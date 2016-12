Címlap » Hírek » Electro Harmonix Bass Clone pedál Electro Harmonix Bass Clone pedál Az EHX kihozta Small Clone pedáljának új változatát, így a legendás kórus pedál már basszusgitárhoz is rendelkezésre áll. Mindenki által ismert, hogy a gitár effekt pedálok területén az Electro-Harmonix ott van a piacvezető márkák között. Ezúttal legendás Small Clone kórus effektjükön hajtottak végre jelentős fejlesztést, így létrehozva az új EHX Bass Clone pedált. Mielőtt a gitárosok továbblapoznának, tudniuk kell, hogy az új Bass Clone nagyszerűen használható gitárhoz is, ez a pedál számos új állítási lehetőséggel gazdagodva, gitárosoknak is sok örömet szerezhet. Igen, azt a kedvelt kórushangzást, mit oly sok felvételen hallhattunk – beleértve Nirvana dalokat is – most újrafazonírozták, elsősorban basszusjátékosoknak. Az Electro Harmonix állítása szerint az alapáramkörök ugyanazok, mint a Small Clone-ban, csak annyit változtattak rajta, amennyi a basszusgitár mélyebb frekvenciái miatt feltétlen szükséges volt. A legfontosabb új jellemzők: a moduláció mélysége (DEPTH) nagyobb tartományban állítható, a pedál kapott két új hangszínszabályzó gombot, valamint egy X-Over kapcsolót, mellyel csökkenthetjük a modulálásra kerülő legmélyebb frekvenciákat. X-Over Az új Bass Clone pedálon van egy plusz X-Over kapcsoló, ahogy a neve is sugallja, ez egy hangváltó (crossover), ami valamennyit vág a processzált jel mélyeiből, hogy a kórus hangja ércesebb legyen. Így a kórus effekt sokkal konkrétabban, határozottabban szólhat, nem keni el azokat a nagyon mély frekvenciákat, melyek normál esetben zavarossá tehetnék a hangot. Megtarthatjuk a legmélyebb frekvenciákat úgy, ahogy azok eredetileg szólnak, ezek úgy mennek át a modulációs effekten, hogy az nincsen hatással rájuk. A pedálon elhelyezett BASS potméter csak a dry (effekt nélküli) jelre van hatással, míg a TREBLE gombbal a már effektezett, „elhangolt” jel magas frekvenciáit tudjuk emelni, vagy vágni. Középső állásban – 12 óránál – nem nyúl bele a jelbe. A Small Clone DEPTH kapcsolója helyett a Bass Clone-on egy DEPTH gombot találunk, mellyel a kórus effekt mélységét a kívánt értékre állíthatjuk, a RATE gombbal pedig a moduláció sebességét szabályozhatjuk. Az X-Over kapcsolóval, valamint a négy szabályzógombbal precízen beállíthatjuk a kívánt hangzást, és garantáltan feszes, konkrét mélyekkel és fényes magas hangokkal dúsított kórusos basszus hangot kapunk. Egyszerűség Az eredeti Small Clone kórus pedált nagyon sokan egyszerűsége miatt szerették meg, pontosan ebben rejlett az erőssége. A Bass Clone jól sikerült továbbfejlesztése ennek a rendkívül népszerű modellnek, és úgy tűnik, minden esélye megvan rá, hogy legalább olyan kedvelt legyen, mint elődje. A true-bypass működésű pedál masszív, öntött házat kapott, ami kis mérete miatt kényelemesen elfér a pedálboardon, 9 V-os elemmel, vagy opcionálisan megvásárolható adapterrel működik. További információk és ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó