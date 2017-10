Címlap » Legfrissebb » Strength Of Will - debütált a lemez Strength Of Will - debütált a lemez A Strength Of Will Vörös Attila szólóprojektjeként indult, majd 2017 elején az ex-Blind Myself, ex-Leander Rising és a The Southern Oracle tagjaiból zenekarrá alakult. Fotó: Nagy Anita A Leander Rising feloszlása után nem volt kérdés, hogy hárman, - Vörös Attila és Takács "Jozzy" József gitárosok, valamint Budai Béla dobos - tovább folytatják a közös zenélést. 2016 végén Attila kijött az akkor még szóló projektnek szánt Strength Of Will "Blink of an Existence" című debütáló lemezzel, amin számos hazai és külföldi vendég (Jeff Loomis, Chris Amott, Csihar Attila, Apey, Farkas Zotya, Csongor Balint, Esse/Hatesphere stb) mellett már Jozzy és Béla is szerepelt. Ehez a felálláshoz csatlakozott később Horváth István (basszusgitár) és Kókai Barnabás énekes. A zenekar nemrég a Hangszerarzenálban egy kis ízelítőt adott a közönségnek és a sajtónak a debütáló lemezéből, mi pedig megragadtuk az alkalmat, hogy kifaggassuk Vörös Attilát a projektről, és persze a gitárokról….

- Néhány mondatban kérlek mesélj arról hogy milyen gitárokon játszotok… A hangszerek, amiket jelenleg a zenekar közösen használ, azok Schecter gyártmányúak. Pisti most szerzett be egy ATX Blackjack C-4 basszusgitárt, ami négyhúros. Jozzy egy Chris Garza Telecaster formájú modellt penget, ami egy csodálatos ragasztott nyakú full mahagóni metálbárd és ez az első olyan hangszer, ami nagyon illik hozzá. Mondhatjuk, hogy azonnal egymásba szerettek. Én több mint 10 éve használok Schectereket, még a Nevermore zenekar kapcsán kerültem kapcsolatba a héthúros gitárokkal és a márkával. Azóta is hű maradtam hozzá és a héthúros mellett már hathúros modellt is használok. A koncerten négy ilyen Schecter gitárom is lesz, a legrégebbi egy fekete Hellraiser C-7-es, amit még a tesómmal matricáztunk össze, ez egy abszolút gyári gitár. Ezen kívül játszom egy Jeff Loomis modellen, amit a Nevermore-ral való turnézásaim során használtam a legtöbbet. Van egy hathúros Avanged Sevenfold Synyster Custom modellem, amit egy amerikai ösztöndíj mellé kaptam és ezt használom a Blindfold című klipben is. Illetve a Sanctuary és a Satyricon turnéra kaptam a Schectertől egy E1-es Black Pearl típusú, klasszik Explorer formából induló 6 húros gitárt, ami most a legnagyobb szerelmem. - Van ennél nagyobb vágy? Egy ugyanilyen saját modell, ami egyszer talán elérhető lesz a számomra. Egyébként, apró érdekesség, hogy a pickup váltót áttettük az alsó szarvra, mert én azt szoktam meg és számomra az a logikus. Így nekem ez most egy tökéletes gitár. Fontos még a gitárokon kívül, hogy mindhárman áttértünk a digitális világba és Kempert használunk, ami a most létező legmodernebb technológiájú profilozó erősítő. - Műfajilag hová sorolnátok a zenét amit csináltok? Alapvetően groove központú, de melodikus metálzenének nevezném, amibe minden belefér, kreatív megközelítésben, a dinamikus szegeléstől kezdve a lírai akusztikig. Nem úgy groovos, hogy egyszerű riffek vannak benne, hanem maga a húzása, lendülete az, technikás megoldásokkal, nem próbál öncélú lenni és olyan természetes, zsigeri.

- Itt Magyarországon hová tudtok eljutni, milyen fogadtatásra számít a Strenght Of Will zenekar? Nem szeretnénk itthon lekötni magunkat, a világnak készülnek a számok, ezért sincsenek magyar nyelvű szövegek. Minél több helyre tervezünk eljutni, egy bizonyos szinten talán unikum a magyar színtéren ez a zenekar. Hogy most hány embert tud megmozgatni, az majd kiderül. - Adtatok egy nagy sikerű koncertet szeptember elsején a Dürer kertben, emellett pedig a hazai underground mozgalmat is támogatjátok a JamSchool elnevezésű estekkel. Mesélnél róla? A JamSchool célja egy olyan klubélet megteremtése, ahol a fiatal, feltörekvő zenészek, zenekarok megmutathatják magukat, együtt zenélhetnek, zenekarokat alapíthatnak, kipróbálhatják magukat rendes színpadon, nagy hangerőn, profi cuccokkal. A kéthavi rendszerességgel megtartott JamSchool esteken előre meghirdetett dalokat játszunk el közösen, feltörekvő fiatal zenészekkel, meghívott vendégekkel, ezek mellett aki eljön, annak a tanulás, tapasztalatszerzős mellett lehetősége nyílik a saját dalok bemutatására is. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes, nekünk pedig a szívügyünk. (- Nagy Anita -)