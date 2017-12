Címlap » Hírek » DigiTech DOD Rubberneck analóg delay pedál DigiTech DOD Rubberneck analóg delay pedál A DOD márkanév hallatán a legtöbb zenész „butik pedálokra” asszociál. A DOD effekteket nagyra értékelik szakmai körökben különleges, egyedi hangzásukért. A DigiTech DOD Rubberneck Delay a 2017-es NAMM Show-n debütált, és már ránézésre nyilvánvaló, hogy nem egy átlagos delay-ről, hanem, egy „butik stílusú” nagy tudású effektről van szó. Azon túl, hogy egy remek hangú analóg delay-t építettek a dupla lábkapcsolós dobozba, számos olyan extrát is kapunk, ami egyáltalán nem jellemző az ilyen pedálokra. DOD Rubberneck pedállal a gitárosok és basszusgitárosok könnyedén létrehozhatják saját egyedi textúrájú delay hangzásukat és felfedezhetik az effekt új, a Delay Time változtatásával létrejövő különleges képességeit. A pedál a nevét az un. “Rubberneck” funkciója után kapta, ennek az a lényege, hogy a gitáros az Effect on lábkapcsoló nyomva tartásával valós időben tudja változtatni a hangmagasságot, és így egy Pitch Shifter-szerű hatás adódik hozzá a delay-hez. Kezelés

Nézzük sorban a funkciókat és a kezelőgombokat! A felső panel tetején elhelyezett három nagyobb poti általában a legtöbb delay pedálon megtalálható, hosszas magyarázatra nem szorulnak. A Time gombbal a delay idejét állíthatjuk 30 ms – 1 sec között, a Tap Tempo lábkapcsolóval ez 1,5 sec-ig növelhető. A Repeats gombbal az ismétlések számát szabályozhatjuk, míg a Level potival az effektezett jel kimenő színjét kezelhetjük. Az emeletes Gain/Tone poti mellett a Tails kapcsoló látható A panel közepén kapott helyet a két koncentrikus emeletes potméter. Az első a Rate/Depth, ezzel a moduláció sűrűségébe és intenzitásába avatkozhatunk be, a kórustól a vad vibrátón át a tremolóig különböző modulációs effekteket előállítva. A mellette elhelyezett Gain/Tone koncentrikus potméter Gain részével az effektezésre kerülő jel erősítését növelhetjük, aminek függvényében az ismétlések jobban vagy kevésbé válnak torzítottá. A Tone potival pedig a visszaverődések tónusát állíthatjuk fényesebbre, vagy sötétebbre. A másik emeletes Rate/Depth poti mellett a Top Ratio háromállású kapcsoló kapott helyet A két emeletes potméter mellett találunk két apró kapcsolót, az első a Tap Ratio, mellyel a „betappelt” tempóhoz képest 3 különböző ritmusban visszajövő ismétlés közül választhatunk. A Tails kapcsolóval pedig azt határozhatjuk meg, hogy az effekt kikapcsolása után hogyan viselkedjenek az ismétlések. Három lehetőség közül választhatunk: Off / On / On-No Dry. „Off” állásban a kikapcsolás pillanatában megszűnnek az ismétlések, az „On” állásban kikapcsolás után az ismétlések tovább szólnak. Az „On-No Dry” állásban pedig a „száraz” hang elhallgat, és csak az ismétlések lesznek hallhatók. Ruberneck és Regen Már az eddig felsorolt lehetőségek is messze meghaladják egy átlag delay pedál tudását, de térjünk rá a Rubberneck és a Regen funkciókra. Mielőtt ezt megtennénk, elmondjuk, hogy mindkét lábkapcsoló dupla funkcióval rendelkezik. A baloldali Effect On lenyomásával aktiváljuk a delay effektet, de nyomva tartva a Rubberneck funkciót kapcsolja be. A jobboldali Tempo/Regen lábkapcsolóval pedig a kívánt tempót „tappelhetjük be”, nyomva tartva pedig a Regen funkciót aktiválja. A Rubberneck effekt bekapcsolásával megnyújtjuk, vagy lerövidítjük a Delay Time-ot, ami a hangmagasság emelkedését, vagy mélyülését eredményezi. Amikor ez az effekt aktív, a kis Rubberneck Rate potméter pirosan világít. Ezzel a potival tudjuk állítani azt az időtartamot, ami alatt a Rubberneck effekt végrehajtja a hangemelést, vagy mélyítést. A hatás a Pitch Shifter effekthez hasonló. Az effekt addig aktív, ameddig a lábkapcsolót nyomva tartjuk. A Regen funkciót a Tempo/Regen lábkapcsoló lenyomva tartásával indítjuk. Ilyenkor a Regen Adjust világító potméter bekerül a jelútba (a Repeats potméter pedig kikerül) és egy időleges, másodlagos delay hatás keletkezik, ami addig tart, amíg a Regen kapcsolót nyomva tartjuk. A Regen Adjust gombbal tudjuk a másodlagos delay ismétléseinek számát szabályozni. Ilyenkor a Regen Adjust poti a Time gombbal beállított, vagy a Tap Tempo-val megadott Delay Time-nak megfelelően villog. Alapesetben azt fogjuk hallani, hogy a másodlagos delay a lábkapcsoló nyomva tartásáig szólaltatja meg az ismétléseket. Ki- és bemenetek

A pedál hátsó paneljén kapott helyet az effekt Send/Return sztereó jack aljzata, valamint a 6,3 mm-es jack ki- és bemenet. Itt találjuk az opcionálisan megvásárolható FS3X lábkapcsoló csatlakozóját is. A külső lábkapcsolóval a Rubberneck, Modulation Ki/Be, és a Tap Tempo/Regen funkciókat tudjuk kezelni. A pedál külön megvásárolható 9 V-os adapterrel üzemel. Összegzés

Az egy dolog, hogy a DigiTech DOD Rubbernecket telepakolták extra funkciókkal, de a legfontosabb, hogy egy nagyszerű hangú analóg delay pedált hoztak létre. A DOD Rubberneck a legtökéletesebb hangminőséget nyújtja, ami részben a jól használható Tone és Gain szabályzóknak is köszönhető. Ha pedig a figyelembe vesszük a pedál extra képességeit is, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden benne van, amit csak egy ilyen pedáltól elvárhatunk. További információk és ára: Mezzoforte Hangszeráruház