Címlap » Hírek » A BOSS kihozta MS-3 Multi-Effects Switcher pedálját A BOSS kihozta MS-3 Multi-Effects Switcher pedálját A BOSS június 1-jén jelentette be MS-3 Multi Effects Switcher pedálját, ami kissé átírhatja a pedálboardok eddigi koncepcióját. Az ötlet tulajdonképpen egyszerű és nagyszerű. Ez az eszköz egy BOSS multieffekt processzort ötvöz egy több kapcsolós effekt vezérlő rendszerrel, ráadásul egy meglehetősen kis helyet igénylő eszközben. Tömören: lehetővé teszi, hogy a csúcskategóriás multieffekthez külső pedálokat csatlakoztassunk úgy, hogy rugalmasan integrálja azokat az effektláncba és a multieffekt lábkapcsolóival kezelhetjük őket. Azért ennél persze többről is szól a BOSS újdonsága, amint az alább kiderül. Az MS-3 segítségével kompakt professzionális pedálboardot állíthatunk össze saját szempontjainknak és ízlésünknek megfelelően. Az MS-3 egyszerre hat saját fedélzeti effektet tud futtatni, és itt jön az újdonság: mindeközben gond nélkül kezelhetjük vele 3 kedvenc külső effekt pedálunkat is, de erősítő csatornát is válthatunk vele, a MIDI kimenet segítségével MIDI képes effekteket is vezérelhetünk, külső pedálokat csatlakoztathatunk hozzá pl. tap tempo állításhoz, expression pedált hangerő szabályzáshoz stb., és ezeket az MS-3 kapcsolóival vezérelhetjük. A MS-3 hátsó paneljén található 3 send/return csatlakozó segítségével 3 különböző külső effektet integrálhatunk a rendszerbe. Csatlakozás után az effektek egyenként kezelhetők és a MS-3 fedélzeti effektjeivel a kívánt sorrendbe állíthatók. A pedált összesen 112 beépített effekttel látták el, melyeket 6 kategóriába rendeztek: FX1, FX2, Mod1, Mod2, Delay, és Reverb. Az FX1 és az FX2 a legkülönbözőbb effekteket tartalmazzák, különféle torzítóktól, overdrive-októl kezdve a kompresszorokig és hangmagasság emelőig. A Mod1 és Mod2 a legendás BOSS kórus és vibrato effekteket, valamint tremolót, phasert és flangert kínálja. Ezek az effektek fantasztikus gitárhangot produkálnak, de nagy választékot kapunk basszusgitárra optimalizált effektekből is. Az eszköz két módban: Memory és Manual módban működik. A módokat lábkapcsolóval válthatjuk. Memory módban a lábkapcsolók patch-ek és bankok kiválasztására használhatók, Manual módban pedig a külső effektek váltását vagy ki/bekapcsolását biztosítják. Az LCD kijelzőn jól követhető a patch/bank váltás, állapotjelző LED-ek mutatják a loopok és effektek státuszát, a patchek szerkesztéséhez dedikált gombok szolgálnak, továbbá 200 memóriahely áll rendelkezésünkre az effektek és beállítások eltárolásához, előhívásához. A BOSS MS-3 USB porton keresztül csatlakoztatható számítógéphez. Az ingyenes MS-3 Editor/Librarian szoftverrel a gitárosok – mind Windows, mind Mac platformon – szerkeszthetik az effekteket, a patcheket a koncert set list alapján sorba rendezhetik, valamint számos további paramétert kezelhetnek és menthetnek el.

További információk és hazai árak: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó