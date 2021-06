Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » A Tech 21 bemutatta új Bass Fly Rig V2 pedálját A Tech 21 bemutatta új Bass Fly Rig V2 pedálját A frissített modell az analóg basszus hangzások széles skáláját nyújtja két SansAmp egységének köszönhetően. Csatornaváltó kapcsoló, háromsávos aktív EQ, effekt loop teszi még sokoldalúbbá az új Bass Fly Rig-et. A 2016-os NAMM Show-n mutatkozott be a Tech 21 Bass Fly Rig analóg multieffekt, ami akkor a magyar Barta András által jegyzett amerikai cég számos korábbi, gitárokhoz készült effektjét követte. Most megjelent a Tech 21 Bass Fly Rig V2, vagyis a frissített verzió. Kompresszor

Ha jobbról balra követjük a szekciókat, a sor egy egyszerűen használható kompresszorral indul, ahogyan illik. A bementhez tartozik egy PAD kapcsoló, ha esetleg nagyon nagy jelű, aktív hangszerrel használnák az effektet, ez a kapcsoló egy 10dB-es csillapítást adhat, hogy megfelelően tudjuk használni, és ne legyen túl nagy a bemeneti jelszintünk. A kompresszor egység, teljesen analóg, az 50-es, 60-as éveket idéző FET-alapú, eredendően meleg hangzású transzparens kompresszálást nyújt. SansAmp szekció frissítve

A legnagyobb változás a SansAmp szekcióban történt, melynek tudása gyakorlatilag megduplázódott. Az aktív háromsávos EQ-val rendelkező egységben a Character mód kapcsolóval kétféle csöves basszuserősítő karakter közül választhatunk. Bekapcsolt pozícióban Bassman- és SVT-jellegű hangzást kínál, míg kikapcsolt állapotban erőteljesebben közepekre fókuszáló Ampeg stílusú hangzásokat kapunk. A két független Drive és Level tekerővel különböző mértékben túlhajtott, vagy tiszta hangzásokat állíthatunk be – mint egy erősítő két csatornáján – és a Channel lábkapcsolóval válthatunk közöttük. A Bite kapcsolóval a hangszínnek extra Presence emelést adhatunk, ami torzított hangzásoknál konkrétabb hangindítást (attack), tiszta hangszíneknél pedig határozottabb, fényesebb magas hangokat eredményez. Effektek és hangfalszimuláció

Az előfok után következik az Octafilter szekció, mely egy kicsit envelope filterként, egy kicsit oktáverként, és egy kicsit fuzz-ként is funkcionálhat. Ezen szekció segítségével elég pikáns hangszínek érhetők el, melyek kielégítik a vadabb műfajok kedvelőit is. Az effektlánc végén egy nagyon ízléses, és jól használható kórus effekt található, ami a Tech 21 Bass Boost Chorus pedáljából került a Bass Fly Rigbe. Itt aktiválhatjuk a beépített kromatikus hangolót is. A Tech 21 Bass Fly Rig-et beépített és kikapcsolható hangfalszimulációval is felvértezték. Nagyjából egy egyenes átvitelű, jól reagáló, több mikrofonnal bemikrofonozott láda hangját szimulálja, és a SansAmp szekciótól függetlenül is használható. Ez lehetővé teszi, hogy a Kompresszor szekción átmenő, akár effektezett jelet küldjünk a hangfalszimulált kimeneten például felvevő eszköz felé. (A hangszóró gombbal a hangfalszimuláció kiiktatható, de csak a 6,3-as jack kimenetre van hatással, az XLR-re nincs.) Effekt Loop

Az újdonságok közé tartozik az effekt loop is, ami lehetőséget ad arra, hogy más, külső pedálokat is integráljunk a Fly Rig-hez. Ugyanarra a helyre tudunk pedálokat hozzáadni, ahová egy klasszikus gitárerősítő effekt loopja biztosítaná a lehetőséget (az előfok után). A Tech 21 rendkívül sikeres Fly Rig effekt pedál sorozata egy újabb sokoldalú modellel lett gazdagabb. A Bass Fly Rig V2-vel nem létezik túl nagy koncerthelyszín, vagy túl kicsi színpad, szó szerint mindent tud, amire szükséged van, és semmi felesleges nem található benne, kompakt mérete okán akár egy gitártokban is elfér. Az új Bass Fly Rig Európában júliustól lesz elérhető, javasolt kiskereskedelmi ára 419 EUR. Fontosabb technikai adatok Bemenet: 6,3 mm jack 4,7 M Ohm, piezo hangszedőkhöz is használható

szimmetrikus XLR kimenet földleválasztó kapcsolóval

6,3 mm jack alacsony impedanciás kimenet

Kikapcsolható hangfalszimulátor

Masszív, teljesen fém ház, megvilágított mini potméterek

Tartozék 9 V-os tápegység (Tech 21 Model #DC9), 250mA, 100-240V)

Méretek: 31,75 x 6,35 x 3,18 cm (hosszúság x mélység x magasság)

Súly: 0,58 kg A Tech 21 termékek európai és hazai forgalmazója a Sound Service.









