Címlap » Legfrissebb » Török ’70 – jubileumi örömünnep Török ’70 – jubileumi örömünnep Ádi, Gyugyó, Török bácsi, Fuvolalovag… A zenei világban azt tartják, kizárólag az a muzsikus érdemes valamilyen ragadvány-, illetve becenévre, aki egyéniség, és aki szerethető. Nos, a felsorolás szerint úgy tűnik, Török Ádám mindkét kategóriában jelesre vizsgázott: ellenségeiről nem tudni, a szakmában eltöltött ötévtizedes teljesítménye alapján maximális megbecsülés övezi. Épp időben szippantotta be a nyiladozó beat-rock élet: 1968-ban, vagyis húszévesen már a Dogs együttesben énekel, egy évvel később elválaszthatatlan jó barátjával, Závodi Jánossal megalakítják a Minit, ahol három tényező hatására az éneklés mellett hangszert választ, amelyen autodidaktaként tanul meg játszani. „Amikor egy Nyugat-Németországból hozott lemezen meghallgattam a Jethro Tullt, óriási benyomást tett rám, a hangot először furulyának véltem. Majd találkoztam a zseniális Syrius együttessel, ahol Ráduly Misi fuvolázott. Harmadikként a Traffic zenéje érintett meg, így végérvényesen e csodálatos hangszer mellett döntöttem” – idézi fel a kezdőlépéseket Török Ádám, aki a hangszerével való bánásmódját egyszerűen „gyugyózásnak” nevezte. S, hogy miért Fuvolalovag? Göbölyös N. László, aki a bűvös ötveneskor úgy gondolta, interjúkötetben veti papírra – megfogalmazása szerint – a Magyar Rock Utolsó Kereszteslovagjának addigi élettörténetét. A többit az olvasó fantáziájára bízom… Rocktörténelmi tény, hogy Török Ádám neve olyannyira összeforrt az általa megálmodott Mini együttessel, hogy egymás nélkül nem létezhetnek. Még akkor sem, ha a nagyvilágban, majd annak hatására hazánkban is lezajló zenei folyamatok, divattrendek következtében átmenetileg szünetelésre, vagy új csapat létrehozására kényszerült. Az indulásra nem panaszkodhatnak, 1969-ben jóformán ismeretlenül ölükbe hull a híres-nevezetes NDK-turné, majd Radics Bélának köszönhetően – akinek Sakk-Matt zenekarában Ádám két hétig énekelt – elkönyvelhetik a bemutatkozó ifiparki fellépést is, ami nagy szó volt abban az időben. Innen már tényleg csak egy ugrás a Budavári Művelődési Ház, a később Bemrockpart 6. néven elhíresült Mini-klub, ahol a korszak hírességeivel, (Sakk-Matt, Kex) osztozhattak a színpadon, illetve a sikerekben. Az ide való bejutáshoz immár hosszú sorokban kígyóznak vasárnap délutánonként a kultúrára, valamint egyéb világi örömökre szomjas fiatalok, hogy kedvükre tombolhassanak akár a Gőzhajó, a Haloványkék gondolat, vagy épp a Kereszteslovag dallamaira és ritmusaira. S, hogy együtt csodálhassák a négy különleges színpadi figurát: Török Ádi mellett a billentyűk varázslóját, Papp Gyulát, a markáns egyéniségű, precíz basszusos Nagy Istvánt, valamint a dobok nagymesterét, az örök hippi Nemecseket, azaz Németh Tamást. Minden együtt tehát ahhoz, hogy a maguk mögött hagyott pár esztendő összegzéseként a zenekar nagylemez formájában is megörökítse felfelé ívelő pályafutását. Számtalan megméretésen túl – közöttük Videoton Jazzfesztivál, Kisstadion koncert, május elsejei nagy Tabán-bulik – a zenekarvezető sem gondolta akkor, nyolc esztendőt kell még menetelnie ahhoz, hogy végre beléphessen a Rottenbiller utcai stúdió kapuján. Több ok közül az egyik, hogy a belügyes szervek látókörébe kerüléséről Erdős doktor, a mindenható hanglemezgyári menedzser „jóindulatúan” figyelmezteti a feltörekvő Mini együttes vezetőjét, ugyanakkor Török Ádámot a háta mögött hippi-vezérnek titulálva, aligha szorgalmazza az LP létrejöttét. Pedig Papp Gyula a dalszövegeket is jegyző Török Ádámmal olyan invenciózus szerzőpárost alkot, amely messze megelőzi a korát. Talán a hanglemezgyári politikának is köszönhető, hogy a zseniális tehetségű billentyűs-szerző zenekarból való kilépésével e felállás nagylemez-tulajdonosi álmai végképp szertefoszlanak. A maga mögött hagyott fél évszázados életpálya igazolja, hogy Török Ádám aligha „feladós” típus. 1974-re a Mini stílusát addig meghatározó progresszív rockot felváltja a Herbie Hancock, a Weather Report és Chick Corea fémjelezte jazz-rock, a Hammond-orgonát pedig a Fender-zongora. Tudatosan. A frissen leigazolt Németh Károly a mai napig (évtizedes kihagyás után is) e különleges hangzású hangszer szakavatott kezelője, aki mintegy hatvan emblematikus dal szerzője is egyben. Emellett jó érzékkel alapozza meg a kis együttes új arculatát. Az előző és az aktuális, két kiváló, ám eltérő egyéniségű billentyűs között Tátrai Tibusz gitárosról sem szabad megfeledkezni különösen annak fényében, hogy számos frenetikus hangulatú buli emléke őrzi ezt a rövid időszakot. 1976-ra aztán összeáll az új csapat (Török Ádám és Németh Károly mellett Németh Alajos basszusgitáros és Balogh „Szivacs” Jenő dobos) új műve, egy egész LP-re (Vissza a városba) való zeneanyag. És egy óriási Ifipark-koncert a Piramissal. A korábbi „aranykorszak” után „ezüstkorszaknak” is nevezett időszakhoz fűződnek az LGT-vel közös legjobb tabáni megméretések, és a Budai Ifjúsági Parkban rendszeresített P. Mobil – Mini koncertkeddek, amelyekhez időszakosan a Radics Béla nevével fémjelzett Tűzkerék is hozzátette a magáét. Mindezek után csupán egy évet kellett várni az új albumra (Úton a Föld felé), amely sokak számára okozott meglepetést. Hanglemezgyári nyomásra a zenekartól megszokotthoz képest a dalok populárisabbak, könnyebben emészthetőek, slágeresebben szólnak, s persze nem hagyhatják figyelmen kívül az aktuális divathullámot sem. A kultúrpolitika döntéshozói nem elégednek meg a Mini hangvételének „finomodásával”; miután sikerült kilúgozni egy nem is olyan rég még progresszív rock, majd jazz-rock banda igényes muzsikáját, következő célpontként a dalszövegek ellen indítanak egész pályás letámadást. Török Ádám verseit, mondanivalóját lesajnálva a hanglemezgyár „jolly jokerét” S. Nagy Istvánt bízzák meg a kényes feladattal. Ja, hogy a Mini-szövegek ezer szállal kötődnek a fuvolista zenekarvezetőhöz? S, hogy alapjában véve az ő versei, ötletei öltenek testet az új album dalaiban? Ugyan már… 1979. szeptember 2-át írunk. Monumentális koncert a Budai Ifjúsági Parkban, ahol a tízéves évfordulós csapat tíz – egykori és persze az épp aktuális felállás – tagja muzsikál egy fergetegeset a több mint hatezer főt számláló nagyérdeműnek. Ezen felbuzdulva a zenekar és a hanglemezgyár elérkezettnek látja az időt egy élő koncertalbumhoz, arra azonban senki sem számított, hogy a kultikus helyszínen egyszer csak leomlik a bejáratot szegélyező kőkorlát. Gyors helyzetértékelést követően a választás a Lőrinci Ifjúsági Parkra esett, ám a kompromisszumos megoldásként tető alá hozott, a Piramis Nagy buliját idézni hívatott nagykoncert több sebből vérzik: a helyszín méretei, és műszaki-technikai feltételei miatt a buli meglehetősen felemásra sikeredik. Dzsungel. Sokat sejtető cím. Híven tükrözi a rockzene nyolcvanas évek eleji állapotát, amikor is ember legyen a talpán, aki kiigazodik a kultúra útvesztőiben. A fúziós jazz-rock album langyos fogadtatása a Mini újabb koncertsikereit tekintve a hirtelen nyakba zúduló vödörnyi jeges víz hatásával egyenlő. Ha nem 1983-ban jön ki, lehet, világsikert fut be. A visszaesés nem csupán a lemezeladási mutatókon érződik, ezzel párhuzamosan az élő koncertek nézőszáma is jelentősen megcsappan. A nagy „öregek” vagy otthon maradnak, vagy épp a hard rock zenekarok bulijain csápolnak, az új felnövekvő generáció pedig már nem a Mini veretes muzsikájára, hanem az újhullámra, a punkra, netán a videó-diszkóra kíváncsi. Megváltozott a világ. Ebben az esetben a sokat megélt, felelős muzsikus és zenekarvezető egyet tehet: leteszi lantot. Török Ádám is úgy találta jónak, ha méltósággal (s szerencsére nem végérvényesen) visszavonul. A tizenöt éve működő Mini együttes búcsú bulijára 1983. november 3-án, több mint fél évvel utolsó albumuk megjelenés után került sor a debreceni egyetem aulájában. 1983 végén néhány bemrockparti szuperbuli, dzsem a régi nagy barátokkal, zenésztársakkal, ismerkedés a komputer világával – ám a lefelé tendáló folyamat visszafordíthatatlannak tűnik. Németh Karcsi utolsó mohikánként tart ki a kéttagú Mini Robot Companyben, ám ez a project sem húzza sokáig. A Lágymányosi Közösségi Ház segítségének köszönhetően szóló előadói estek szervezése, majd Török Ádám életének első külföldi fellépése egy nyugatnémet fesztiválon azonban biztosítják a túlélést. Aztán a rock legvérzivatarosabb éveiben 1985-86-ban, ismét a nagy gitárossal megalakul a Tátrai-Török Tandem. Nem sokra rá ugyancsak a modern, elektronikus rock jegyében megszületik a Török Ádám és barátai album, amely felett a Magyar Rádió akkori jazz-zenei szerkesztője, Kiss Imre bábáskodik. A korszakhoz fűződik az első kerek születésnapi, dupla évfordulós koncert a 40/20, amelynek első számjegye az életkort, a második a pályán eltöltött időt jelenti. A nyolcvanas évek vége az elektronikus zenei korszak lezárását is jelenti egyben, s a rendszerváltozást követő évben létrejön a Rhythm and Blues Branch, röviden a RABB. „1991-re, alakulásunk évére újra divatba jött a blues, amit Eric Clapton 24 évszak című műve, vagy Gary Moore Still Got the Blues albumának sikere is fémjelez. Február végén már együtt muzsikáltunk, de az igazi bemutatkozásra május 1-jén, a Tabánban került sor. Ausztriában, Svájcban és Törökországban is felléptünk, ekkor született a Lusta blues, a Blues délben és még jó pár ballada. A RABB aranykorszaka 1991-től Zsoldos Tamás távozásáig, 1993-ig tartott” – így emlékezik Török Ádám a különleges zenei formációra, amely működése idején három albumot is megjelentetett. Az 1998-as év ismét vízválasztó: a Pecsában lezajlik az immár hagyománnyá váló 50/30 jubileumi nagykoncert, és még abban az esztendőben Németh Karcsival, Kerékgyártó „Füles” István basszusgitárossal, valamint Köves „Pinyó” Miklóssal újjászületik a Mini. A reuniontól kezdve, ahogy már megszokhattuk, több tagcsere és tíz CD, két DVD, valamint egy LP jelzi, hogy a kis együttes továbbra is működik. Többek között az említett vinyl anyag – amely tulajdonképpen a kislemezeket, valamint a ritkaságszámba menő rádiófelvételeket tartalmazza – a kiindulópontja, hogy 2011-ben az „aranykorszak” felállásának negyvenedik évfordulójára összeáll, és öt esztendőn keresztül koncertezik a Papp-Török-Nagy-Németh alkotta ős-Mini. 2015 őszén aztán felmerül egy olyan formáció gondolata, amely alighanem Török Ádám zenei pályafutásának csúcsát jelenti. A Mini Acoustic World, amelynek magját az ős-alakulat három tagja és Tóth „Diza” Dénes dobos alkotja, négy fiatal vonós lánnyal (Kézdy Luca – hegedű, Kalmus Boglárka – hegedű, Kakuszi Panna – brácsa és Pribay Valéria – cselló) egészül ki. Jó néhány fővárosi, valamint vidéki koncert után megjelent az akusztikus felállás koncert CD-je, valamint LP-je, de tervben van a paksi Gastroblues koncert mozgóképanyagának 2018-as megjelentetése is. Eközben az ún. rock-Mini formáció sem tétlenkedik: a főnök Török Ádi mellett ott a kitartó billentyűs Németh Karcsi, a nem kevésbé megbízható Nagy Pisti „Nagyi”, és a fiatal tehetség Tóth Diza is. 2017. augusztus 12-én, a Volt egyszer egy Ifipark… koncerten negyven év után ismét a P. Mobillal közösen léptek fel az újjászületett Várkert Bazárban. Török Ádám fuvolista, énekes, zeneszerző, szövegíró és producer, a magyar progresszív-, valamint jazz-rock kiemelkedő alakja ötven éve koptatja a világot jelentő deszkákat. Hetvenedik születésnapja, amely egybeesik a fél évszázados zenészi jubileummal igazi örömünnep lesz. A 70/50 „Egy este Török Ádámmal" című jubileumi szuperkoncertnek a budapesti G3 Gödör Klub – Central Passage ad otthont. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett előadóművész 2018. január 27-én is, mint eddig, kedvenc zenésztársaival, kedvenc közönsége körében ünnepel majd. - Hegedűs István - Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/120255271983933/ Fotók: Fábri Péter, Horváth Mihály, Mönich László, internet.