A Zoom kihozta új G11 gitár multieffekt processzorát A Zoom kihozta új G11 gitár multieffekt processzorát A Zoom több mint 30 éve készít gitár multieffekteket, az utolsó nagyobb fejlesztése óta már négy év telt el, most azonban megjelent a Zoom G11. A Zoom cég, bár nagy múltra tekint vissza a gitár multieffektek gyártása terén, mégsem tartozott sosem igazán a vezetők közé (eddig). Noha a G5n modellel nagyot ugrott a korábbi termékeihez képest, most a G11-gyel legalább akkora, vagy talán még nagyobb dobbantást hajtott végre.

IR támogatás Úgy tűnik, hogy a Zoom G11 eléggé felzárkózott a piacvezető termékek közé. Ma már semmiképpen sem mondható felkészült multieffektnek az, mely nem rendelkezik IR támogatással. Az IR (Impulse Response) tulajdonképpen egy-egy létező-, valós láda, egy adott mikrofonozással történt „digitális lenyomata", vagy profilja, mely hordozza annak minden tulajdonságát. Éppen ezért a mai modellezős multieffekteknél már-már alapvető szolgáltatás, hogy tudja kezelni ezeket. A G11 nemcsak támogatja az IR láda-modellek használatát, hanem beépített 70 db gyári IR-rel rendelkezik, melyek mellé további 130 saját tölthető az egységre. A G11 egyéb számok terén is megállja a helyét. Mintavételezés, illetve AD/DA konverzió: 44.1 kHz/24bit, ami azért elvárható egy valamirevaló mai modellező esetében. A G11-ben épített új processzornak köszönhetően most már 9 effektet és 1 erősítő modellt tudunk használni egyidejűleg. Hármas tagoltság Szemügyre véve magát a kezelőfelületet már az első pillantásból arra következtethetünk, hogy a G11 egyesíti a multieffektek, és a klasszikus, különálló „stomp box" pedálok világát. Bal felső sarokban található az 5 inches színes érintőképernyő, ami tulajdonképpen a fő kezelőfelület, itt lehet mélységében belenyúlni egy-egy presetbe. Mellette helyezték el az erősítő szekciót hat, fix funkciójú potméterrel, melyekkel bármikor belenyúlhatunk a mindenkori erősítőmodellbe, akárcsak egy valódi erősítő esetében. Az aktuális modell neve egy kisebb LED kijelzőn mindig látható. A színes érintőképernyő és az erősítőmodell kezelőfelülete alatt található öt darab „stomp" pedál, vagyis az Effekt szekció. Ezek gyakorlatilag különálló effekt pedálok, melyek külön-külön rendelkeznek négy potméterrel, melyekkel az aktuális paraméterek állíthatók. Ezen paraméterek külön-külön, egy-egy pedálhoz tartozó LED kijelzőn jól nyomon követhetők. Gyakorlatilag ez a rész a „padlóeffekt kezelőfelület". Navigáció és looper A legalsó sorban helyet kapott külön két kapcsoló a patchek léptetésére, illetve kettő a bankok közötti navigációhoz. Ezeken kívül van még két kapcsoló e sorban, mely a Scroll nevet kapta, ezekkel az említett padló-effekteket tudjuk léptetni, így egyszerre nem csak öt effekthez férhetünk hozzá, hanem nagyon gyorsan a sort arrébb léptetve akár az összeshez is. Ez a legalsó sor, ha úgy tetszik, akkor a „multieffekt részleg". Ezekkel a jól elszeparált kezelőfelületekkel eléggé átláthatóvá válik a terep, illetve biztosítja a multieffektek programozhatóságát, de instant hozzáférést biztosít az egyes elemekhez, effektekhez is. A fent említett szolgáltatások mellett egy beépített expression pedál is rendelkezésünkre áll, amivel a hangerőn kívül hangszínt és különböző effekt paramétereket is szabályozhatunk. A legtöbb multi rendelkezik looper funkcióval, viszont ezek többsége egy perc körüli hosszúság limittel rendelkezik. Sokszor sztereó alkalmazás esetében a felvehető loop hossza ennek a fele, tehát 30 másodperc körül van. A Zoom G11 eléggé erős ezen a téren, ugyanis öt perces sztereó looperrel szerelték fel. Ez a hossz gyakorlatilag bármire elegendő. Az erős looper mellett még egy 68 féle ritmus mintát tartalmazó dobgép segítheti az inspiráló gyakorlást. Kimenetek Kimenetek terén itt egy jack pár (Left/Right) jelenti a fő kijáratot sztereóban, sajnos nincsen szimmetrikus XLR kimenet, kapunk azonban MIDI ki- és bemenetet, fejhallgató csatlakoztatási lehetőséget, AUX In bemenetet és két effekt loopot. A Zoom G11 USB-C kimenetének köszönhetően audió interfészként is használhatjuk az eszközt, számítógéphez csatlakoztatva (Mac és PC) kedvenc DAW szoftverünkkel rögzíthetjük a gitárjátékot. (A Zoom G11-gyel a Cubase LE ingyenes letöltési lehetőségét is megkapjuk.) A USB-A porton keresztül pendrive-ról IR adatokat tölthetünk az effektre vagy, firmware-t frissíthetünk, de lehetőség van kábel nélkül, Bluetooth kapcsolattal csatlakozni a Zoom Guitar Lab* alkalmazáshoz iOS eszközön, az opcionálisan megvásárolható BTA-1 adapterrel. A Zoom G11 egy jól rendszerezett kezelőfelülettel rendelkező effektprocesszor, mely ötvözi a multieffektek adta programozhatóság kényelmét, és az egyes effektek klasszikus módon történő instant hozzáférésével. Nagyon jól használható eszköznek tűnik. Kíváncsian várjuk, hogy eljusson hozzánk, és a hangját is saját kezünk alatt, saját füllel tapasztalhassuk meg! Tájékoztató ár: 285 900 forint. A Zoom európai és hazai forgalmazója a Sound Service. *Guitar Lab 6.0 2020 nyarától lesz elkérhető