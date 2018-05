Címlap » Hírek » Az Orange bemutatta OMEC Teleport pedálját Az Orange bemutatta OMEC Teleport pedálját Hogyan tudnád használni kedvenc mobil és számítógépen futtatható alkalmazásaidat és szoftvereidet a pedálboardon, effektláncod részeként? Az Orange OMEC Teleport ezt megoldja… Az Orange Amplification visszahozta az 1970-es években népszerű OMEC márkáját egy nagyszerű, szellemes új termékkel, az OMEC Teleporttal. A Teleport tulajdonképpen egy hangkártya egy apró különlegességgel: ez a stúdió minőségű USB audio interfész egy gitárpedálban kapott helyet. Az innovatív OMEC Teleport univerzális kapcsolatot biztosít iOS, Android, MacOS vagy Windows eszközökkel, anélkül, hogy bármilyen speciális meghajtó programot, vagy szoftvert igényelne. Az analóg audio jelet digitálissá konvertálja, hogy a számos rendelkezésre álló applikáció valamelyikével dolgozhassunk a digitalizált anyagon. Az is egy lehetőség, hogy az IK Multimedia AmpliTube CS Orange Edition alkalmazást használjuk, amit a Teleporttal együtt kapunk. A Teleportot kiváló minőségű AD/DA konverterrel látták el és USB B porton keresztül tud számítógéppel, és okos eszközökkel kommunikálni. A Teleport használatával nem csak analóg audio jelet (pl. egy hangszert) tudunk digitalizálni, de az a lehetőségünk is megvan, hogy digitális audio jelet konvertáljunk analóggá. A 6,3 mm-es pufferelt mono jack bemeneten és a rendkívül alacsony zajszintű 6,3 mm-es sztereó jack kimeneteken akár sztereóban is küldhetünk (analóg) jelet pl. keverőre, két erősítőre, miközben a pedál USB porton keresztül kommunikál számítógéppel, tablettel, okostelefonnal. A pedált úgy tervezték, hogy könnyedén elférjen a többi effekt mellett, ha élőben játszunk. Az OMEC Teleport mellett külső DSP effekteket is használhatunk, bárhol elhelyezve az effektláncban, és ami a leglényegesebb: élőben használhatjuk kedvenc szoftvereinket és alkalmazásainkat, az OMEC Teleport segítségével, ha magunkkal visszük azokat egy laptopon, tableten, vagy okostelefonon. A Teleport végtelen mennyiségű lehetőséget kínál a zenészeknek a digitális jelfeldolgozással történő kísérletezéshez, akár élő, koncert körülmények között is. A három alapvető felhasználási mód „Mint turnézó zenész szükségem volt valami egyszerű eszközre, ami lehetővé teszi, hogy a stúdió szoftvereimet és alkalmazásaimat magammal vigyem, ha úton vagyok” – meséli Danny Gomez termékfejlesztő. „Most magammal vihetem a stúdiót az útra az első olyan interfész segítségével, ami pedálboardba illeszthető. Játszhatok, felvételt készíthetek, gyakorolhatok, új virtuális hangszereket fedezhetek fel, nincsenek határok, bárhol, bármikor használhatom…” Az OMEC Teleport legfontosabb jellemzői

Pufferelt bypass

Audio interfész könnyű és masszív pedálba építve

Ingyenes AmpliTube CS, OR120, Tiny Terror, Rockerverb 50, AD30 és Orange Cabs

Az OMEC Teleport használható gitárral, basszusgitárral, billentyűvel stb.

Üzemeltethető 9 V-os DC adapterrel (USB-ről nem)

Súly: 0,149 kg

Méret: 9,2 x 3,7 x 4,8 cm kapcsolóval együtt (hossz x szélesség x magasság)

Tájékoztató ár: 119 EUR További információk: Orange Amplification Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó