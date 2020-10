Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Boss Pocket GT – Multieffekt és zenekar a zsebben Boss Pocket GT – Multieffekt és zenekar a zsebben - BORBÉLY TAMÁS -



A Boss újdonsága egy okostelefon méretű eszköz, melybe belepakoltak multieffekt processzort, erősítő modellezést, egy új gitártanulást segítő funkciót, és mindez elfér a zsebünkben. A Boss már korábban is alkotott olyan mini eszközöket, melyek jóval komfortosabbá tették a gyakorlást (Micro BR, BR-80). Ezek az eszközök azonban inkább a digitális felvevők családjába tartoztak, bár a kornak megfelelően nagyon korrekt módon fel voltak vértezve a megfelelő effektekkel, erősítőszimulációkkal. A cég most azonban egy olyan kis zseb-kütyüvel rukkolt elő, ami elsődlegesen a kényelmes gyakorlást hivatott segíteni. Ez a kis jószág alkalmazkodott napjaink normáihoz, az okos eszközök és az internet adta lehetőségekhez, és teszi mindezt a korábbiakhoz képest jóval fejlettebb soundokkal, és új szolgáltatásokkal. Ez az okostelefon méretű jam-center nem más, mint a Boss Pocket GT. Kezelőfelület

A Pocket GT fizikai kezelőfelülete nagyon letisztult, mivel a lehetőségek mélyebb kihasználásához mindenféleképpen valamilyen okos eszköz szükséges (telefon vagy tablet). Egy mini LED-kijelzőn található az adott soundhoz tartozó preset száma, illetve, ha ezt szerkeszteni szeretnénk, akkor az adott paraméter értékeit követhetjük itt nyomon. A legnagyobb poti a Value névre hallgat, alapjáraton ezzel navigálhatunk a presetek között, illetve ezzel választhatjuk ki őket, a megnyomásával menthetünk stb. Magyarán, ez a Value poti a fő navigációs gomb. Ez alatt található három kisebb potméter, melyekkel az adott presethez tartozó effektláncban a főbb elemek egy-egy tulajdonságát változtathatjuk. Ezek pedig: az aktuális erősítő szimuláción a torzítás mértéke – Gain – illetve kimenő hangereje – Level – ezen kívül az effektláncban a Reverb, Delay, Overdrive, illetve egy modulációs effekt valamely paramétere.



Ez az egy-egy paraméterszerkesztési lehetőség messze nem elég, hogy a nulláról megszerkesszünk egy presetet, inkább arra hivatott, hogy instant módon bele tudjunk nyúlni a legfontosabb elemekbe, ha már egy-egy kész sound-ot szeretnénk kicsit módosítani. Az egység alján található egy standard lejátszó-kezelő felület (play/pause, tekerés, léptetés), ezzel az okos eszközön lévő anyagot tudjuk magáról a Pocket GT-ről közvetlenül irányítani (erről részletesebben alább, a Gyakorló eszköz funkció részben írunk). Oldalt helyezték el a bementeket (Gitár, AUX, USB), a kimeneteket (Phones/Rec Out), illetve a Master hangerőt, melyek szerepe egyértelmű. Ezek mellett helyet kapott egy Center Cancel kapcsoló, mellyel bármely az eszköz által éppen lejátszott zenei tartalmat lecsupaszíthatunk, illetve valamelyest kiüresíthetünk. A Center Cancel (mint az neve is mutatja) annyit tesz, hogy eltűnteti az épp lejátszott dalból a mix középen elhelyezkedő tényezőt, legyen az ének, vagy valamilyen hangszeres szóló stb. Ezt azért messze nem úgy kell elképzelni, mintha egy DAW szoftverrel teljesen kinémítanánk az adott sávot, és csak a többi szólna. Ha ezt megcsinálná egy kész dallal, akkor egy varázsló lenne… Ez a funkció kompromisszumos, de tény, hogy nagyobb helyet csinál nekünk a hangkép közepén, mintha csupán az érintetlen eredeti szólna. A Pocket GT-n helyet kapott még két fontos gomb: egyikkel a hangoló (Tuner) funkciót érhetjük instant módon, a másik pedig a Bluetooth szinkronizálásra használható.



Multieffekt funkció

Miután a Pocket GT-t párosítottuk okos telefonunkkal, vagy tabletünkkel, akkor azon, a hozzátartozó app segítségével tudunk érdemben dolgozni a sound szerkesztésén. Telefonunkon, vagy tabletünkön átláthatóvá válik a teljes effektlánc, melyet nagyon könnyen szerkeszthetünk. Akinek ismerős a cég egy másik multieffektje, vagy a Katana erősítő kapcsán a Boss Tone Studio, annak nagyon otthonos lesz a kezelőfelület. Egy-egy mozdulattal ki- és bekapcsolhatunk effekteket, megváltoztathatjuk a sorrendjüket, illetve mélységében belenyúlhatunk, szerkeszthetjük azokat. A Pocket GT ugyanazzal a rendszerrel dolgozik, mint a Boss GT-1 multieffekt. Olyannyira nagy a rokonság kettejük között, hogy a GT-1 és Pocket GT-n szerkesztett presetek cserélhetőek a két eszköz között. Ez önmagában garantálja, hogy megfelelő minőségű effektekkel van dolgunk. Pár sound-ot magam is kikevertem a telefonom segítségével, ami bizony nagyon gyorsan ment. A papírformát alátámasztotta a gyakorlat is: pillanatok alatt találtam olyan erősítőmodellt, ami inspiráló játékérzetet biztosított. A tér- és modulációs effekteknél pedig nem is volt kérdés, hogy kiváló minőségűek. Egyes preseteknél sikerült kitekernem azt az érzetet, melyet a GT-1000 használatánál szoktam tapasztalni. A preseteket listákba, könyvtárakba rendezhetjük, így egy nagyon jól átlátható, és gyorsan elérhető rendszert készíthetünk.

Gyakorló eszköz funkció

Az eddig felsoroltak nem sokkal többről, mint egy kompakt formába préselt GT-1-es multiffektről tanúskodtak, innentől jön azonban az igazi újítás. A Pocket GT-t okostelefonnal párosítva, és a hozzávaló megfelelő applikációt használva az internet segítségével szó szerint kinyílhat előttünk a világ. Az applikációban a Session fülre kattintva nyithatjuk meg azt a felületet, ahol lista-szerűen berendezhetjük magunknak azokat a YouTube-on található videókat, melyeket a későbbiek során használni szeretnénk. A hang pedig minden esetben a Pocket GT-n keresztül fog szólni, tehát a netről futó zenék alatt saját magunkat is hallhatjuk, azzal a sound-dal, presettel, amilyennel csak szeretnénk. A dalon belül két ponttal ki lehet jelölni egy szakaszt melyet a Pocket GT ismételni fog, mint egy belső loop-ot. Ezt nagyon egyszerűen tudjuk megtenni, csupán az idővonalon rá kell böknünk arra az „A”, és „B” pontra melyek az általunk kívánt részt határolják. Ez nagyon meggyorsít bizonyos munkafolyamatokat, mivel mindenki, aki foglalkozott már ilyesmivel tapasztalta, hogy ha egy dalon belül hallás után le akarunk szedni, illetve meg akarunk tanulni egy nem oly egyértelmű, vagy gyorsabb részt, akkor az többszöri meghallgatással, fokozatos közelítéssel érhető el. Ezzel a belső loop kijelöléssel tű-pontosan csak azt a hasznos részt (szólót, vagy szóló-darabot, akár csak pár hangot) jelölhetjük ki, amelyre éppen kíváncsiak vagyunk, amelyet éppen leszedünk. Mindezt tesszük egy YouTube-ról valós időben lejátszott videóval anélkül, hogy azt lementettük volna bárhova. Csupán a videó linkje kerül a Pocket GT könyvtárunkba. Ezt a szolgáltatást talán még egy eszköz sem biztosította eddig, hogy ilyen módon lehetővé tenné az interneten real time-ban lejátszott tartalommal való interakciót. További kényelmi megoldás, hogy a telefonunk, vagy tabletünk által lejátszott videót a Pocket GT-n található irányító gombokkal is vezérelhetjük (indíthatjuk, megállíthatjuk, tekerhetjük), ahogy azt említettük a Kezelőfelület részben.

Talán a legérdekesebb funkciója a Pocket GT-nek a marker fukció. Ez azt jelenti, hogy az éppen lejátszott videó idővonalán marker-ekkel jelölhetünk ki olyan pontokat, ahol az eszköz majd automatikusan presetet vált. Ez a funkció új szintre emeli a backing track-ekkel, minus one-okkal való gyakorlás élményét. Az ilyen kis kézi eszközöknél a lábkapcsoló hiánya miatt mindig problémás a sound váltás, hiszen annak mindig kézzel kell történnie. Normál esetben itt is kézzel kell tekerni a Value gombot, ha presetet szeretnénk váltani, de gitározás közben a legkevésbé sem szeretne ezzel foglalkozni az ember. Ezzel a marker funkcióval viszont ezt előre beprogramozhatjuk egy-egy érintéssel. Úgy végigjátszhatunk egy dalt, hogy a megfelelő zenei résznél a Pocket GT automatikusan sound-ot vált nekünk: arra, amire csak akarunk, és akkor, amikor akarjuk. Mintha a színpad mögött lenne egy technikus, aki előre egyeztetett módon kapcsolgatja a pedálboardunkat a dal megfelelő részének megfelelően. Ennél kényelmesebbet álmodni sem lehetne. Így maximálisan a zenélésre, és az élményre lehet koncentrálni. Hangsúlyozom: mindezt az interneten lévő, videókkal teszi a Pocket GT, nem szükséges letölteni semmiféle tartalmat, nem szükséges belsőmemória, vagy memóriakártya! Egy hátránya van a dolognak, hogy nem minden videó linkje menthető a Pocket GT applikációba, ilyen módon nem használható minden ilyen instant módon. Bizonyos videóknál a feltöltők a szerzői jogok miatt korlátozásokat alkalmaznak. A marker fukció az élményszerű gyakorláson felül nagy segítség lehet azoknak, akik egyedül oktatnak, kurzust tartanak közönség előtt. Nem szükséges külön zenelejátszó forrás, és külön gitármotyó (még egy padlóeffekt sem). Előre bemarkerezett dalokkal, ezzel a zsebben elférő eszközzel, és egy szál gitárral valóságos egyszemélyes koncerteket lehet adni.



Összegzés, ajánlás

A Boss Pocket GT egy nagyon praktikus kis eszköz, mely rendelkezik egy teljes értékű multieffekt tudásával, és egy olyan nem mindennapi lejátszó rendszerrel, mely lehetővé teszi, hogy akár az internetes tartalommal is interaktívabb kapcsolatba lépjünk. Teszi mindezt a Bluetooth kapcsolat vezetékmentes kényelmével.



Egy lakásban, kis hangerőn, vagy főleg fejhallgatóval játszó hobbizenésznek a Pocket GT önmagában elég lehet a teljes zenei élményhez, mindenféle erősítő, és további effektek nélkül is. Sokat turnézó zenészeknek az útközben történő gyakorlást teheti komfortossá. Oktatóknak, illetve kurzusokat, workshopokat tartó profi zenészeknek, esetleg zenei alapra játszó fél-playback-koncertezőknek a legkompaktabb, legpraktikusabb megoldást jelentheti ez a valóban okos kis eszköz. Technikai adatok

Kapható: Mezzoforte Hangszeráruház Mintavételezés: 44.1 kHz AD/DA konverzió: INPUT: 32, AUX IN: 24 bits 108 féle effekt 99 felhasználói patch Be- és kimenetek: gitár bemenet (6.3-as mono jack), fejhallgató kimenet (3.6-os stereo jack), AUX bemenet (3.6-os stereo jack), USB port (USB Micro-B típus) Bluetooth 4.2-es verzió Energiaellátás: Beépített, USB-ről tölthető lithium-ion akkumulátor Egy töltéssel kb. 4 órán át használható Feltöltési idő: kb. 3 óra Méretek: 71 mm x 129 mm x 27.6 mm Súly: 160 g

