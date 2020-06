Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 3. Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 3. A Saturn és Neptune overdrive pedál testvérpár tervezésénél az volt a cél, hogy a nagy klasszikus tubescreamer-től eltérő jellegű, annál sokoldalúbb, testre szabhatóbb és alapjaiban eltérő pedálok kerüljenek a gitáros közönség talpai alá. A két pedál közül a Saturn egy gain-esebb kompresszáltabb világot képvisel, míg a Neptun egy gyorsabb, harapósabb, de kevésbé folyós gitársound megszólaltatásához kiváló. Mindkettő a teljes frekvenciatartományon végzi a dolgát, szándékosan nincs meg bennük a tubescreamer család tagjaira jellemző közép kiemelés, inkább sváci bicska jelleggel szeretnének különböző igényekre is kiváló megoldásokat adni. A hangszín mindkét pedálon két potival szabályozható, melyből egyik (BASS) a basszus hangokért, míg másikuk (TONE) a magas közepekért felelős. Ezt egészíti még ki remekül egy harmadik kis szabályzó, amely az EDGE névre hallgat és a torzítás karakterisztikájáért felel. Ezzel hangolhatjuk a pedálok hangját kedvenc single coil-os vagy humbuckeres baltánkhoz. A torzítás tartománya a Saturnban magasabb, itt maximumra állított gain és basszus esetén, egészen fuzzos dörgéseket is elő lehet csalni a pedálból, míg a Neptune az őszinte harapós riffeknek lehet igaz barátja. Az Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálokat bemutató előző két videóban zenébe ágyazva hallhattátok mit tudnak ezek az effektek. Az harmadik részben egy „tekergetős” videóban mutatja be Bécsy Bence az Echo Effects Neptune overdrive pedálját. "A második sorozat utolsó, harmadik része a Neptune tesztvideója. A felvétel során egy nem teljesen tiszta, boost-olt erőstő profilját töltöttem be a Kemper-emen, ami a dinamikai különbségekre szépen reagál, erősebb pengetéseknél több gain-t hallhatunk, mint a gyengébbeknél. E jelenség spektruma tovább bővül, amint bekapcsoljuk a pedált. Még érzékenyebb lesz a dinamikai különbségekre, valamint több drive-ot és hangerőt hallhatunk. Az EQ potik szépen kezelik a hozzájuk köthető tartományokat. Bár az én olvasatomban ez a stompbox nem high gain cucc, ezzel a lánccal mégis elég folyós, szép kerek overdrive hangot kapunk. Nem beszélve arról, hogy eközben nem lett túlságosan zajos a jel. Bátran ajánlhatom a legtöbb felhasználónak" - mesélte a videóról Bécsy Bence. Ahhoz, hogy teljes legyen a kép, érdemes megnézni az a Saturn / Neptune overdrive pedálokról szóló videó sorozat előző részeit is. 1. Rész

2. Rész

