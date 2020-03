Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Bemutatjuk: Line 6 POD Go gitár multieffekt Bemutatjuk: Line 6 POD Go gitár multieffekt A Line 6 POD Go a NAMM Show-n mutatkozott be és úgy volt, hogy márciusra már kapunk tesztelhető példányt. Sajnos közbeszólt a koronavírus járvány, és minthogy az alkatrészek jelentős része Kínában készül, a Line 6 POD Go gyártása késik. Ezért teszt helyett, most egy rövidebb bemutatás következik. A Line 6 a Helix széria – Helix Rack, és Floor, Helix LT, HX Effects és HX Stomp – után idén piacra dobta a POD Go multieffektjét. A POD Go, mint azt neve is mutatja, a legegyszerűbb, leginkább felhasználóbarát felületet igyekszik biztosítani könnyen hordozható formában a gitárosok számára. A Line 6 POD Go alapvetően tartalmazza a Helixek által használt algoritmusokat, erősítőmodelleket, effekteket. Ugyanazokat a dedikált színkódokat használja mind a lábkapcsolókon, mind az LCD kijelzőn, melyeket a Helixeknél már megszokhattunk. Felmerülhet a kérdés, hogy miben nyújthat újat? A válasz talán az egyszerűsítésekben, optimalizálásban rejtőzhet. A POD Go méretben, és szolgáltatásban is a HX Stomp, és a Helix LT között helyezkedik el. Nincs például XLR kimenete, bár a jack-es sztereó kimenet TRS (stereo) jack esetében biztosítja a szimmetrikus kimenetet. Nyolc darab lábkapcsolóval rendelkezik, melyek a HX Stomp három lábkapcsolójához képest jóval kényelmesebb kezelhetőséget tesznek lehetővé. Nyolc kapcsolóval már egy összetettebb, több soundot használó dal is könnyebben megoldható. Méretében, és súlyában is nagyon baráti. Nyilván nem egy zseb eszköz, mint a Stomp, de jóval szállíthatóbb, és kompaktabb, mint a Helix LT. A puszta számokat tekintve a POD Go is hozza a 24bit / 96KHz-es minőséget, ami ma már szinte el is várható a multiktól. Ezen a ponton is biztosítva van tehát a Helixekre jellemző hangminőség. A POD Go szintén támogatja a külső IR hangszóró feltöltéseket, tehát ilyen téren is be van rendezkedve a legújabb technológiára. Rendelkezik sztereó effekt looppal, illetve külső lábkapcsoló/expression pedál bemenettel, tehát a Helix LT-hez képest a kimenetek limitálása mellett is van lehetőség a bővítésre. A saját, beépített expression pedál nagy előnyt jelent, valljuk be, bármilyen felhasználási területen hasznos lehet. A fent említett sztereó effekt loop lehetővé teszi a „4 cable method” alkalmazását, vagyis gitárerősítővel alkalmazva a POD Go egyes effektjeit köthetjük az erősítő elé, míg más effektjei a végfok és az előfok közé kerülhetnek.

A nyolc lábkapcsoló egyike a MODE kapcsoló, mellyel nagyon egyszerűen, azonnal válthatunk a preset mód, és a stomp-mód között, vagyis egy kapcsolással megoldható, hogy adott preseten belül mélyebben is bele tudjunk nyúlni az aktuális soundba, az effektlánc elemeit a többi lábkapcsolóval így kedvünkre ki-be kapcsolhatjuk. Ez megint csak egy nagyon kényelmes funkció, főleg koncerten történő használat esetén. A POD Go több mint 270 erősítő és effekt modellel rendelkezik, melyek magukban foglalják a Helix, a Line 6 M-széria effektjeit, valamint a Line 6 Legacy effekteket is. Multieffekt funkcióján kívül audió interfészként is használható, ami lehetővé teszi a lehető leggyorsabb, legegyszerűbb felvételkészítést, hangrögzítést USB-n keresztül, közvetlenül a számítógépre.

A beharangozók, és hírek a felhasználhatóságot, és egyszerű kezelhetőséget állítják fókuszba, a már megszokott hangminőség megtartása mellett. A POD Go nemcsak méretben, és szolgáltatásban törekedett egy kiváló optimumra, hanem tette mindezt egy nagyon baráti ár kialakítása mellett (ára körülbelül a HX Stomp árával lesz megegyező). Az összképet tekintve így igen komoly kihívások elé állítja a többi gyártót, sőt… a Line 6 ezzel a multieffektjével eddigi, saját termékeinek is versenytársat készített. Kíváncsian várjuk, hogy kezünkbe vehessük, hogy egy átfogóbb, részletesebb tesztet készíthessünk!



