shape névre hallgat, mely a hullámformáért felelős. Középállásban szinusos, szimmetrikus hullámot kapunk, ez talán a legáltalánosabb forma mind Vibrato, mind Chorus effektek esetében, viszont kimozdítva jobbra vagy balra az iránynak megfelelő aszimmetrikus hullámot kapunk, vagyis a hang felfutása, és visszatérése nem lesz egyenletes. A legszemléletesebben talán úgy lehetne leírni ezt az érzetet, mintha egy olyan biciklit hajtanánk, melynek ovális kerekei vannak. Minél jobban kimozdítjuk a potmétert a középállásból, annál „oválisabbak a kerekek”. A következő kép potméter a jól ismert „kötelező páros” mind Vibrato, mind Chorus esetében, fehér színük ki is emeli őket a többi lehetőség közül. A Rate az effekt sebességéért, a Depth pedig az effekt mélységéért, vagyis intenzitásáért felelős. A Tone potméter középállásban nem színezi a hangot, onnan balra mozdítva viszont sötétebb, melegebb, magas-hiányosabb, középállástól jobbra tekerve pedig fényesebb lesz a hangszínünk. Az utolsó potméter igazán unikumnak mondható, ez az Envelope (ENV) névre hallgat. Ezzel azt állíthatjuk be, hogy az effekt a játékunk dinamikájára hogyan reagáljon. Középállásban gyakorlatilag ki van kapcsolva ez a funkció, onnan jobbra mozdítva a nagyobb beérkező jel növeli a választott paramétert (pl. gyorsít), balra tekerve pedig ugyancsak a dinamikusabb játék csökkenti az adott paramétereket (pl. lassítja az effekt intenzitást). Az ilyen módon változtatni kívánt paraméterek esetében két választási lehetőségünk van: a két alapfunkció, vagyis a Rate, és a Depth. Hogy ezek közül mit szeretnénk vezérelni a dinamikával, illetve az ENV potméterrel az a jobb felső sarokban lévő kis kapcsolóval választható ki. Ezzel a választókapcsolóval azt is megadjuk, hogy az opcionálisan csatlakoztatható külső expression pedálunkkal mit szeretnénk irányítani. Tehát ha például a Rate-re állítjuk a kapcsolót, akkor az expression pedállal, és (ha az envelope potmétert valahova kimozdítjuk a középállásból), akkor a játékunk dinamikájával is az effekt sebességét tudjuk kezelni. Ez egy nagyon hasznos funkció, ha nem fix beállítással szeretnénk dolgozni. Ilyen módon azonnal tudunk alkalmazkodni az adott zenei szituációkhoz. A pedálon található másik kétállású kapcsolóval tudjuk kiválasztani, hogy a pedál Vibrato-ként vagy Chorus-ként funkcionáljon. Ez egy vagylagos döntés, a kétfajta effekt egyszerre nem használható, ezért a „két effekt egy dobozban”-szindróma itt sajnos csak részben igaz. A lábkapcsolót két módon tudjuk használni: az egyik a klasszikus ki-, és bekapcsolás, a másik pedig egy pillanatnyi (momentary) kapcsolási lehetőség. Ha a pedált kikapcsolt állapotban nyomva tartjuk körülbelül egy másodpercig, akkor a pedál bekapcsol, de csak addig marad így, amíg a lábkapcsolót benyomott állapotban tartjuk. Ez a funkció szintén jól segíti a zenéhez való alkalmazkodást, ha csak egy-egy sor végén szeretnénk nagyon rövid időre megeffektezni a hangzásunkat. Ezt a momentary kapcsolást amúgy a pedál belsejében kikapcsolhatjuk, tehát ha valaki amúgy hosszan nyomva tartva kapcsolgatja a pedáljait, akkor nem fog véletlenül sem hozzáférni ehhez a funkcióhoz, ha úgy akarja. A pedál két LED indikátorral rendelkezik, az egyik a bekapcsolt állapotot jelzi, a másik pedig Rate potméternek megfelelően az effekt sebességét, illetve a szimmetrikus-aszimmetrikus mivoltát mutatja.

Hang

Vibrato mód

A digitális potméterek segítségével egészen végletes soundok érhetők el vibrato módban. Szolidabb Rate, és Depth állással, valamint a Tone potmétert használva magasvágással teljesen autentikus 50-es, 60-as évekbeli erősítőbe épített vibrato sound érhető el, míg ugyanezen potméterek drasztikusabb, végállás közeli állapotában már gitártól távoli, zajszerű effektezést is produkálhatunk.



Nagyon enyhe beállításokkal elérhető egy olyan, szinte észrevétlen effekt, mely csak akkor érzékelhető, ha kitartott hang szólal meg. Ez jellemzően szélesebben fogott akkordok játszásakor lehet hasznos, egy fix hidas hangszerrel, amikor a balkéz vibrato már kevésbé működőképes, ekkor Eddy nagyon szépen meglebegteti, mozgásban tartja a hangot, mintha csak tremolókart használnánk. Chorus mód

A Chorus effektnél ugyancsak elég tág határok között dolgozik a pedál. A torzítás utáni modulációs „ligában” használva, nagyon szép terek alakíthatók ki, viszont nagyon könnyen kitekerhető belőle a torzítás előtti John Scofield-féle rotary-szerű, agresszív Chorus is. A Rate és Depth potmétereket nulla állásban hagyva a pedál nem lebegteti a hangot, nincsen érzékelhető chorus effekt, viszont jótékonyan dúsítja a hangot, ad egy leheletnyi többdimenziós érzetet még így monóban is. Ezt a kicsit kibővített hangszövetet a Tone potméterrel nagyon jól lehet hangszínezni. Ilyen módon egy (akár állandóan bekapcsolva használt) nagyon kellemes sound-ot kaphatunk. Összegzés, ajánlás

Az Electro Harmonics Eddy alapvetően nagyon autentikus hanggal rendelkező pedál, mely a sok szolgáltatásának köszönhetően eltolható extrém felhasználási irányokba is. A szimmetriával való játék, a hangszínezhetőség, a dinamikával való vezérlés, a momentary kapcsolás mind-mind olyan lehetőségek, melyek a kreativitást szolgálják, illetve a zenébe való könnyű illeszthetőségről gondoskodnak. A sok lehetőséget számba véve Eddy személyében egy nagyon inspiráló, és kiváló hangminőségű analóg effekt pedált ismerhettünk meg, ami nemcsak azoknak lehet hű társa, akik szeretik a klasszikus effekteket, vintage sound-okat, hanem szikrát lobbanthat a kísérletező kedvű, innovatívabb típusú zenészek fejében is. Fontosabb adatok Ár: 37 900 Ft Teszt pedál: Mezzoforte Hangszeráruház Potméterek: Volume, Shape, Rate, Tone, Env, Depth Kapcsolók: vibrato/chorus választás, Rate/Depth vezérlés expression pedállal és/vagy dinamikával Lábkapcsoló: állandó, vagy momentary mód Bypass állapot: pufferelt bypass Kijelzők: bekapcsolt állapotot jelző LED, effekt sebességét jelző LED Be- és kimenetek: 6,3-as mono jack bemenet, 6,3-as mono jack kimenet, 6,3-as sztereó jack (TRS) expression pedál bemenet Áramellátás: hálózati adapterrel (gyári adapter tartozék: EHX 9,6 DC 200mA) Áramfelvétel: 40 mA Méretek: 114 x 70 x 53 mm