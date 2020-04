Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Boss GT-1000 gitár multieffekt teszt Boss GT-1000 gitár multieffekt teszt – BORBÉLY TAMÁS –



A Boss 2018-ban hozta ki GT szériájának legújabb modelljét, a GT 1000-et, mely azóta is a cég zászlóshajójának mondható.

A Boss GT szériája megehetősen nagy múltra tekint vissza. Ha a kezdetektől időrendben végigtekintünk a GT család korábbi tagjain, akkor gyakorlatilag a gitár-multieffektek általános fejlődéstörténetét láthatjuk. A Boss mindig az adott kornak megfelelő, naprakész multieffektekkel rendelkezett, mi több, mindig is az ágazat vezetői között volt. 2018-ban kihozta GT szériájának legújabb modelljét a GT 1000-et, mely azóta is a cég zászlóshajójának mondható. Méltán sorolható a jelenlegi piacvezető, új generációs multieffektek közé, olyan nevek/termékek mellé, mint a Line 6 Helix, Headrush Pedalboard, Kemper, vagy a Fractal Audio.



Kezelőfelület, összerakás

Design-ban a GT 1000 követi a Boss új generációs pedáljainak külsejét. Hasonlóan strapabíró, ugyanakkor gusztusos fém házat, illetve jól látható, színes LED-eket kapott, akárcsak az új Boss pedálok (DD-500, RV-500, stb.), melyek bizony már a Strymon butik pedáljaival vetekednek. Ez a kompromisszummentes kialakítás jellemző a GT 1000-re is. Maga a „vas” egy beépített expression pedállal, és tíz lábkapcsolóval rendelkezik, melyek közül ugyan öt feliratozva van (Bank up, Bank down, CTRL 1-2, CTRL 3/Tuner), de ha belenyúlunk a presetekbe, akkor gyakorlatilag mind a tíz kapcsoló egyénileg személyre szabható, olyan funkciót oszthatunk ki bárhová, amilyet csak akarunk. Az expression pedállal rendelkező piacvezető multieffektek közül a Boss GT 1000 a legkisebb méretű, illetve a legkönnyebb. A relatív kis méret valakinek pozitívum, valakinek azonban negatívum is lehet – a lábkapcsolók közelebb vannak egymáshoz, mint egyes konkurens cégek nagy multijainál – viszont jóval kisebb méretei miatt ez egy szállíthatóbb, pedalboard-barátabb konstrukció. Kezelőfelülete nagyon letisztult, pláne ha az elődökkel vetjük össze. Alig találhatók rajta gombok, viszont annál nagyobb a kijelzője, mely alatt hat darab potméter található, ezek egyben nyomógombok is, melyekkel nagyon egyszerű a menükben való ténykedés. A sound építés legfontosabb menüpontjában (az effect képernyőn) az effektláncot láthatjuk, melyen minden esetben szerepel az összes effektblokk, ez olyan szempontból könnyítés, hogy nincs kérdés, mit bír a processzor. Ami ott szerepel a láncban, azzal főzünk. Olyan szempontból viszont zavaró lehet, hogy bizony első ránézésre sűrű, mivel elég sok mindenből válogathatunk (pl.: 2 erősítő, 2 láda, 2 ovedrive, 4 dealy, 4 EQ, 4 FX blokk…). Ezek minden esetben szerepelnek a láncban, csak jórészük ugye ki van kapcsolva egy-egy sound esetében. Véleményem szerint, ha átlátja az ember, akkor nem zavaró ez a sok blokk, inkább könnyítés, illetve egyszerűsítés, hogy minden lehetőség instant módon elérhető. (A fent említett főzős analógiával élve: a konyhában is jobb úgy főzni, hogy minden a kezünk alatt van, ahhoz képest, mintha minden összetevőért mindig külön-külön a kamrába kellene mászkálni).



Aki élete első multieffektjeként használná a GT 1000-ret, az lehet, hogy rövid ideig bolyong az erdőben az elején, viszont akinek van egy kis rutinja, annak egyáltalán nem zavaró a lehetőségek széles tárháza, sőt mint említettem, szerintem így egyszerűbb is a kezelhetőség, ugyanis ez az effektlánc nagyon gyorsan szerkeszthető, bármit bárhová pillanatok alatt mozgathatunk, ki-be kapcsolhatunk, belenyúlhatunk, paraméterezhetünk. A GT 1000 érdekessége, hogy Bluetooth-szal is paraméterezhető, vagyis egy telefonnal, vagy tablettel a megfelelő app segítségével vezeték nélkül is szerkeszthető az eszköz nagyobb távolságból is.





Az effektlánc jó vizuális reprezentációja sokat segít a szerkeszthetőségben. Nagyon könnyen lehet párhuzamos effekt utakat, vagy A/B utakat létrehozni. A/B út alatt például azt értem, hogy egy preseten belül meg lehet oldani két külön erősítő setupot: az egyik útra például egy (clean) Fender jellegű erősítőt, és ládát rakunk, míg a másikra egy Marshall-szerű stack-et, és egy A/B kapcsolóval (mely ugye bármelyik lábkapcsolóra elhelyezhető) egy gombnyomással választhatunk a kettő között. Ugyanakkor sztereó, illetve két erősítős setupokat is nagyon könnyen összerakhatunk, mivel a két erősítő egyidejűleg is működhet. Tehát, ha a párhuzamos út két ágába (A, és B) nem egy „vagylagos” kapcsolót rakunk, hanem egyidejűleg átengedjük a jelet rajtuk, akkor a két erősítő hangját összekeverhetjük, vagy akár sztereóban szétpanorámázhatjuk a Left, és Right kimenetek között. (Ezt most itt leírni jóval bonyolultabb, és hosszadalmasabb volt, mint az egységen megcsinálni!) Minthogy a GT-1000 két effekt loppal rendelkezik, két külön erősítővel is alkalmazhatjuk a 4 kábeles módszert A felhasználás szempontjából fontos megemlíteni a lábkapcsoló kiosztás lehetőségeit. Bármelyik kapcsolóra helyezhetünk preseteket, ezek ugye egymástól független komplett effektláncok, programok. Ugyanakkor egy effektláncon belül kihelyezhetünk egy-egy effektblokkot, mintha csak kispedálokat kapcsolgatnánk az egyes kapcsolókkal. Ami pedig ezen túl nagyon hasznos: a két dolgot keverhetjük, vagyis például az alsó öt kapcsolóra helyezhetünk különböző preseteket, míg a felső ötre pedig az adott presethez tartozó effekteket tudjuk kedvünkre váltogatni. Tovább árnyalja a dolgot, hogy egy kapcsolóra nem feltétlenül csak egy-egy blokk ki-, és bekapcsolása rendelhető, hanem egy kapcsolással, egyszerre akár több pedált (effektblokkot) is ki- és bekapcsolhatunk. Ezeket a lehetőségeket számba véve elég gyorsan beláthatjuk, hogy nagyon flexibilisen, felhasználóbarát módon alakítható a kapcsolókiosztás, vagyis a cucc élőben történő kezelhetősége csillagos ötös!

Hangminőség

Minden gitár-soundnak a lelke vitathatatlanul az erősítő, és a láda (maga a hangszer mellett természetesen), így van ez modellezős multieffektek esetében is, ahol ez a két kulcsszereplő az erősítő- és a ládamodell. Egy sound felépítését ezekkel kezdjük, illetve egy modellezős multieffekt milyenségének is alapvető meghatározó elemei. A GT 1000 összesen 16 erősítőmodellel rendelkezik, ami multieffekteknél nem mondható valami soknak, de az a helyzet, hogy itt csaknem mind irgalmatlanul jól szól! Tizenhat jól használható erősítőmodell, melyek bőven lefednek minden zenei stílust, és még szemezgetni is lehet, hogy kinek melyik tetszik jobban... Az integrált ládaszimulációk is kiválóan használhatók, de mindezek mellett a GT 1000 támogatja a külső IR fájlok használatát. Az IR (Impulse Response) tulajdonképpen egy-egy létező, valós láda, egy adott mikrofonozással történt „lenyomata”, vagy profilja, ha úgy tetszik. A konvolúciós technológia által létrehozott IR láda-profilok emelték a multieffekteket olyan szintre, hogy azok már valóban képesek élethű hang- illetve játékérzetet létrehozni. A GT 1000 erősítőmodelljei egy-egy jó külső IR használatával valóságos csodákra képesek. Nagyon realisztikus, és inspiráló, ahogyan a motyó reagál a kézből jövő játékra, illetve dinamikára. Az IR-ok nem csak láda, hanem akusztikus gitár testprofilok is lehetnek, így egy akusztikus gitárral használt preset esetében nagyon hasznos lehet, ha a hangszer piezo hangszedőjét szeretnénk „életre kelteni”, és bemikrofonozott hangot varázsolni vonalban. A GT 1000 érdekessége, hogy az erősítőmodellek kb. fele nem egy az egyben törekvés egy-egy létező erősítő lemodellezésére, hanem a Boss saját fejlesztései. (Bevallom, hogy az én kedvenceim ezek között vannak.) Természetesen nincsen újdonság a nap alatt, vagyis ezek is hasonlítanak valamilyen létező hangra, de nem koppintások, hanem egyszerűen csak jó clean, crunch, hi-gain stb. hangok. A koncepció talán az lehet mögötte, hogy a Boss nem csak másolási eredményeket akart a GT 1000-be préselni, hanem a saját innovációit is. Az effektek minősége bőven hozza azt a színvonalat, mely egy csúcs-multitól várható. Nem is tudnék kiemelni erősebb, vagy gyengébb láncszemet. Nagyon egyenletesen magas színvonal jellemző minden egyes effektre. Annyit még fontos megemlíteni, hogy a GT 1000 ugyanazon algoritmusokat használja, mint a Boss butik pedáljai (pl.: DD-500 Delay, RV-500 Reverb). Ez a multieffekt nem csak gitárosoknak kedvez, ugyanis kiválóan alkalmazható basszusgitárra is. A fent említett erősítőmodell szám csak a gitárokra vonatkozik, ezek mellett még további néhány virtuális basszusgitár erősítő, illetve pár kifejezetten basszusgitárra optimalizált effekt is található a GT 1000 repertoárjában.

Ki- és bemenetek, felhasználási területek

A kiváló erősítő modellező képességei miatt talán elsősorban egy „all-in-one” eszközként lehet a GT 1000-re tekinteni, mely a vonalban való játszást teszi abszolút kompromisszummentessé, és élethűvé. Azonban több olyan szolgáltatás is helyet kapott az egységben, mely másféle felhasználási módokat is támogat. A GT 1000 sztereó XLR kijáratai mellett sztereó jack-es kijáratokkal is rendelkezik, egymástól független hangerő szabályozási lehetőséggel. Ez lehetővé teszi, hogy DI-box-mentesen, a szimmetrikus XLR kijárattal egyenesen a keverő, vagy PA felé (röviden: FOH felé) adjunk jelet ládaszimulációval, és ezzel egyidejűleg a színpadon egy végfokkal meghajtott klasszikus gitárládát is tarthatunk, ahová (nyilván ládaszimuláció nélkül) szintén el tudjuk küldeni a jelünket.



Ha van egy jól bevált erősítőnk, és az erősítőszimulációk nélkül szeretnénk használni a multieffektet, akkor rengeteg opció van egy komplexebb erősítő lehetőségeinek kiaknázására is. A GT 1000-rel ugyanis az erősítőnkön akár csatornát is tudunk váltani, van több ilyen dedikált kontroll kimenet. Adott esetben egy arra alkalmas erősítőt MIDI-vel is vezérelhetünk a GT 1000 segítségével. Ezek után az már egyáltalán nem meglepő, hogy az erősítőnk elé, illetve annak effekt loopjába is rakhatunk effekteket (mindenféle megkötés nélkül, tehát bármilyen effekt mehet bárhova). Ha az integrált, egy darab expression pedál, vagy a tíz lábkapcsoló nem lenne elegendő, akkor az eszköz bővíthető plusz egy pedállal, vagy két külső lábkapcsolóval. A több kimenetnek köszönhetően nagyon jól alkalmazható a GT 1000 fülmonitor rendszerekkel is. Összefoglaló, ajánlás

A Boss GT 1000 egy profi multieffekt, mely bármilyen szituációban megállja a helyét. Saját kategóriájában viszonylag kompaktnak mondható, kezelhetősége nagyon gyors. Bevallom, hogy nemcsak egy teszt miatt kerültem kapcsolatba az eszközzel, hanem magam is tulajdonosa vagyok. Jelen sorok írásakor elmondhatom, hogy több mint ötven koncerten vagyok túl a GT 1000-rel. Session zenészként használtam a legkülönbözőbb akusztikai, és zenei szituációkban: fülmonitorral, színpadi monitorral, végfok+gitárládával… Egyszemélyes looperes koncerten, kis klubban, zenekarral nagyszínpadon, gitárral, és basszusgitárral is.

Azt kell, hogy mondjam, mindenhol öröm volt vele a muzsikálás. Többször jöttek oda a közönség sorai közül emberek, hogy megkérdezzék milyen erősítőt használok, és amikor megkapták a választ nem hitték el, mondván: „…pedig meg voltam győződve, hogy egy csöves erősítőt hallok éppen.” Ennél nagyobb elismerést nem is kaphatna egy modellezős multieffekt a „végfelhasználótól”, vagyis a kedves közönségtől.

Technikai adatok

Ár: 299 900 Ft Mintavételezés: 96 kHz AD/DA átalakítás: 32 bit

Effektek: 116 típus Patch-ek: 250 (User) + 250 (gyári) Looper: 38 sec. (MONO), 19 sec. (STEREO) Hangoló pontosság: +/-0.1 cent Ki- és bemenetek: INPUT: 6.3 JACK MAIN OUTPUT (L/MONO, R): 6.3 JACK

SUB OUTPUT (L, R): XLR

PHONES: TRS (6.3 STEREO JACK) SEND 1,2: 6.3 JACK

RETURN 1,2: 6.3 JACK EXP 2, 3: 6.3 JACK AMP CTRL 1,2: TRS (6.3 STEREO JACK) MIDI: IN, OUT USB Áramfelvétel: 1,2 A (az adapter tartozék) Méretek: 462 x 248 x 70 mm

