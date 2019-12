Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Akusztikus hangszerekhez Zoom A1Four és A1X Four Akusztikus hangszerekhez Zoom A1Four és A1X Four A Zoom rendkívül sikeres és kedvező áron elérhető G1 Four, G1X Four, B1 Four, B1X Four multieffekt pedáljairól írtunk már, de a gyártó nem elégedett meg a gitárok és basszusok kiszolgálásával, elkészítette akusztikus hangszerekhez optimalizált A1 Four és A1X Four multieffektjeit. A két új effektprocesszor követi a G1 Four és G1X Four modelleknél jól bevált rendszert és nemcsak több mint 80, akusztikus hangszerekre – akusztikus gitár, vonós- és fúvós hangszerek, szájharmonika – optimalizált integrált effektet, hanem loopert, és ritmusmintákat is kapunk az új eszközzel. Bár az A1 Four és A1X Four külsőre majdnem megegyezik a G1 sorozattal – ugyanaz a kijelző, gombok és potméterek – mégis van egy jelentős eltérés a gitárokhoz készült verzióhoz képest. Minthogy ezeket az effektprocesszorokat akusztikus hangszerekhez tervezték, a pedálhoz tartozik egy MMA-1 mikrofon adapter, melyhez a mikrofont csatlakoztathatunk. Az adapter kondenzátor mikrofonok számára fantomtápot is tud biztosítani.

Az A1/A1X FOUR pedál 15 gyárilag beállított akusztikus gitár presetet kínál – plusz további 13 még elérhető az ingyenesen letölthető Guitar Lab szoftver segítségével. A MODEL D-28 például nagyszerűen visszaadja a legendás dreadnought testforma hangkarakterét. Mindez az IR (Impulse Response), vagyis impulzus válasz technológiának köszönhető, amivel rögzíteni tudják a különböző gitárformák és testek hangzásbeli „lenyomatát”. Mindegyik akusztikus gitár modell tovább paraméterezhető a Lo, Mid, Hi, Vol potméterek segítségével. A presetekben akusztikus gitár pickup választó (AG PU SEL) is rendelkezésünkre áll, amellyel a saját gitárunk pickup típusát (piezo, vagy mágneses) adhatjuk meg. A típusnévben feltűntetett X az expression pedállal ellátott modelleket jelzi. Az A1X FOUR 8, pedállal kezelhető effekttel kerül forgalomba, de kezelhetjük a hangerőt, a hangmagasságot és a wah effektet is a beépített expression pedállal. A legtöbb népszerű effektet, pl. torzító, kórus, wah, jellemzően elektromos gitárhoz tervezték. Az A1/A1X FOUR teljesen új effekteket kínál, melyeket úgy alkottak meg, hogy az akusztikus hangszerek által generált egyedi jeleket dolgozzák fel.

Teljesen új hangkép szaxofonra

Az új Zoom a lehetőségek széles tárházát kínálja szaxofonosok számára is. Kemény, dögös, rock-and-roll szaxofonhangzást is előállíthatunk, vagy használhatjuk az egyedi kórus effektet, ízes fúziós jazz hangzások megszólaltatására. A teljesen újrahangolt SaxChorus effekt kivételesen természetes duplázó hatást és vastag hangot produkál azáltal, hogy lágyítja a tipikusan elektromos gitárok számára tervezett kórus modulált összetevőit. A szaxofonra optimalizált kész EQ és kompresszor beállítások megőrzik a hangszer hangjának akusztikus melegségét, még az erősített mikrofonon keresztül is.

Trombita – vissza a jövőbe

Az electric jazzre jellemző fényes trombitahangtól kezdve a Zoom signature Auto Wah effektjéig bezárólag az A1/A1X inspiráló hangzások tömegét kínálja trombitásoknak, bármely stílushoz. A Tp MD70 preset a Wah effektet a trombita hangkarakteréhez igazította, Low Pass Filtert (alul áteresztő, magas vágó szűrőt) is kapott, hogy jobban illeszkedjen az effekt a trombitára jellemző frekvencia tartományhoz és görbéhez.

Teljes zenekari hangzás egy hegedűvel

A gazdag, széles szimfonikus vonós hangzások mellett, nyers, akár torzított metal soundot is kihozhatunk a hegedűből az A1/A1X FOUR effektjeinek segítségével. Egy példa a hegedűhöz hangolt torzító effektről: a vonókezelés különböző módozatai rendkívül fontosak a kifejező hegedűjátékhoz. Ahhoz, hogy visszaadjuk a torzított hegedű hangzását, anélkül, hogy a vonókezelés finomságai elvesznének, a hegedűre hangolt DIST effektnél a klippelést egy oktávval magasabbra állították, erősítve a magas, és csökkentve a mély frekvenciákat. Ez sokkal kiegyenlítettebb, telítettebb hangot eredményez, ami illik a hegedű hangkarakteréhez.

Testes szájharmonika sound

Az ütős közepekkel telített blues harmonikahangzás mellett számos, a gyártó által készített új sound közül válogathatunk. A Hm StevieW preset Stevie Wonder legendás harmonika tónusát produkálja, de pl. a kórus effektezett jelét is a kromatikus harmonika frekvencia tartományához igazították. Az A1/A1X valóban hatásosan szimulálja a harmonikások kedvenc Green Bullet mikrofonjának meleg hangzását, még akkor is, ha egy sztenderd énekmikrofonba játszunk. Bőgő, új dimenziókban

Az A1/A1X Four kiemelt magasakkal és gazdag mélyekkel teszi jól kezelhetővé és sokoldalúvá a bőgő hangzását a klasszikustól a rockabilly-ig bezárólag. Oktáv duplázót használhatunk, piezzo effektet választhatunk, vagy akár kialakíthatjuk saját signature hangzásunkat, némi odafigyeléssel. Működési módok, preselect

A Zoom új akusztikus multieffektjei három módban működnek, MEMORY, STOMP és EDIT. Ebből a színpadon elsősorban az első kettő jöhet számításba. Memory módban az effekt csoportok között lépegethetünk a jobboldali pedállal, a számozott gombokkal pedig a patch bankokat válthatjuk. Stomp módban a számozott kapcsolókkal ki- és bekapcsolhatjuk az egyes effekteket, úgy, mintha egy hagyományos pedálboardot használnánk. Ha pedig a Preselect funkciót aktiváljuk, lehetőségünk van csendben keresni az eltárolt patch-ek között, mialatt az éppen használt beállítás továbbra is aktív marad. Amikor pedig az így kiválasztott patch-re akarunk váltani, mindkét pedált egyszerre lenyomjuk. Edit módban az effektek különböző paramétereit állíthatjuk és tárolhatjuk el.

Dobgép, looper, hangoló, automatikus mentés, gerjedés gátló



68 féle ritmus minta közül választhatunk, melyeket kifejezetten akusztikus hangszerekhez hoztak létre, így találhatunk szambát, reggae-t és swinget is, melyek a 4/4 mellett, 3/4-es és egyéb ütemű kíséretekkel is szolgálnak. Ha mindez nem lenne elég, a beépített looperrel 30 mp-es, vagy 64 ütemes, CD minőségű audió jelet rögzíthetünk – akár ritmuskísérettel – több sávon kiélve kreativitásunkat. A dobgép és looper mellett kromatikus fedélzeti hangolót is kapunk, ami a sztenderd gitárhangolás mellett támogatja az open és drop hangolásokat is. Az Auto Save funkció biztosítja, hogy a szerkesztett beállítások automatikusan mentésre kerüljenek, így biztos, hogy semmilyen ötletünk nem vész el. Az öt memória bankban egyenként 10-10, azaz összesen 50 memória hely áll rendelkezésre a felhasználó által készített patch-ek tárolására. Az eszközt az akusztikus hangszereknél gyakran fellépő kellemetlen gerjedések kiküszöbölésére Anti-Feedback szűrővel is ellátták, ami detektálja és kivágja a gerjedésre hajlamos frekvenciákat. Guitar Lab szoftver

Az ingyenes ZOOM Guitar Lab szoftver letöltésével a különböző patchek és effektek szinte végtelen világát fedezhetjük fel. A szoftverrel szerkeszthetjük és rendezhetjük az akusztikus hangszerek számára készült patcheket, így a kombinációk száma szó szerint végtelen.

Fontosabb technikai adatok

Egyszerre használható effektek száma: 5

Felhasználói memória helyek száma: 50

Mintavételezési frekvencia: 44.1 kHz

A/D és D/A konverzió: 24-bit, 128x túlmintavételezéssel

Jelfeldolgozás: 32 bit

Kijelző: 128 x 32 dot matrix LCD

6,3 mm jack kimenet (erősítő/fejhallgató)

Tápellátás A1 FOUR és A1X FOUR: 4 x AA elem

Tápellátás MAA-1: 2 x AA elem

USB port: firmware frissítésre, tápellátásra, és Zoom Guitar Lab-hoz

Tartozék: MAA-1 mikrofon adapter, 6 X AA elem, Patch lista, Qick Guide

Árak: A1 Four 44 900 Ft, A1X Four 59 900 Ft Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó