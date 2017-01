Címlap » Hírek » BOSS CP-1X kompresszor pedál BOSS CP-1X kompresszor pedál A klasszikus kompresszor pedálok következő evolúciós állomása az új BOSS CP-1X kompresszor. A BOSS kompresszor pedálok világszerte megszámlálhatatlan pedálboardon megtalálhatók. A tiszta hangzás, a könnyű kezelhetőség, és a szinte elpusztíthatatlan konstrukció a CP sorozat pedáljait a gitáreffekt pedálok klasszikusai közé emelték. A közelmúltban megjelent BOSS CP-1X kompresszor egy újabb futurisztikus állomás a BOSS méltán híres kompresszor pedáljainak sorában. Az alkalmazott MDP (Multi-Dimensional Processing) technológia valós időben analizálja a bemenő jelet. A másik kulcsszó a többsávos kompresszálás, vagyis a bejövő jelet az effekt különböző frekvenciákra bontja és a frekvenciasávok külön-külön kerülnek kompresszálásra. Mondhatjuk úgy is, hogy a BOSS ezt a technológiát kihozta a stúdiók falain kívülre, és egy kompakt pedál formájában nyújtja át a gitárosoknak. A jól áttekinthető négy gombos kezelőfelülettel a hang olyan mértékű testreszabása lehetséges, ami más hasonló effekteknél egyszerűen nem lehetséges. MDP technológia A hagyományos kompresszor pedálok valamelyest színezik, és néha túlságosan korlátozzák a gitárhangot. Ugyanakkor nehézkes a különféle stílusokhoz megfelelő paramétereket újra és újra beállítani. A többsávos CP-1X-nél ezek a problémák fel sem merülhetnek. A fejlett MDP technológia amellett, hogy a hang különböző alkotóelemeit – frekvencia, felhangok, dinamika – valós időben analizálja, elemzi a játék további jellemzőit, a fekvéseket, akkordok vagy dallamvonalak használatát, hajlításokat, a vibrátó mértékét, majd ezután minden egyes alkotórészt külön processzál, az optimális hangzás eléréséhez. Ezzel a csúcstechnológiával a gitárjáték valós elemei jönnek át, még a legagresszívebb effekt beállításoknál is. Egyszerű kezelhetőség A legtöbb kompresszor pedálnál pontosan az történik, amit beállítunk. A CP-1X esetében viszont a pedál potméterei összhangban működnek egymással, ráadásul rendkívül kifinomultan. Egy potméter forgatásakor egyszerre több összekapcsolt paraméter beállítása zajlik a pedálon belül. Ennek köszönhető, hogy a dinamika kezelése és a hang megformálása messze meghaladja az általános kompresszor pedálok képességeit, ami korábban csak csúcsminőségű stúdió berendezésekkel volt elérhető. High-End tulajdonságok A 18 voltos belső elektronika jóvoltából a pedál a gitárok, pickupok és hangolások legszélesebb spektrumának biztosít megfelelő dinamikai tartalékot. Összehasonlítva más kompresszorokkal, a CP-1X zajszintje rendkívül alacsony, amely szintén óriási előnye a BOSS technológiának. És ha ez még nem volna elég, a CP-1X egy jól használható LED-es Gain Reduction indikátort is kínál, amin egy szempillantás alatt ellenőrizhető az aktuális kompresszió mértéke.



A CP-1X új fejezetet nyitott a kompresszor pedálok történetében, és feltehetően az eddigi legtökéletesebb BOSS kompresszor…

