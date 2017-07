Címlap » Hírek » Debütált az Electro-Harmonix Tone Corset kompresszor Debütált az Electro-Harmonix Tone Corset kompresszor Az Electro-Harmonix bemutatta Tone Corset kompakt analóg kompresszor pedálját, ami jellemzői alapján elsősorban gitárhoz ajánlott. A kompresszor pedálokat a gitárosok általában azért használják, hogy kiegyenlítettebb hangzást hozzanak létre, azonban a nem jól beállított kompresszornak megvan az a veszélye, hogy játékunk dinamikája csökken, vagy akár teljesen megszűnik. A Tone Corset pedálon található négy potméter segítségével azonban nagyszerűen szabályozhatjuk a kompresszor működését, és testreszabhatjuk hangszerünk dinamikáját. A kompresszálás mértéke a legenyhébbtől az extrémig, precízen beállítható. A Sustain gombbal a gitárjel kompresszálásának mértékét, másképpen fogalmazva, a hang lecsengésének hosszát állíthatjuk be. Az Attack azt szabályozza, hogy milyen gyorsan lépjen működésbe a kompresszálás. Ha az óramutató járásával megegyező irányba tekerjük ezt a potit, a pedál reakciója lassulni fog, és a hang kezdeti megütése jobban hallható. A Blend gombbal kezelhetjük az effektezett és a „száraz” hang arányát. A kettő mixelésével olyan hangzást érhetünk el, ahol a „száraz” jelben hallható a megpengetés természetes hangja, ugyanakkor a kompresszált jelben az effekt felhúzza az elhaló hang hangerejét. A Volume potméterrel az effekt kimenő jelét szabályozzuk. A stúdió minőségű kompresszorokhoz hasonlóan a Tone Corseten is található egy Pad kapcsoló, ami csökkenti a bemenő jel nagyságát, elkerülendő a nem kívánatos torzításokat nagyobb kimenő jelet leadó humbucker pickupok, basszusgitár stb. használata esetén. A Tone Corset természetesen True Bypass működésű, vagyis inaktív állapotban nem nyúl bele az eredeti gitárhangba. A pedál gyakorlatilag zajmenetes áramkörei megőrzik a gitárhang természetességét, de ajánlott az effektlánc elejére, a torzító és az overdrive elé helyezni. Az EHX 9 V-os elemmel hozza forgalomba a pedált, amerikai listaára 119,30 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó