Címlap » Interjúk » Hétmilliárd történet - megjelent Kertész Erika új dala Hétmilliárd történet - megjelent Kertész Erika új dala Kertész Erika három angol nyelvű jazzlemez után bemutatta magyar nyelvű projektjének első dalát, melyhez videó is készült, ennek kapcsán kérdeztük az énekesnőt.

Eddig miért nem készítettél magyar nyelvű saját szerzeményekkel anyagot, lesz-e ennek folytatása, és ha igen hogyan? Az eddig megjelent lemezeimen – E.K. Avenue: Little Girl (2010), Erika Kertesz & David Reschofsky: Young Soul, Old Soul (2015) és E.K. Avenue: Moonbike (2016) – csak angol nyelvű dalok voltak. Valahogy mióta zenét és szöveget írok, mindig az angol adta magát, talán azért is, mert mégiscsak ez a jazz nyelve. Sokszor könnyebb volt angolul megfogalmazni a gondolataimat is, és jobban is hangzottak így a sorok. Aztán néhány éve azt kezdtem érezni, hogy szeretnék magyarul énekelni, szeretném magyarul megfogalmazni, ami bennem van. Ekkor még Hollandiában, Amszterdamban éltem és nagyon hiányzott a magyar nyelv. 2016 őszére raktam össze a magyar nyelvű anyagomat egy lemeznyi dallal. Ekkor 9 hónapos terhes voltam. Nem gondoltam, hogy ennyire el fog húzódni ennek a projektnek a realizálódása, de őszintén szólva, amikor megszületett a kisfiam, egyszerűen nem éreztem, hogy akkor van az ideje ennek a lépésnek. Érdekes módon a most megjelent, Hétmilliárd történet című dal az egyetlen, ami később született. 2018 őszén írtam Amszterdamban, nagyon furcsa módon egy 4 napos karanténban (volt egy olyan orvosi kezelésem, ami után 4 napig senkinek nem lehettem a közelében). Szóval ez egy karanténban íródott és egy másik karanténban bemutatkozó dal. Remélem több karanténnak kapcsolatos vonatkozása nem lesz már. Egyébként a 2018-as Eurovíziós Dalversenyre szántam, de nem jutott be a televízióba. A Hétmilliárd történet az első megjelent dala a magyar szólólemezemnek, ennek megjelenésének az időpontja ebben a pillanatban a kialakult helyzet miatt kérdéses. De a dalok készen vannak, csak arra várnak, hogy felvegyük őket a stúdióban és elkezdjük őket koncerteken játszani.

Egyértelmű, hogy ez más stílus, mint az E.K. Avenue, ez most egy kirándulás, vagy egy stílusváltás? Míg az E.K. Avenue egy jazz zenekar, hangzásában meghatározó az elektronikus zene elemeivel vegyített R&B-funk jelleg, és néha a drum&bass stílus, a magyar projekt populárisabb és finomabb. Szerettem volna, ha halkabb is, kifejezetten fontosnak tartom, hogy az emberek értsék a dalszövegeimet. Nem is kirándulás ez, és nem is stílusváltás. Ez inkább olyasmi, mint ahogy egyik nap csinosan, magassarkúban érzem jól magam, a következő napon pedig farmerban és tornacipőben. Mind a kettő én vagyok. Miről szól a Hétmilliárd történet? A világ összes emberéről és különböző történeteikről. Bár közben lassan már majdnem 8 milliárdan vagyunk a Földön... arról szól ez a dal, hogy mindenki csak a saját történetét ismeri, mert mindenki egyedül ment végig azon az úton, amire ebben a pillanatban visszatekinthet. Lehet bírálni egy másik embert és a döntéseit, de valójában egyedül ő ismeri a saját történetét. Korábban is írtál saját zenét és szöveget? Régóta írok dalokat, igazából a két eddig megjelent E.K. Avenue lemez összes dalát én írtam, illetve 2015-ben a férjemmel, Reschofsky Dávid jazz gitárossal megjelentetett Young Soul, Old Soul című lemez is csak sajátokat tartalmaz. Ha jól meggondolom, talán kizárólag olyan dalok jelentek meg a saját lemezeimen vagy másokén, melyekben szerző vagyok. Dalszövegeket szoktam másoknak is írni, magyarul és angolul is.

Hogyan válogattad össze a zenészeket, és miért nincs senki az E.K. Avenue-ból? Amikor megírtam a Hétmilliárd történetet, pontosan tudtam, milyen hangszerelést szeretnék. Tudtam, hogy gitárt, nagybőgőt, csellót, ütőhangszereket és háttérvokált hallok bele, hogy ez adná vissza igazán azt a hangulatot, amit szeretnék átadni. Részben ez is az oka, hogy az E.K. Avenue-ból egy tag sincs benne ebben a projektben, hiszen teljesen más hangszerek vesznek részt ebben az utazásban. Amikor 2019-ben visszaköltöztünk Hollandiából Budapestre a családommal, elkezdtem gondolkodni, hogy kikkel dolgoznék szívesen. Fonay Tibivel (nagybőgő) és Czibere Józsival (ütőhangszerek) már volt szerencsém együtt dolgozni, és mind szakmailag, mind emberileg nagyra tartom őket. Nekem ez iszonyú fontos, hogy érezzem, hogy "összeillünk". Eléggé adott volt, hogy a gitáros szerepét a férjem, Reschofsky Dávid fogja betölteni. Sokszor játszottunk már együtt, lemezt csináltunk, fantasztikus gitáros, és elképesztően jó dalokat ír. Feuerstein Réka pedig az egyik kedvenc barátnőm, csodálatos hangja van, ő énekli a háttérvokálokat. Egyedül Simkó-Várnagy Misit (cselló) nem ismertem előtte személyesen, de az eddigiek alapján nincs kétség, hogy jól fogunk tudni együttműködni a továbbiakban is. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy ilyen zenészekkel dolgozhatok, bár zenésztársak terén az élet mindig is elkényeztetett. E.K. Avenue Az E.K. Avenue továbbra is marad aktív? Az E.K. Avenue nagyon is aktív marad. Fantasztikus koncert szezonnak néztünk elébe a tavaszra/nyárra, de ahogy minden más koncert, a mieink is elmaradnak most. Van néhány olyan lehetőség, amiről még nem mondtam le teljesen, majd kiderül, hogy mikor áll vissza a zenei élet a régi kerékvágásba. Ezt a szünetet igyekszem kihasználni a következő E.K. Avenue lemez dalainak a megírására. Nagyon hiányoznak a fiúk (Rátonyi Robi, Szendőfi Peti, Szuna Peti), csináltunk is egy karantén-videót a Catch the Time című dalból, ami szintén meghallgatható a YouTube-on: https://www.youtube.com/watch?v=hnPMjfE9zQI Hihetetlen, hogy már 11 éves a zenekar, szóval éppen itt lesz az ideje a 3. lemeznek, reményeim szerint 2021 januárja környékén.



[ -kt- ] Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó