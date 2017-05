Címlap » Hírek » A Keeley bevállalja a modern metal hangzást A Keeley bevállalja a modern metal hangzást A Keeley a 2017-es Frankfurti Zenei Vásáron mutatta be Filaments névre keresztelt high-gain torzító pedálját. A Keeley pedálok világszerte ismertek és kedveltek kiváló hangjuk és nagyszerű minőségük miatt. Érdekes módon egy bizonyos hangzás eddig konkrétan nem volt jelen a cég által készített effektpedálok sorában, mégpedig a high-gain erősítők torzítását visszaadó pedál. Egészen mostanáig. A Filaments distortion pedál tökéletesen betölti ezt az űrt. A tényleg komolyan vehető EQ szabályzás lehetővé teszi, hogy bármilyen erősítőhöz tökéletesen alkalmazkodjon ez a pedál. Annak a gondos odafigyelésnek köszönhetően, mely Robert Keeley minden egyes pedáljának tervezésére jellemző, a Filaments úgy reagál, és olyan érzetet nyújt, mintha kedvenc csöves erősítőnkhöz még egy plusz high-gain csatornát kaptunk volna. Ha készen állsz a legádázabb torzított hangzásokra, akkor ezt a pedált ki kell próbálni… A Filaments pedálon lényegesen rugalmasabban lehetséges a hangzás testreszabása, mint más Keeley pedálokon. A Level és Gain gombokkal a high-gain erősítőkre jellemző telítettség szintjét tudjuk szabályozni. A Bass és Body potikkal a hang vastagságát, ütősségét tudjuk állítani, függetlenül attól, hogy milyen méretű erősítőn játszunk. Ha egy 10 inches hangszórós cuccon játszunk a Bass és Body szabályzókkal beállítható a szükséges mély tartomány. Ha éppen egy 4x12-es ládán nyomulunk, akkor visszavehetjük a Body szintet, hogy a hangzás feszes és fókuszált legyen. Olyan erősítőd van, amit nehéz úgy igazán megküldeni? A Boost és Crunch kapcsolókkal két különböző Gain szint állítható be, a kívánt hangzásnak megfelelően. A Presence gombbal és a Bright kapcsolóval bármilyen gitár vagy pickup kombináció fényessége kiválóan szabályozható. Végül a Treble potival azt a magas tartományt tudjuk kontrollálni, amitől az erősítő énekelni kezd. A Keeley Electronics Filaments distortion pedál Amerikában készül és csak csúcskategóriás összetevőket tartalmaz. Robert Keeley-nél ez másképp nem működik. A bombabiztos kivitele miatt bizonyosak lehetünk afelől, hogy ez a pedál bírni fogja a turné megpróbáltatásait, és sok-sok éven át problémamentesen hozza a Keeley effektekre jellemző nagyszerű hangzást. Specifikáció

Pedál konstrukció: analóg

Bemenet: 1 x 6,3 mm jack

Kimenet: 1 x 6,3 mm jack

Hangszín: 3 sávos EQ

Működés: true bypass

Tápfeszültség: 9V-18V DC – 18 Volton hangosabb és erőteljesebb

Elemmel üzemeltethető: nem

Tápegység nem tartozék

Várható kiskereskedelmi ár: 189 USD



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó