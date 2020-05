Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 2. Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 2. A Saturn és Neptune overdrive pedál testvérpár tervezésénél az volt a cél, hogy a nagy klasszikus tubescreamer-től eltérő jellegű, annál sokoldalúbb, testre szabhatóbb és alapjaiban eltérő pedálok kerüljenek a gitáros közönség talpai alá. „Ebben a részben, amellett, hogy egy kétrétegű hangszín előállításának részletezésével igyekeztem foglalkozni, nagyon szépen hallható az előző részben bemutatott Saturn karakter, amely karcosságával természetesen illeszkedik a kiválasztott zenei környezetbe. Most nincs virtuális vasút, amelyen látszanak a különböző paraméterek, inkább egyszerű lehetőségeket próbáltam a gitárosok elé tárni, amelyek, habár a gyorsan fejlődő technika révén könnyen használhatóak, mégis hajlamosak vagyunk a régi, jól bevált módszereinkbe kényelmesedve megfeledkezni róluk. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a kortárs pop zenében kipróbálná magát, mint gitáros, mindenképpen ajánlom a következő másfél perces anyagot inspirációként. Remélem tetszik…” – Bécsy Bence gitáros. Nagy krisztián, az Echo Effects alapítója: A két pedál közül a Saturn egy gain-esebb kompresszáltabb világot képvisel, míg a Neptun egy gyorsabb, harapósabb, de kevésbé folyós gitársound megszólaltatásához kiváló. Mindkettő a teljes frekvenciatartományon végzi a dolgát, szándékosan nincs meg bennük a tubescreamer család tagjaira jellemző közép kiemelés, inkább sváci bicska jelleggel szeretnének különböző igényekre is kiváló megoldásokat adni. A hangszín mindkét pedálon két potival szabályozható, melyből egyik (BASS) a basszus hangokért, míg másikuk (TONE) a magas közepekért felelős. Ezt egészíti még ki remekül egy harmadik kis szabályzó, amely az EDGE névre hallgat és a torzítás karakterisztikájáért felel. Ezzel hangolhatjuk a pedálok hangját kedvenc single coil-os vagy humbuckeres baltánkhoz. A torzítás tartománya a Saturnban magasabb, itt maximumra állított gain és basszus esetén, egészen fuzzos dörgéseket is elő lehet csalni a pedálból, míg a Neptune az őszinte harapós riffeknek lehet igaz barátja. További részletek az első részben, amit itt tudsz megnézni.

