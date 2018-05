Címlap » Hírek » Ampeg Opto Comp kompresszor pedál Ampeg Opto Comp kompresszor pedál Bár a basszus specialista Ampeg mutatta be ezt az egyszerű és nagyszerű effektet, de gitárosok is használhatják. Kompresszor. Igen, olyan dolog, amit sokan nem értnek, és nem is akarnak róla beszélni. Nos, az Ampeg viszont foglalkozik a témával, olyannyira, hogy elkészítették az egyszerű, könnyen kezelhető analóg Opto Comp pedált, az egyre növekvő effekt kínálatuk legfrissebb modelljét. A metál fehér színű dobozon csak három gomb áll rendelkezésünkre: a Compression az eredeti jel „összenyomásának” mértékét állítja, egészen 20:1-ig, a Release-zel azt a pontot tudjuk beállítani, amikor a jel ismét kompresszálatlanná válik, a kompresszor "elengedi" a jelet, az Output level, pedig a kimenő jel szintjét szabályozza. Ennyi az egész! Van még két LED, a lila azt mutatja, hogy a pedál üzemben van, a zöld pedig a kompresszálás folyamatát jelzi. Az eltúlzott, nem természetes kompresszálás nagyon bántóan tud hangzani. Ez az apró pedál tiszta, transzparens hangzást nyújt, nem élettelen, összepréselt hangot. Már ezért is szerethető az Opto Comp. Finoman kezeli a csúcsokat és a völgyeket, fölöslegesen nem avatkozik be. Szinte észre sem lehet venni, hogy működik, amíg a Compression és a Release gombot 12 óra állás fölé nem tekered, de persze ott van. Az Opto Comp fájdalommentes, megfizethető és szükséges eszköz minden basszerosnak. Csak egy tipp: a Compression és a Release potikat 10 óra állásba állítva ezt a pedált napi 24 órában, a hét minden napján használhatod, jótékony hatással lesz a basszushangra… A pedál true bypass működésű 9 V-os elemmel, vagy külön megvásárolható 9 V-os adapterrel működik, tájékozató ára 100 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó