A Blackstar Amplification bővíti HT erősítői kínálatát A Blackstar Amplification bővíti HT erősítői kínálatát Pár hete mutattuk be a Blackstar Studio 10 csöves kombókat, és máris újabb csöves Blackstar erősítőkről számolhatunk be. A Blackstar röviddel a három Blackstar Studio 10 csöves kombó bejelentése után nagyon hamar három újabb erősítővel jelentkezett, melyek mind fej, mind kombó kivitelben kaphatók lesznek. A két kisebb erősítő a HT-1R MkII és a HT-5R MkII fej/kombó, melyeket a cég, mint „tökéletes stúdió és gyakorló erősítő" reklámoz. A nagyobb változat a HT-20R MKII egy régi kedvenc frissített, új verziójának tekinthető. Blackstar HT-1RH MkII

Mit lehet 1 W csöves teljesítménnyel kezdeni? Elég sok mindent, ha pl. egy Blackstar HT-1RH MkII fejről beszélünk, melyben remek gitárhangzások lapulnak. Egyedi, tiszta hangokhoz ott a CLEAN csatorna, de ha valami agresszívebbre vágyunk, az OD kapcsolóval átváltunk az Overdrive csatornára, és nagyszerű textúrájú torzított hangzásokat fedezhetünk el. Ugyanis mindkét csatornát ellátták még egy VOICE kapcsolóval, ami több hangszín variációt tesz lehetővé. (Lábkapcsolóval is kezelhető.) Megkapjuk a Blackstar szabadalmazott ISF (Infinite Shape Feature) hangszínszabályzóját is, mellyel a karakteres, inspiráló brit hangzásoktól kezdve egészen a feszes, ütős amerikai high-gain megszólalásokig kalandozhatunk. A Gain és Volume potikkal is beleszólhatunk a túlhajtás mértékébe, ezek mellett a HT-1RH beépített digitális zengetővel, fejhallgató kimenettel, sztereó vonal bemenettel és USB audió kimenettel is rendelkezik, ez utóbbi nagyban megkönnyíti helyzetünket felvételnél. Az előerősítőben 1 x 12AX7, a végerősítőben pedig 1 x 12AU7 csövek dolgoznak, és az 1 W teljesítményt 4-16 Ohmos hangfalkimeneten adják le. A Blackstar HT-1RH MkII fej és kombó változatban is készül, a HT-1R MkII kombóban 1 db 8 inches hangszóró található. Tájékoztató árak: HT1R-MkII kombó: 325 EUR

HT1RH-MkII fej: 315 EUR Blackstar HT-5RH MkII

Az 5 W teljesítményt leadó, a 12BH7 csövet hasznosító, ellenütemű végfokkal szerelt HT-5RH MkII erősítő szintén kétcsatornás kivitelű, de a két jól elkülönülő karakterű csatorna (Clean és Overdrive) kezelésére itt már sokkal több kezelőszerv áll rendelkezésünkre. Egy nyomókapcsolóval az 5 W-ot 0,5 W-ra csökkenthetjük a békés egymás mellett élés szellemében, a Clean csatornán egy Volume és Tone poti, míg az Overdrive csatornán Volume, Gain, háromsávos EQ és ISF szabályzók adnak lehetőséget a nekünk tetsző hangzás kikeverésére. Mindkét csatorna kapott egy-egy VOICE kapcsolót, amit a tartozék lábkapcsolóval kezelve további hangzásokat próbálhatunk ki. (A csatornaváltás is történhet lábkapcsolóval.) A beépített stúdió minőségű digitális zengetőt, USB audió kimenetet, sztereó vonalbemenetet itt sem kell nélkülöznünk, ráadásul szintszabályzós effekt loop, hangfal emulált (4x12 vagy 1x12) sztereó vonalkimenet és XLR D.I. kimenet is rendelkezésünkre áll. A 2 x 16 és 1 x 8 Ohmos hangfalkimenetek többfajta külső láda csatlakoztatását is lehetővé teszik. A Blackstar HT-5RH MkII valóban sokoldalú csöves gyakorló vagy stúdió erősítő, jól használható extrákkal gazdagon ellátva, butik minőségű kivitelben és meggyőző csöves hangzással. Ez az erősítő is fej, valamint kombó verzióban készül, a HT-5R MkII kombót is egy 8 inches hangszóróval látták el. Tájékoztató árak: HT5R-MkII kombó: 579 EUR

HT5RH-MkII fej: 525 EUR Blackstar HT20R-MkII

A nagy testvér a sorozatban a HT20R-MkII, ami nemcsak gyakorlásra, stúdiózásra, hanem koncertezésre is tökéletesen alkalmas. Precízen hangolt előerősítőjével és 20 W-ot leadó, 2 db EL84 végcsővel szerelt végerősítőjével a Blackstartól megszokott csodás csöves hangzásokra képes, legyen szó tiszta, vagy telített, torzított gitárhangzásokról. A kezelőfelület ugyanaz, mint a HT-5RH MkII erősítőnél, azzal a különbséggel, itt a 20 W teljesítményt 2 W-ra tudjuk egy kapcsolóval redukálni. A hátsó panel szolgáltatásai – USB audió kimenet, effekt loop, sztereó vonalbemenet, hangfalemulált vonalkimenet, XLR D.I. kimenet, hangfalkimenetek – is ugyanazok. A különbség a motorháztető alatt, a végerősítő teljesítményében van. Ez az erősítő is fej, valamint kombó változatban is készül, a HT-20R MkII kombóba 1 db 12 inches Blackstar tervezésű hangszórót építettek. Sajnos a hazai árak még nem állnak rendelkezésre, így csak euró árakat tudunk közölni tájékoztató jelleggel. Ahogy megjelennek a hazai ára, frissítjük írásunkat.

