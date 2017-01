Címlap » Hírek » Sandberg California II DC gitár teszt Sandberg California II DC gitár teszt Ezek a hangszerek nem futószalagon, tömeggyártásban készülnek, hanem kizárólag megrendelésre, és kézi megmunkálással. Éger test, rózsafa fogólap, juhar nyak. Hardcore Aged Midnight Blue szín. A német Sandberg cég idehaza és világszerte elsősorban kiváló minőségű basszusgitárjairól ismert, azonban szerencsénkre hathúrosokat is készítenek, és minőségben ezek sem maradnak le négyhúros társaiktól. Ismerkedés A Sandberg hazai forgalmazója, a Musicminutes jóvoltából módom volt közelebbi kapcsolatba kerülni egy Sandberg California II DC modellel, igaz, amikor elmentem a hangszerért, és úgy mellékesen megkérdeztem az árát, kicsit meglepődtem. Aztán ahogy teszteltem a gitárt, és több infót tudtam meg a Sandbergről, összeállt a kép. Ezek a hangszerek nem futószalagon, tömeggyártásban készülnek, hanem kizárólag megrendelésre, és kézi megmunkálással. Persze nem bicskával faragják ki a gitárokat, gépeket is használnak, de például a test végső formáját kézi munkával alakítják ki, és a legtöbb precíziós műveletet is kézzel végzik. A Sandberget nem is igazán nevezném gyárnak, sokkal inkább hangszerkészítő műhelynek, manufaktúrának. A California II DC kidolgozásán, de legfőképpen a hangján érződik ez az odafigyelés. Rég volt, hogy kézbe véve egy gitárt ennyire komfortosnak, a hangját pedig ennyire karakteresnek és meggyőzőnek éreztem. Pedig puritán megjelenése nem kifejezetten izgatja fel a fantáziánkat: a testforma egy klasszikus Telecastert idéz, jól észrevehető módosításokkal. A konfiguráció is ugyanaz, single-coil a nyaknál, és a Telénél megszokott módon elhelyezett single-coil a húrlábnál. A sallangmentes külsőt eléggé megbolondítja a hardcore aged öregítés, aminek eredményeképp a gitár egy nagyjából 20 éves hangszer benyomását kelti. Hozzáteszem, egy olyan 20 éves hangszerét, amivel elég gonoszul bántak. Ez az öregítés, koptatás ízlés dolga, én a magam részéről nem rajongok érte, de meg tudom érteni, ha valakinek tetszik. Fontos, hogy ezt a modellt matt kék, zöld, vörös kivitelben, öregítés nélkül is lehet rendelni, ebben az esetben a test anyaga kőris, aminek mintázata szépen mutat a matt felület alatt. (A különféle öregítési fokozatokról a cikk végén olvashatsz.) Mocsári kőris test, juhar nyak, juhar fogólap. Translucent Black Highgloss szín. És hogy szól? Először effektek nélkül, egy Fender HotRod DeVille 60 W-os, 2x12-es csöves kombóval, próbáltam a Californiát. A tiszta hangja azzal a beállítással, amivel általában egy 91-es Fender Stratót szoktam használni, gyönyörűen, szélesen, részletezően szólalt meg, konkrét, karakán mélyekkel, harapós közepekkel és kellemesen csengő magas hangokkal. Valahogy úgy éreztem, hogy egy akkord kibontásánál minden húr hangja külön-külön és egyszerre is hallható. Semmi összemosás, hihetetlen plasztikus hang. Ráadásul mindhárom pickup állásban – persze más-más karakterű hangszínnel – egyedi, de jól használható soundot produkált. A nyaki pickuppal kellemes blues-os hangzások jöttek elő, a középső állásban középdús, szólóra, kísérésre egyaránt kiváló, a magas hangszedővel pedig keményebb, ércesebb, hangzást nyújtott. A Telacasterről azt tartják, hogy elsősorban funky, country és talán blues zenére alkalmas, ami persze nem teljesen igaz. (Lásd Richie Kotzen Signature Fender Telecaster, totál rockot nyom rajta.) Nos, a California tökéletesen rácáfol erre az amúgy sem szerencsés általánosításra, és bár nem Fender felirat díszeleg a fejrészén, tökéletesen teljesít a legkeményebb torzítós szólóknál és az enyhén crunhos riffeknél egyaránt. Ami különösen tetszett, hogy mindhárom pickup állás jól használható szólókra, és ha ehhez még hozzáveszem, hogy a hangszínszabályzón elhelyezett húzó-nyomó kapcsolót aktiválva a két hangszedő sorba kapcsolható, – ilyenkor mindegy, hogy a pickupváltó melyik pozícióban áll – akkor alapból négy nagyon jól használható hangzás áll rendelkezésemre. A két sorba kötött pickuppal több a közép frekvencia, és érezhetően agresszívabbá válik a hangszer. A további kezelőszervek a megszokott háromállású pickupváltó, hangerő és hangszín poti. Éger test, rózsafa fogólap, juhar nyak. Hardcore Aged Creme szín. A Sandberg California nagyon jó barátságban van az effektpedálokkal, torzítóval, de már boosterrel használva is kitűnő a hangkitartása. Torzítóval akár gyorsabb futamoknál is gyönyörűen részletezi a hangokat, nem kásás, nem folyik össze, a kettős- hármashangzatok, power akkordok is pregnánsan, értelmezhetően szólalnak meg, öröm rajta játszani. A két Sandberg Single coil Vintage Power hangszedő meglepően nagy jelet ad le, és tiszta hangzásnál megvan bennük az a plusz, az a nehezen leírható hangszín összetevő, ami a jobb Fender Telecasterekből sem mindig csalogatható elő. Ritka az olyan hangszer, amelynél a mélyek, közepek és magasak ilyen tökéletes arányban szólnak. Ami nekem még nagyon bejött: a játék dinamikai finomságaira rendkívül jól reagált a hangszer, ez leginkább akkor tűnt fel, amikor újjal pengetve előbb finoman, majd kicsit „megtépve” játszottam. Jellemzők A California teste égerfából készült, balansza tökéletes, súlya éppen megfelelő, a csavarozott kanadai jávorfa nyak és jávorfa fogólap a menzúra teljes hosszában könnyű játszhatóságot biztosít. A Kluson lock-os hangolókulcsok valóban stabilan tartják a hangolást, a három nap alatt, ameddig nálam volt a hangszer, gyakorlatilag hozzá sem kellett nyúlni a hangoláshoz, pedig elég hosszan vallattam a gitárt. A hárombabás klasszikus Tele stílusú húrlábtól sokan idegenkednek, mondván, hogy nem lehet tisztán behangolni. Ezen hangszeren kompenzált húrlábnyergek vannak, az oktávok tiszták, semmiféle problémát nem tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Ahogy említettem, a Sandberg gitárok rendelésre készülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy meg lehet választani a test, a nyak, a fogólap anyagát, a lakkozást és egy-két apróbb extrát. Bizonyos határok között – ez gitáronként változik – magunk állíthatjuk össze a számunkra kívánatos hangszert. Éger test, rózsafa fogólap, juhar nyak. Hardcore Aged Surf Green szín.

Ez a hangszer custom shop, mert ilyen szín és PU kiosztás a standard opciók között nem érhető el. Vélemény A Sandberg California az a hangszer, ami bátran ajánlható minden olyan gitárosnak, aki egyedi, kézzel készített, nagyszerű kidolgozású, sokoldalú, fogalmazzunk így: Telecaster hangzású, de annál nagyobb tudású hangszert szeretne magáénak tudni. Mondom ezt úgy, hogy évekig egy ’80-as években gyártott Fender Telecastert is használtam, de ha most választhatnék, ezt a Californiát választanám. Az öregítési eljárások fajtái: SOFT AGED – enyhén használt külső, néhány apró karcolással és sérüléssel, mintha 10 évet töltött volna színpadon. HARDCORE AGED – keményen használt, szakadt külső, enyhén öregített nikkel szerelvényekkel, mintha 20 évet töltött volna színpadon. HARDCORE AGED RESERVE – megegyezik a hardcore változattal, plusz finoman öregített fogólap és nyak. Minden RESERVE kivitelű basszus használtnak tűnő pickup borítást és hőkezelést kap. HARDCORE AGED MASTERPIECE – intenzív és a részletekre is kiterjedő öregítő eljárás, pl. erősen használt nikkel szerelvények és öregített nyak. Minden MASTERPIECE kivitelű basszus vibrációs- és hőkezelést kap, az autentikus old school hangzás érdekében. Megjelenése olyan, mintha 30 éve nyúznák a színpadon.



