Címlap » Legfrissebb » Elhivatottság Pandas of Princess módra - interjú Elhivatottság Pandas of Princess módra - interjú Három szimpatikus fiatalember, és egy egyedi hangú hölgy. Profi zenészek, és feeling újratöltve, ez a Pandas of Princess. Nem most kezdték a zenélést, de összetalálkoztak, inspirálják egymást, és egy hangulatos modern rockos fúzió jött létre. A zenészek, zenekarok általában elutasítják a stílusra vonatkozó kérdéseket, mert talán sértőnek érzik, hogy be kell, be lehet őket sorolni valamiféle fiókba. Ugyanakkor egy fesztivál vagy egy több zenekart érintő fellépés esetén mégis érdekes lehet, hogy a zenei kontextus megfelelő legyen, elsősorban a zenére kíváncsi hallgatóság miatt, tehát valahová pozícionálni kell a „terméket”, a zenét. Kinek ajánlanátok, legyen szó akár zenei rajongókról, akár kíváncsi fülű impresszárióról, menedzserről? Létezik-e egyértelmű zenei kánon, ahová műfajilag beletartozónak érzitek/gondoljátok magatokat? Nagyon nehéz erre válaszolni, mivel a kérdés, és a közönség elvárja a kategorizálást. Viszont szerintem nem létezik manapság „tiszta műfaj” azok körében, akik keresik saját zenei univerzumukat, hiszen minden stílus gravitál egymáshoz, és ha ezt ízlésesen oldjuk meg, akkor széles rétegnek lehet címeznünk a zenénk üzeneteit. Nem tekintjük a dalainkat termékeknek, bár olyan zenészek vagyunk, akik minden készséggel, képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy zenei „termelővé” váljanak. Mindenki zenei mindenevő a zenekarban, és ez P.O.P. műfaji sajátossága. Ez a hibriditás adja a zenénk esszenciáját. Mennyire alkotja a zene részét a szöveg? Hogyan tekintetek a dalszövegekre? Hangsáv, vagy hangszer az ének, egy a többi közül, vagy hozzáadott értéket képvisel? Van-e kiemelt szerepe, vagy „csak” dallam, és az együtt énekelhetőség a legfontosabb szerepe? Az énekdallam, a szöveg, és a hangszerelés teljes harmóniája alkotja zenénk egészét. Nincs alárendelt szerep. Orsó hangja, a dalok üzenetei, a ritmus- és hangzásvilágunk ötvözi a rockzenét a mai elektronikus alapokkal. Játékosan és erőteljesen, mint egy panda. Melyik fontosabb, az önkifejezés, a közös zenélés öröme, vagy muszáj a hallgatóságtól is megkapni a pozitív visszajelzést? Van-e létjogosultsága számotokra annak a létnek, amit hűséges, elvakult rajongónak hívnak? Mennyire motivál a lehetőség, hogy idegen emberek elismerik a munkátokat, zenéteket? Abszolút motiváló, ha idegen emberek elégedetten ízlelgetik „munkánk” gyümölcseit. A pandáknak kell az elismerés. Komoly motiváló erő a közönség, de a közös alkotás öröme, a próbák mind-mind elengedhetetlen elemek ebben az egyenletben. Mennyire fontos feltétel a zenekarban, hogy egymással baráti viszonyban levő zenészek csinálják? Mennyire fontos a barátság, kell-e ez a sikeres alkotási folyamathoz? Kell, nálunk fontos. Mivel nem ebből élünk, és nem termékeket dobunk marketing szemlélettel a piacra, ezért a barátságunk képezi közös munkánk alapját. Hogyan látjátok, szüksége van-e komoly, profi menedzsmentre egy zenekarnak? Mik ennek az előnyei, hátrányai? Kell a menedzsment. Leveszi a zenészek válláról a „piaci érvényesülés” terheit, valamint a promóció szempontjából szintén fontos szerepet tölt be. Viszont negatív hatással lehet ránk, ha valaki stílusidegen dolgokkal próbálja presszionálni a zenekart. Van-e a külső megjelenésnek döntő jelentősége? Sikeresebb-e az a banda, aki konzekvensen az egységes megjelenés mellett dönt, vagy érvényes maradhat-e a külsőségeket, a megjelenést érintő „stílustalanság”? Kell valami olyan, ami kifejezi az entitást, de közben fokozza a zenekari kohéziót, ám az egységes megjelenés nem pótolja a zenei egységet. A kettőnek, úgy, mint mindennek egy zenekaron belül, harmonizálnia kell egymással, bár az egységes megjelenés lehet nagyon hatásvadász megoldás is. Érdemes, vállalható lehet-e konkrét közéleti tartalmakat megjeleníteni a zenében, vagy mindenki marad inkább a teljes apolitikusságnál? Magyarországon nem jellemző a politikai, világpolitikai témák megjelenítése, legfeljebb homályosabb, kevésbé explicit formában. Tényleg minden politika? Vagy ennyire fontosak inkább a lelki tartalmak? Egyenlő arányban a legjobb. Nincs az ellen kifogásunk, ha egy-egy dalhoz társadalmi kérdésekről szóló, vagy inkább sejtető szöveg készül, de konkrét politizálás, pláne állásfoglalás nem hangzik el egy dalban sem. Ennek nagyon egyszerű oka van: mi nem ezért zenélünk. Tiszteljük a zenéjükkel véleményt alkotó és formáló zenekarok munkásságát, de nekünk más az utunk. Női énekesként érdekes feszültségekkel szembesülhetsz, alkalmanként a női szempontú témák milyen fogadtatásra találnak ezekben a „marcona” férfiakban mögötted? Koncerten van-e valamiféle plusz jelentősége női mivoltodnak? Bízom benne, hogy a témáim nem kifejezetten női szempontúak, mert a magam részéről úgy próbálom kialakítani a szövegeimet, hogy azt bárki értse, érezze, ha olyan, akár át is élhesse. Nőként talán szenzitívebb vagyok, több a dalokban az érzelem, a szenvedély, de a fiúk ezt szerencsére roppant türelmesen viselik és fogadják. Amikor csatlakoztam a csapathoz, azonnal éreztem, hogy ők lesznek a „nagy Ők”, és ebben azóta sem bizonytalanodtam el egy pillanatra sem. A közel három és fél év alatt jól összecsiszolódtunk, egy pillantásból megértjük egymást koncert közben is, és bármi van, a lendületünket nem töri meg. Szerintem nekem kifejezetten a koncert az erősségem: mindig azt a visszajelzést kapom, hogy nem azt várta a közönség, amit kapott, hanem sokkal többet és jobbat. a színpadon, a zenében teljesen oldott tudok lenni, míg a koncert előtt és után inkább bezárkózom, de ez talán természetes, hiszen egy másfél órás élő bulit végigugrálni és énekelni nem olyan egyszerű, de mindig megéri. Mindig felkínálok a közönségnek magamból mindent az éneklésben, és ha ezt elfogadják, akkor boldog vagyok. A három fiú olyan stabil hátteret ad nekem ehhez, amiben maximális biztonságban érezhetem magam, és ez nagyon ritka összhangot eredményez. Azt mondják, a pénzkérdés megöli a művészetet, viszont tény, hogy ha nincs pénz, nagyon nehéz indulni, boldogulni, megmutatni. Van arról képetek, hogy milyen anyagi körülmények szolgálnák legjobban a zenekarotok fejlődését? Van-e „pénzálmotok”? Kinek nincs? A több pénz értelemszerűen több lehetőséget, jobb körülményeket, infrastruktúrát stb. jelent. Biztos van az a pénz, ami már megölné a művészetet, de egyelőre nem tudjuk elképzelni, mennyi lenne az. Mi lenne álmaitok eredménye a zenekarral? El tudtok képzelni egy olyan jövőt, amiben minden a terveitek szerint alakult? Hogy nézne ki ez a jövő? Egyszerű: maradjunk barátok, zenéljünk, legyen egy-két állandó helyünk, ahova a szeretett közönségünk eljár a kedvünkért, kölcsönös örömet szerezve egymásnak. Ha minden az álmaink szerint alakulna, akkor talán azt mondhatnánk, hogy az lenne egy komoly változás, ha ebből tudnánk úgy megélni, hogy ne kelljen a hétköznapokon, a civil munkahelyeinken dolgozni, így még több minőségi időt fordíthatnánk a zenekari munkára.

Legközelebb február 9-én a székesfehérvári Nyolcas Műhelyben lép fel a Pandas of Princess, a Subortic, a Meteora és a Holdt zenekarok társaságában. - LA -