Boss Waza Craft HM-2W – ami a csövön kifér Újra itt van a fekete-narancs "svéd death metal" pedál: a Boss kihozta a legendás HM-2 Heavy Metal torzító Waza Craft változatát.

Boss Waza Craft HM-2W A Boss Waza Craft pedálok közül a talán leginkább hájpolt modell, a HM-2W végre itt van, és hamarosan nálunk is a boltokba kerül. Az eredeti HM-2 Heavy Metal pedált 1983 és 1991 között gyártották, de még mindig a torzító legendák közé tartozik. Egyedi, karakteres hangja elválaszthatatlanul összeforrt a svéd death metal stílussal, de környezetbarátabb beállításaival számtalan mainstream és indie rock felvételen is találkozhatunk. A hardcore HM-2 rajongók hosszú évek óta kérik a Boss-t, hogy hozza vissza ezt a pedált. Úgy tűnik, most jött el az idő: három évtized után a legendás heavy metal pedált újra gyártják speciális Waza Craft kiadásban. A HM-2W tudja az eredeti torzító analóg hangzását, de számos modern funkcióval és részlettel is gazdagodott. Erősítő-szerű gain

Az eredeti HM-2 újszerű áramköreivel, mint igazi high-gain torzító élethűen produkálta a 80-as évek elején divatos brit erősítő- és ládahegyek hangzását, ami egyébként a korai metal hangzás kialakulásban alapvető szerepet játszott. Később a nagyhatású svéd metal bandák valahogy felfedezték maguknak a HM-2 pedált, és feltehetően kivételesen agresszív hangzása és erőteljes közepeinek köszönhetően új gitáros generációk kedvencévé vált. Standard mód

Standard módban a Boss Waza Craft HM-2W élethűen reprodukálja az eredeti HM-2 hangját és játékérzetét, de optimalizálták a mai igényeknek megfelelően. A kimenő jel szintjét 3 dB-vel megnövelték, ugyanakkor a pedál zaját csökkentették, mindezt állítólag úgy, hogy egyáltalán nem befolyásolja az effekt hangzását. A beépített, prémiumminőségű Waza Craft puffernek köszönhetően a pedál hangja bypass állapotban is tökéletes lett.







Custom mód

A pedál hátoldalán, a tápcsatlakozó mellett található apró kapcsolóval válthatunk erre a módra, ami tulajdonképpen ugyanazt a karakterisztikájú hangzást szolgálja fel, mint a Standard mód, de még egy chipet beiktat az áramkörbe. Ebben az állásban további extra gaint kapunk, a pedál hangja még agresszívebbé és harapósabbá válik, a mély és felsőközép tartományok is módosulnak, így még vastagabb, konkrétabb hangzást érhetünk el.



Kezelőszervek

A Boss Waza Craft HM-2W pedált az előbb említett Mode kapcsoló mellett négy potival kezelhetjük. A Level és Dist gombokhoz azt hiszem nem kell hosszas magyarázat, a kimenő jel és a torzítás szintjét állíthatjuk velük. A Color Mix felirat a kétsávos EQ-t jelzi, melyek hatékony módon képesek vágni, vagy emelni az adott frekvenciatartományban. A Color Mix H potival nagyjából az 1 kHz-es frekvencia körül vághatunk vagy emelhetünk, míg a Color Mix L a mélyebb, 100 Hz-es frekvencia körül dolgozik. A Boss Waza Craft HM-2W pedál elemmel (tartozék) és a külön megvásárolható BOSS-PSA adapterrel üzemeltethető, hazai ára 65 900 forint. További részletek:

