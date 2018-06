Címlap » Interjúk » Random Trip: interjú Delov Jávorral Random Trip: interjú Delov Jávorral A Random Trip formáció koncertjei évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a rajongók körében. Izgalmasságát a stílusbeli keveredések, a sokszínűség és a meglepő előadói párosítások adják. A zeneszámok a színpadon születnek és formálódnak a törzstagok mellett állandóan változó ismert zenészek, MC-k és DJ-k, énekesek előadásában. Az egyik alapító taggal, Delov Jávorral beszélgettünk múltról és jövőről, és a közelgő Budapest Parkos nagykoncertről. Kezdjük a beszélgetést a Zenehíd című albumnál, milyen volt a fogadtatása, beváltotta a reményeket? Első körben sokan meglepődtek, hogy miért rukkoltunk elő konkrét számokkal, hiszen köztudott rólunk, hogy mi a színpadon állva improvizálunk. Ez az album gyakorlatilag annak az eredménye, hogy bementünk a stúdióba és rögtönöztünk. Elkezdtünk kiválogatni korábbi improvizatív koncertrészleteket, amiket nagyon szerettünk és amik nagy élményt jelentettek a számunkra. Ezekből a jó „flow” élményekből készítettünk egy zanzásított egyveleget, egy strukturáltabb verziót. Nálunk minden visszafelé szokott történni. Elmegyünk egy koncertre és ott találjuk ki a számokat, és nem pedig fordítva, ami a zenészeknél megszokott. Eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy mi történik, ha amit mondjuk Debrecenben improvizáltunk a színpadon, azt egy rövidített verzióban, világszínvonalú stúdió körülmények között megvalósítjuk. Úgy, hogy azt bármikor be lehet tenni akár egy Sigma és egy Rudimental szám közé. Tudom, sok embert meglepett az album, hiszen a Radom Trip nem egy elektronikus határokat feszegető zenekar, de folyamatosan ebből a zenei világból merítünk inspirációt. Nagyon jól működik a stíluskeveredés és az, amikor például Andy Heflert kiemeltük a soulos világából és egy tökös-rockos zenei világba helyeztük bele. Kiss Tiborral és Tátrai Tibusszal egy igazi dögös ős-rock and roll világot idéztek meg, az ilyen mindig nagy élmény. Melyik stúdióban vettétek fel a számokat, hol készültek az utómunkálatok? Az összeset Vastag Gábor stúdiójában, a Sounday-ben vettük fel. A keverés egy része is ott történt, illetve ebben Vígh Arnold is besegített a SilverHill Studióból. Egy számot Hidasi Barnabás kevert, ő is masterelte, egyébként az egész master Vígh Arnold munkája. Mi volt a fő szempont ennek az albumnak a készítésénél, mit szerettetek volna leginkább megmutatni? Az egyik legfontosabb szempont egy saját belső indíttatás. Szerettem volna elérni, hogy ha majd húsz év múlva visszagondolok, kikkel is zenéltünk, legyen valami kézzelfogható emlék. Kötelességünknek is éreztük, hogy hagyjunk egyfajta zenei korlenyomatot. Mind zenei stílust, mind előadókat tekintve, a legkülönfélébb párosításokat és zenei felállásokat összekeverve. A harmadik ok, hogy régóta igény a közönség részéről, hogy szeretnének valami emléket hazavinni a koncertekről. Van valami, amit így utólag másképp csinálnál? Azt gondolom, hogy szerintem ez olyan zenei kalandot jelentett, amit kár lett volna kihagyni, talán csak a logisztikán változtattam volna. Szerettem volna pár embert a saját zenei világából kiemelni és ez sikerült. Ha egyesével végigmennék a számokon, mesélhetnék fura helyzetekről, amikor az előadókat tőlük szokatlan stílusokba helyeztük. Például Dés Lászlót hiphop nótába, Barabás Lőrincnél pedig bemutathattuk, hogy nem csak egyedül, hanem egy vegyes zenekarban is képes működni. Végiggondolva, nem csinálnék semmit másképp. Beváltotta az album a hozzá fűzött reményeket? Igen is, meg nem is. Sok rádió nem tudta hová tenni ezt a zenei anyagot. Volt, amit rommá játszottak, például a Hajolj Közel című számot Járai Márkkal, és volt, amit kevésbé kaptak fel, pedig megérdemelte volna. Készült nemrég egy videoklip, mesélnél róla egy kicsit? Nem volt könnyű ezt a különleges számot életre kelteni, annyira elfoglalt Palya Bea, Szabó Balázs és Saiid is. Ennek ellenére megérte a sok szervezést, mert egy unikális egyveleg született. Vágás nélkül, elsőre feljátszottuk, a zenei alap szinte kigurult magától. A videoklip vizuális részét Vígh Dávid, a Turbo zenekar vezetője és gitárosa vállalta el. Az ő rendezésében és Dobos Tamás gyönyörű képeivel született meg ez a klip. Néhány nap múlva a Budapest Parkban lesz koncertetek, egészen pontosan május 31-én. Így van, iszonyatosan várom, egyrészt mert a Random Trip életében volt most egy komolyabb kézifék behúzás, amit arra használtunk fel, hogy töltődjünk és inspirálódjunk. Május 31-ével rúgjuk be a motort és indítjuk el a nyarat. Az A38 hajón a keddi klubestek ismét megrendezésre kerülnek, és persze indul a fesztiválszezon. Ezen a koncerten elhangzanak majd a legnépszerűbb zenéink. Ott lesz Járai Márk a Halott Pénzből, Sena az Irie Maffiából, Lábas Viki a Margaret Islandből, Paly a Bea, Saiid, Szabó Balázs, egy csodás külföldi énekesnő, Lylit, aki Parov Stelar énekese volt és még sorolhatnám. Várunk mindenkit szeretettel… - Nagy Anita interjúja - Random Trip web: http://randomtrip.hu/ Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/997080310444710/