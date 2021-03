Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Az Eventide kihozta MicroPitch Delay pedálját Az Eventide kihozta MicroPitch Delay pedálját A most debütáló Eventide MicroPitch Delay pedál segítségével egy kis méretű eszközben kapjuk meg a cég legendás pitch és delay effektjeit, melyekkel elképesztő gitárhangzások hozhatók létre. Az Eventide nagy megbecsülésnek örvendő H910, H949 és H3000 stúdióeffekt processzorainak algoritmusaira épülő MicroPitch Delay pedállal széles sztereó hatást, különleges modulációs effekteket, elhangolt delay hangzásokat és más izgalmas gitár soundokat keverhetünk ki. A MicroPitch Delay pedál vonalszintű jel fogadására is alkalmas, így használhatjuk billentyűs hangszerekkel, szintetizátorral, dobgéppel és más külső jelforrásokkal is, ami olyan, mintha egy Eventide Harmonizer stúdió processzor állna rendelkezésünkre egy pedál méretű eszközben. A finoman adagolható dupla pitch shifter effekt – amivel tulajdonképpen lefelé vagy felfelé elhangolt hangot adhatunk az eredeti száraz gitárhanghoz – tökéletesen alkalmas arra, hogy a monó gitárhangzást széles sztereó hatásúvá varázsoljuk.

Kezelőszervek

A pedált hat potméterrel – melyek mindegyikének van egy másodlagos funkciója is – három kapcsolóval és két lábkapcsolóval kezelhetjük. (A két lábkapcsoló feletti LED kijelző kapcsolóként is működik: Tap LED, Active LED.) Vegyük sorra ezeket a funkciókat! A MIX gombbal a száraz / effektezett jel arányát állíthatjuk, a Pitch Shift A és Pitch Shift B potikkal a bal és jobb csatornára kerülő hang „elhangolásának” mértékét szabályozhatjuk, az elsővel felfelé, a másodikkal lelefelé hangolhatunk. Az alsó sorban elhelyezett Depth és Rate potikkal a moduláció paramétereit (mélység, sűrűség) vezérelhetjük, míg a Pitch Mix gombbal a Pitch effekt A és B oldalának arányát keverhetjük. A kezelőszervek másodlagos funkcióját – mellyel a Delay effekt paramétereit szabályozhatjuk – a pedál jobb felső sarkában elhelyezett gomb megnyomásával aktíválhatjuk. Sorrendben Tone (hangszín) jobbra tekerve emeli a magasakat, balra pedig emeli a mélyeket. (Ez a hangszínszabályzás csak az effektezett jelet érinti.) A Delay A és B potival kétféle különböző idejű delay-t állíthatunk be a két csatornára. A Modulation gomb a delay paraméterezésénél Envelope szabályzóként működik. Egyszerűen megfogalmazva, ezzel határozhatjuk meg, hogy a pengetés hangereje, vagyis játékunk dinamikája mennyire legyen hatással az effektek intenzitására. A Feedback gombbal az effektezett jelet küldhetjük vissza az effektútba, végül az Out Level, szabályzóval pedál kimenő szintjét állíthatjuk. Az Active lábkapcsolóval ki-be kapcsoljuk az effektet, vagy a beállított módtól függően a pedál öt presetjének valamelyikét tölthetjük be. A Tap lábkapcsolóval a Delay time-ot „tappelhetjük be”, ha pedig lenyomva tartjuk, átvált Preset módba, ilyenkor ezzel a kapcsolóval választhatjuk ki a fedélzeti öt preset közül azt, amit azután az Active lábkapcsolóval aktíválhatunk.

Ki- és bemenetek A hátsó panelen egy 6,3 mm-es jack szolgál bemenetként, amihez egy Mono/Stereo kapcsoló, valamint egy Gitár / Vonal szintkapcsoló is tartozik. Két kimenet áll rendelkezésünkre, Out 1 és Out 2. Expression pedált is csatlakoztathatunk az effekthez, egy 6,3 mm-es jack aljzathoz. Itt található az USB csatlakozó is, mellyel számítógéphez csatlakozás oldható meg. Működés

A MicroPitch Delay tudása olyan összetett, hogy egy bemutató írásban nem lehetséges az eszköz összes létező funkciójának leírása. Ehhez javasoljuk a cikk végén található Tutorial Part 1. videó megtekintését, bár a videó angol nyelvű, de a kép és a gitárhang együttesen, minimális angol tudással is nagyon informatív. Az már a kezelőszervek leírásakor kiderült, hogy a Delay A és Delay B potikkal két teljesen különböző idejű delay hangot állíthatunk be, és így rendkívül izgalmas sztereó delay-ek állíthatók elő. Ugyanez vonatkozik a Pitch A és Pitch B „detune” beállításokra. Azt viszont jó tudni, hogy a Pitch Mix gomb egyszerre keveri az említett potméterekkel beállított delay és pitch effekteket „A” vagy „B” irányba. A legszélesebb sztereó hangképet akkor kapjuk, ha a Pitch Mix poti középen áll, mert ilyenkor az A jel csak az 1-es kimeneten, a B jel csak a 2-es kimeneten jelenik meg, míg a száraz jel egyenlő mértékben szól mindkét kimeneten. A MicroPitch Delay összesen 127 presetet képes tárolni a memóriájában, és ebből 5 presetet lehet betölteni, a „lábunk alá” a lábkapcsolóval történő gyors eléréshez. Itt kel megjegyezni, hogy az Active lábkapcsoló működése váltható a Latching/Momentary mód között, az első a hagyományos ki-be kapcsolást, a második pedig azt a módot jelenti, amikor a kapcsoló csak a nyomva tartás idejére aktíválja az effektet. A 127 preset eléréséhez, kezeléséhez, rendezéséhez az Eventide Device Manager szoftver áll rendelkezésünkre, ami Windows és Mac platformon egyaránt működik. Ha egy általunk kikevert beállítást szeretnénk elmenteni, de nincs éppen kéznél az Eventide Device Manager, akkor is lehetőségünk van az elmentésére. Ehhez nyomva kell tartani a Tap LED gombot, amíg a két LED el nem kezd villogni, majd ugyanezzel a gombbal kiválaszthatjuk a kívánt memória helyet, és az Active LED gomb megnyomásával el tudjuk tárolni. Összefoglalva, a MicroPitch Delay egy nagy tudású, izgalmas sztereó delay effektekkel fűszerezett, széles sztereó hangzások előállítására született eszköz, ami új hangzások felfedezésére inspirál, és színpadon vagy stúdióban egyaránt egyedivé teheti gitárhangzásunkat. Tájékoztató ár: 333 EUR

Az Eventide termékek európai és haza forgalmazója a Sound Service.

