Címlap » Hírek » DigiTech Nautila kórus és flanger pedál teszt DigiTech Nautila kórus és flanger pedál teszt A DigiTech Nautila pedálja a modulációs effektet kedvelők álma: egy nagyszerű hangú kórust és egy remek flanger effektet pakoltak bele ebbe az apró, de annál tetszetősebb pedálba. Mindkét effektet gazdagon ellátták állítási lehetőségekkel, a pedál sztereóban is használható, a lábkapcsoló nem csak ki- bekapcsolóként üzemel, szóval nem egy átlagos effektről van szó. Első benyomások

„Szólaltasd meg a viharos óceán dalát, és lebegj a nyugodt tengeren a Nautilával” – szól a Digitech reklámszövege, és lám, a gyönyörűen kidolgozott pedált hullámokat idéző színes grafika díszíti. A kezelőgombok nem holmi fekete műanyagból, hanem nikkelezett, recézett felületű fémből készületek, öröm hozzájuk nyúlni. Azon lehet elmélkedni, hogy a kórus és flanger a tengert varázsolják-e a pedálboardunkra, de azon nem, hogy a Nautila nagyon eltalált kis eszköz. A DigiTech új effektje kisebb egy átlagos méretű effektpedálnál, keskenyebb és rövidebb is. A súlya masszív öntött fémházat sejtet, a megjelenése szemet gyönyörködtető. A kisebb méret előny lehet a pedálboardon történő elhelyezésnél, azonban elemmel a Nautila nem üzemeltethető, ehhez 9 Voltos DC adapter szükségeltetik – negatív pólus középen. A pedált torx csavarokkal szerelték össze, szóval csillag csavarhúzóval ne próbálkozzunk, de minek is szednénk széjjel… A pedálhoz kapunk egy speciális StompLock™ védőfedelet, ami pontosan a potméterekre és a kétállású kapcsolóra illeszkedik, megvédi azokat a véletlen sérülésektől, és ha úgy akarjuk, a beállított állapot elállítódásától. További figyelmesség a méretre szabott bogáncszáras rögzítő, ami a pedálboardba történő beszerelést könnyíti meg. Működés

A pedál tetején elhelyezett apró kétállású kapcsolóval válthatunk a kórus és a flanger effekt között. A kapcsoló mellet látható „chorus” és „flange” felirat mintha azt jelezné, hogy kórus állásban a bal oldali potméterek, flanger állásban a jobboldaliak aktívak, azonban ez nem így van. Mindkét módban az összes potméternek van funkciója, igaz némelyik a beállított módtól függ. A pedált sztereó bemenettel és kimenettel látták el, ami például szintetizátorral és elektromos zongorával történő használat esetén nagyon jól jön, de a sztereó kimenet előnyeit gitárosok is élvezhetik, csak két erősítő, vagy két külön csatorna a keverőn, ami szükségeltetik hozzá. A négy szabályzógomb hat állítási lehetőséget rejt, minthogy az alsó potik koncentrikus emeletes kivitelűek. A halk működésű lábkapcsoló alapesetben ki- és bekapcsolja az effektet, de ha bekapcsolt effektnél nyomva tartjuk, akkor a lassú sebességű kórust/flangert felgyorsítja, a gyorsat pedig lelassítja. Digitech Nautila sapkában... Kórus

Az igazat megvallva, ez az effekt izgatott jobban, bár kétségeim voltak, hogy mi újat lehet egy kórus pedálon elővezetni. Általában minimum három paramétert lehet egy ilyen eszközön állítani – Mix, Speed, Depth – itt ez további három állítási lehetőséggel bővül ki: Drift, Emphasis, Voices. Beszéljünk egy kicsit ezekről! A 360 fokkal körbe tekerhető Drift szabályzóval valós időben változtathatjuk a modulációs hullámformákat (Log, Triangle, Sine). A gombbal, két hullámforma közötti átmenetet is beállíthatunk. Az Emphasis kórus módban hangszínszabályzóként funkcionál. A DigiTech kórusa alapból rendkívül fényesen szól, ha valaki borongósabbra akarja venni a hangulatát, ezzel megteheti, de a fényessége is növelhető. A Voices szabályzó szintén a beállított módtól függően működik, egyre több „réteget” rakva az effektezett hangzásra. Kórus állásban ez a tartomány egytől nyolc hangig terjed, amivel olyan hangzásokat állíthatunk elő, amit én más kórus pedáloknál még nem tapasztaltam. Flanger

Valamikor a phaserrel együtt vált népszerűvé a rendkívül jellegzetes flanger effekt, a klasszikus, lassan kóválygó hangzástól kezdve akár olyan hatást is elérhetünk vele mintha sugárhajtású repülőgép hangja keveredne a gitár hangjával. Ellentétben a kórussal, inkább szólóknál érvényesül igazán jól ez az effekt, legalábbis szerintem. A Mix, Speed, Depth szabályzó gombok a kórushoz hasonló módon változtatják a flanger szintjét, sebességét, és mélységét. A Drift szabályzóval flanger módban is a modulációs hullámformát változtathatjuk, a hullámforma változások leginkább lassú flangernél eredményeznek érdekes hangzásokat. Az Emphasis potival a feedbacket, vagyis azt állíthatjuk, hogy a modulált jelet az effekt milyen mértékben küldje vissza a jelútba. A Voices gomb itt is a modulált „rétegek” számát növeli, Flanger módban ez egytől négyig terjed. A flanger szabályzóinak a maximum irányába történő tekerésével egészen elképesztő űr-hangzásokba hajszolható az effekt. (Az más kérdés, hogy folyamatos zenében ez mennyire használható.) Vélemény

A DigiTech nyáron bemutatott effekt pedálja igazi multi-voice kórust és flangert kínál a zenészeknek. A Nautilával a gitárosok egészen új modulációs hangzásokat fedezhetnek fel, de különösebb kutakodás nélkül, alaphangon is rendkívül jól teljesít. Kivételesen jól és precízen paraméterezhető, fényes és széles sztereó kórusa messze felülmúlja az általam eddig használt kórus effekteket. A flanger is sokoldalú, érdekes hangzások egész tárházát nyújtja. Lehet, hogy lesznek, akik bánják, hogy a két effekt egyszerre nem működtethető, de engem ez egyáltalán nem zavart. Még annyit, hogy ha valakinek kedve támad real-time váltani a két effekt között, az jó ha tudja, hogy átkapcsoláskor a jel egy pillanatra elhallgat. A pedál természetesen true-bypass működésű, én is ezt tapasztaltam a tesztelés során. Tudásához, minőségéhez képest az ára rendkívül kedvező, minden hangzására igényes gitárosnak csak ajánlani lehet. [ tkeres ] További információk és hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház.