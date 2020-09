Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Az Eventide kihozta Blackhole Reverb pedálját Az Eventide kihozta Blackhole Reverb pedálját Az Eventide Blackhole Reverb feltehetően felülmúl minden eddigi hagyományos reverb pedált és új dimenziókba helyezi a reverb effekt lehetőségeit.

Az Eventide szeptember közepén mutatta be új Blackhole Reverb pedálját. A pedál ugyanazt a Blackhole algoritmust használja, amit korábban a DSP4000 Ultra-Harmonizerben ismerhettünk meg, így a Blackhole Reverb tudása messze túlmegy azon, amit a tradicionális zengető pedálok nyújtanak. A Blackhole Reverb alapból öt gyári presetet kínál, melyek közül lábkapcsolóval választhatunk, de további 127 preset tölthető az eszközre MIDI-n keresztül, de ezek a presetek elérhetők az Eventide Device Manager szoftver segítségével is. Mint minden Eventide pedál, a Blackhole is az effekt minden paraméterének aprólékos finomhangolását teszi lehetővé, mindezt egy felhasználóbarát, intuitív kezelőfelületen. A felső három potméter közül első a MIX, ami talán nem szorul különösebb magyarázatra, mert a „száraz” és az effektezett jel arányát keverhetjük vele. Az alatta található SIZE gombbal a szimulált terek méretét állíthatjuk, egy kis szobától kezdve egészen hatalmas helységekig. Fontos paramétert szabályoztatunk a GRAVITY potival, amivel a reverb tail, vagyis utózengés hossza állítható. A potmétert középső állásból balra tekerve inverse utózengetést kapunk, ami elképesztően hangzik.

A FEEDBACK gombbal az effektezett jel küldhetjük vissza az effektútba, a delay-hez hasonló hatásokat elérve, már-már pszichedelikus területekre kalandozhatunk. A FEEDBACK szabályzó megfelelő beállításával választhatunk kétféle reverb mód közül. A Freeze módot aktiválva a zengetett jel tovább szól, de ha erre rájátszunk akkor a rájátszás már nem lesz effektezve. Az Infinite módot választva a zengetett hang szintén továbbra is szól, de az erre rájátszott jel is processzálva lesz. Egyébként a Freeze mód egyszerűbben is elérhető a FREEZE lábkapcsoló nyomvatartásával. A zengetés hangszínét a LO, HI és Q szabályzókkal finomhangolhatjuk, ezekkel a beállításokkal a visszaverődések hangszínkarakterét alakíthatjuk, a bemenő jelre nincsenek hatással. Majdnem mindegyik kezelőgombnak van egy másodlagos funkciója is, amit a pedál jobb felső sarkában elhelyezett apró gombbal aktiválhatunk. Ez is jól mutatja, hogy a paraméterezések, beállítások száma szinte végtelen, és mindezt a pedál kezelőfelületén található pár potméterrel és kapcsolóval közvetlenül a kezünk ügyébe helyezték. A GRAVITY potméter másodlagos funkciója a pre-delay szabályzása, vagyis annak az időnek a beállítása, ami a bemenő jel és a reverb kezdet között eltelik, ez 0 és 2 másodperc között állítható. A SIZE és LO gombok másodlagos funkciója a moduláció paramétereinek – DEPTH, RATE – beállítására szolgál, az utózengést vastagabbá, színesebbé teszik, így gyönyörű kórus-szerű zengetett hatásokat érhetünk el. A HI potméter másodlagos funkciója pedig a kimenő jel szintjének állítása. Két lábkapcsoló is rendelkezésünkre áll az effekt kezeléséhez, az ACTIVE tulajdonképpen egy Bypass kapcsoló, ami egyszeri benyomásra be-, újabb benyomásra kikapcsolja az effektet. Ha azonban a felette lévő apró Active LED/kapcsolót megnyomjuk, az effekt csak az ACTIVE lábkapcsoló nyomvatartása alatt működik. A FREEZE lábkapcsolóról már esett szó, a Freeze mód bekapcsolására, és a másik lábkapcsolóval közösen a presetek léptetésére szolgál. A Blackhole Reverb háromféle bypass módot kínál: a Relay mód tulajdonképpen a true bypassnak felel meg, ilyenkor az effekt nem avatkozik bele a jelútba, a Buffered bypass mód egy puffer áramkör segítségével hosszabb kábel használata esetén kiküszöböli a jelszint csökkenést, a DSP+FX mód pedig lehetővé teszi, hogy az utózengetés az effekt kikapcsolása után is tovább szóljon. Az effekthez expression pedál is csatlakoztatható és bármelyik paraméter, vagy azok kombinációja is kezelhető ezzel. Az expression pedállal együtt Tap Tempo kapcsolót is használhatunk, amivel pl. a pre-delay idejét adhatjuk meg, háromgombos lábkapcsolót használva a preseteket könnyebben léptethetjük le és fel. Bemenetként egy 6,3 mm-es jack aljzat szolgál, amit Guitar/Line Level kapcsolóval látták el, hogy az impedanciát gitárhoz, szintetizátorhoz, effekt loophoz, vagy más vonalszintű jelhez állíthassuk. Monó és sztereó kimenet is rendelkezésünkre áll, az USB csatlakozó segítségével pedig MIDI parancsokat küldhetünk az eszközre, továbbá számítógépes csatlakozásra is ez szolgál, ha az Eventide Device Manager programot kívánjuk használni, de a pedál firmware frissítése is ezen a porton keresztül történhet.

A Blackhole Reverb teljes tudásának bemutatására hosszú időre lenne szükség, egy biztos, a demó videók tanúsága szerint ez az effekt hangzásunkat alternatív dimenziókba és csodálatos terekbe varázsolja, mindenképpen érdemes kipróbálni. Hazai megjelenése október folyamán várható, tájékoztató ára 370 EUR. Az Eventide termékek európai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó