Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 1. Echo Effects - Saturn / Neptune overdrive pedálok 1. Az Echo Effects pedálokat bemutató videó sorozatunk második részében a Saturn és Neptune overdrive pedálokról lesz szó. Sorozatunkat ajánljuk a különleges effektek, és hangzások szerelmeseinek. A Saturn és Neptune overdrive testvérpár egyike az első nyákra készített pedáloknak az Echo Effects égisze alatt. Születésüket sok-sok kísérlet előzte meg. A cél esetükben az volt, hogy a nagy klasszikus tubescreamer-től eltérő jellegű, annál sokoldalúbb, testreszabhatóbb és alapjaiban eltérő pedálok kerüljenek a gitáros közönség talpai alá. A két pedál közül a Saturn egy gain-esebb kompresszáltabb világot képvisel, míg a Neptun egy gyorsabb, harapósabb, de kevésbé folyós gitársound megszólaltatásához kiváló. Nagy krisztián, az Echo Effects alapítója: Mindkét pedál a teljes frekvenciatartományon végzi a dolgát, szándékosan nincs meg bennük a tubescreamer család tagjaira jellemző közép kiemelés, inkább sváci bicska jelleggel szeretnének különböző igényekre is kiváló megoldásokat adni. A hangszín mindkét pedálon két potival szabályozható, melyből egyik (BASS) a basszus hangokért, míg másikuk (TONE) a magas közepekért felelős. Ezt egészíti még ki remekül egy harmadik kis szabályzó, amely az EDGE névre hallgat és a torzítás karakterisztikájáért felel. Ezzel hangolhatjuk a pedálok hangját kedvenc single coil-os vagy humbuckeres baltánkhoz. A torzítás tartománya a Saturnban magasabb, itt maximumra állított gain és basszus esetén, egészen fuzzos dörgéseket is elő lehet csalni a pedálból, míg a Neptune az őszinte harapós riffeknek lehet igaz barátja. Plusz opcióként mindkét pedál felruházható még egy-két bónusz képességgel, úgy, mint: magas headroom, azaz 18V-os opció, és kapcsolható vágás, a torzítás karakterisztikájának további testreszabásához. Ezek fixen beállítva is jelen lehetnek a pedálokban, vagy kapcsolókkal kívülről is vezérelhetők, ha feltétlen cél, hogy az effektek minél jobban hasonlítsanak a Kujbisevi erőmű irányító pultjához. Mindkettejük true bypass kapcsolást kapott, hogy kikapcsolt állapotban nehogy útban legyenek az effekt-láncban, és kézzel, egyenként lettek összeépítve magas minőségű alkatrészekből. (Alpha potik, wima kondenzátorok, Lumberg jack aljzatok) Rengeteg opciójukkal remek társai lehetnek egy szolidabb blues kombónak, de megállják helyüket az igazány kemény rock környezetben is, magas headroom-jukkal pedig akár kiváló volume boost-jai lehetnek bárminek, amit csak eléjük helyezünk a láncban és nagy örömmel tolják meg kedvenc csöves cuccunk előfokát. http://webshop.echorecording.com/index.php/termek/echo-effects-neptune/ http://webshop.echorecording.com/index.php/termek/echo-effects-saturn/



Bécsy Bence, gitáros: "Az új sorozat első részeként egy célirányos szituációt választottam, hogy a gitárosok mielőbb dűlőre tudjanak jutni a Neptune hangjának megítélésében. Ez a szitu pedig a klasszikus szólózás esete. Általában ezen körülmények között vagyunk leginkább érdekeltek a kéz, a gitár, a pedál, és a hangszórók közti organikus négyszög vizsgálódásában. A videóban hallható sound-hoz képest, én egy picivel folyósabb, kevésbé karcos hangot szoktam használni, de itt kifejezetten tetszik, hogy az effekt harapása ellenére is szépen gurulnak a dolgok, és jól érzékelhetőek az artikulációk különbségei. Füleljetek rá! Nekem bejön." Sorozatunkról:

Egy hobbiból született hazai pedál manufaktúra az Echo Effects termékeit és történetét ismerhetitek meg egy remek hazai gitáros, Bécsy Bence ujjain, fülén és hangszerén keresztül. A sorozat igyekszik majd elegendő segítséget, illetve hangzó- és képi anyagot biztosítani ahhoz, hogy egyszerre nyerhessetek bepillantást Bence rock/blues/fúziós és jazz munkásságába, valamint az effekt pedálok lelkivilágának minden apró rezdülésébe. Az Echo Effects Saturn / Neptune overdrive pedálok bemutatását folytatjuk, a következő részt május 22-én, pénteken olvashatjátok, nézhetitek meg. Aki az Echo Effects korábban bemutatott Big Blender Vintage Octafuzz videókra kíváncsi itt tekintheti meg: 1. rész

2. rész

3. rész



https://www.facebook.com/becsyben

https://www.facebook.com/echoeffectspedals/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó