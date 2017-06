Címlap » Hírek » Digitech CabDryVR dupla hangfal szimulátor Digitech CabDryVR dupla hangfal szimulátor Ha erősítő és hangfal nélkül, közvetlenül effektpedáljainkról szeretnénk felvételt készíteni, vagy jelet küldeni keverőre, fülmonitorra, javasolt egy jó minőségű hangfal szimulátor beiktatása. Úgy tűnik, napjainkban a gitár effektek aranykorát éljük, és különösen vonatkozik ez a hangfal szimulátor pedálokra. Vezető effekt gyártó cégek sorban hozzák ki a kompakt méretű erősítő, effekt és hangfal szimulátor pedáljaikat. Ebből a trendből a DigiTech sem maradt ki, bemutatta Digitech CabDryVR dupla hangfal szimulátor pedálját. A CabDryVR-ben a DigiTech szabadalmazott Cabinet Tuning™ technológiáját alkalmazta, ami lehetővé teszi, hogy a gitárosok ne csak a hangfal fajtáját, hanem a méretét is szabályozzák, és így egyedi hangzásokat hozzanak létre. Az iker csatornás kivitelnek köszönhetően a felhasználó két különböző, bemikrofonozott láda IR-jét (impulzus válaszát) használhatja egyidejűleg a két kimeneten, akár két erősítő felé továbbítva. A másik előnye a dupla kimenetnek, hogy a „B” csatornán opcionálisan száraz jelet is kiküldhetünk a színpadi backline erősítőre, miközben az effektezett jelet a másik csatornán a keverő felé továbbítjuk. A dupla ki- és bemenet sokoldalú csatlakozási lehetőséget kínál külső effektekhez és erősítőkhöz. A CabDryVR segítségével csak az effektjeinket, pedálboardunkat használva közvetlenül csatlakozhatunk felvevő eszközhöz, keverőhöz, fülmonitorhoz, és kiváló minőségű, mikrofonozott gitárláda hangzást kapunk erősítő és hangfal használata nélkül. A CabDryVR pedálba a gyártó 14 legendás és népszerű gitárláda IR-jét pakolta bele. A Guitar/Bass kapcsolóval választhatunk a gitár és a basszus hangfalak között. A CAB TYPE A és CAB TYPE B gombokkal a kívánt hangfalat választhatjuk ki az A és a B csatornára. A SIZE/LEVEL emeletes potikkal a kimenő jel szintjét és az A és B csatornára kiválasztott hangfal méretét állíthatjuk. Amikor a CAB TYPE B gombbal a DRY (effekt nélküli) opciót választjuk, a SIZE/LEVEL B gomb inaktív. A hangfal szimulátort aktiváló lábkapcsoló felett található LED-nek több funkciója is van. Egyrészt jelzi az effekt bekapcsolt állapotát – zöld gitár állásban és sárga basszus állásban. Másrészt, ha akár a bementnél akár a kimenetnél klippelést észlel, a LED pirosan villog. Ilyenkor a bemenő jelet, vagy a kimenő szintet célszerű csökkenteni a megfelelő jelszint érdekében. Legjobb, ha a CabDryVR-t az effektlánc végére helyezzük, de legalábbis a torzítók után. Meg kell jegyezni, hogy a CabDryVR hangszóró és hangfal szimulátor, vagyis nem tartalmaz erősítő szimulátort. A pedál true bypass működésű, vagyis garantált, hogy kikapcsolt állapotban a pedál a tiszta gitárhangot továbbítja. A CabDryVR robosztus fémházban kapott helyet, abszolút turnéálló kivitelben és 9 V DC adapterrel működik, ami nem tartozék. A CAB TYPE A és CAB TYPE B gombokkal beállítható hangfalak Gitár hangfalak: Cab 1 - Vintage American 2x12" Cab 2 - Vintage British 2x12" Cab 3 - British Green Slant 4x12" Cab 4 - British Straight 4x12" Cab 5 - Heavy American 4x12" Cab 6 - Smooth Custom 4x12" Cab 7 - Kis kombó 1x8" Basszus hangfalak: Cab 1 - Flexy 1x15" Cab 2 - Basic 1x15" Cab 3 - Big Blue 1x18" Cab 4 - AmericanTweed 4x10" Cab 5 - Gold Diamond 4x10" Cab 6 - Vintage Fridge 8x10" Cab 7 - Blonde Basement 2x12" További információk és ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó