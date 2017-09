Címlap » Hírek » Digitech FreqOut Natural Feedback Creator Digitech FreqOut Natural Feedback Creator A gitár gerjedés fura jószág. Vannak szituációk, amikor kifejezetten nem kívánatos, ugyanakkor a rock and roll gitárhangzás hatásos és sokszor elengedhetetlen jellemzője.



Az is probléma, hogy sokszor nem lenne rá szükség, mégis gerjed a gitár, amikor pedig kellene, nem mindig úgy sikerül, ahogyan szeretnénk. Szerencsére a DigiTech elkészítette természetes gerjedés előállító pedálját a FreqOut-ot, ami egy olyan masszív, tömör fém házban kapott helyet, hogy akár önvédelmi fegyvernek is beillik. Egy dupla potméterrel tudjuk a Gaint és az Onsetet szabályozni. A Gain nem szorul különösebb magyarázatra, az Onset pedig azt állítja, hogy milyen gyorsan lépjen be a feedback effekt a játékunkba. Természetesebb hangú gerjedéshez az Onset gombot az óramutatóval megegyező irányba kell tekerni, gyorsabb gerjedéshez, vagy az EBow hangzás imitálásához pedig az óramutatóval ellenkező irányba állítsuk. A második potméterrel a feedback típusát választhatjuk meg. A DigiTech FreqOut pedál hangmagasság detektáló technológia alapján működik, vagyis folyamatosan figyeli a gitárjel felharmonikus tartalmát. Hétféle felharmonikus közül választhatunk (Sub, 1., 2., 3., 5., Nat Low és Nat Hi) melyek meghatározzák a feedback effekt karakterét. A FreqOut pedál természetes hangzású gerjedést generál, ami a kiválasztott felharmonikust emeli ki. A kétállású kapcsolókkal további működési paraméterket szabályozhatunk: az elsővel azt választhatjuk ki, hogy a lábkapcsoló csak addig aktiválja az effektet, amíg nyomva tartjuk, vagy a szokásos módon ki- és bekapcsolja. A másodikkal a „száraz" jelet vehetjük ki a jelútból. A feedback hatás azóta létezik, amióta elektromos gitár van, azonban a FreqOut pedál alapjaiban változtatja meg hozzáállásunkat a gerjedés kezeléséhez. Ezzel az eszközzel lágy, természetes gerjedés állítható elő bármilyen hangerőnél, torzító használata nélkül. A FreqOut tökéletes társ olyan helyzetekben, ahol a hangerőt vissza kell fognunk, például stúdióban, fülmonitor használatakor, vagy olyan előadáson, próbán, ahol nem lehet döngetni és mégis élni szeretnénk az alaphangra rágerjedő felharmonikus hatásos bevetésével. Ugyanakkor a Digitech pedálja koncert hangerőnél is kiválóan használható, az esetleges spontán gerjedés mellett az általunk kiválasztott felharmonikust emeli ki. A FreqOut true-bypass működésű, és a külön megvásárolható 9 V-os DC adapterrel üzemeltethető. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház.