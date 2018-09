Címlap » Hírek » Az ikonikus fuzz pedál eredeti verziója visszatér Az ikonikus fuzz pedál eredeti verziója visszatér Az Electro-Harmonix fenállásának 50 éves évfordulóját stílusosan, a Triangle Big Muff Pi, a legelső legendás fuzz pedál reinkarnációjával ünnepli. Az Electro-Harmonix bejelentette az eredeti Version 1 Big Muff fuzz, ismertebb nevén Triangle Big Muff újrakiadását. A becenév a kezelőgombok kiosztására utal, a Volume, Sustain és Tone potméterekre. A Triangle új kiadása élethű másolata az eredeti, körülbelül 1969-es áramköröknek, ezúttal egy kisebb, pedálboard-barát öntött fémházba csomagolva. „A Big Muff Pi az a pedál, amiről leginkább ismertek vagyunk, ezért az első verzió újra kiadásával akartam az 50. évfordulónkról megemlékezni. A legelső Big Muff volt, amivel minden kezdődött” – nyilatkozta Mike Matthews, az Electro-Harmonix alapítója. „Az eredeti pedálokat most több száz dollárért árulják, és az új kiadás tökéletesen tudja azt a krémes hegedű-szerű hangzást, és olyan áron, amit a zenészek könnyedén megengedhetnek maguknak.” A Triangle Big Muffra egy LED is került, ami az effekt bekapcsolt állapotát jelzi, a pedál true bypass működésű, 9 voltos elemmel és a külön megvásárolható 9 voltos AC adapterrel is üzemeltethető. Az EHX Triangle Big Muff javasolt listaára 99 USD. Az EHX Muff mostani kiadása olyan közelmúltbeli elődök nyomába lép, mint a Green Russian Muff és az Op Amp Big Muff. Érdemes megnézni az alábbi demó videót! További információk: EHX. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó