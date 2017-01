Címlap » Interjúk » Téged mi tesz Bódottá? Téged mi tesz Bódottá? "A Honeybeast valamit előásott a nagy közös tudatalattinkból, dalaik kitörölhetetlenül beleégnek a lelkünkbe, mert rólunk szólnak." – írják róluk egy cikkben. Tény, hogy a zenekar "A legnagyobb hős" című dala hihetetlenül népszerű lett, de több más daluk is rendkívül sikeres és elgondolkodtató. Múltról, jelenről és természetesen önmagáról is kérdeztük Tarján Zsófit, a Honeybeast énekesét. Tarján Zsófival, a Honeybeast énekesével beszélgettünk, abból az alkalomból, hogy megjelent a zenekar "Bódottá" című albuma. Először egy kicsit a zenekar múltjáról kérdeznélek, ha nem bánod. A Honeybeast szegedi csapat, és már 2009-ben Parazita címmel lemezt készítettek. Mennyire ismered ezt a korszakukat, és mennyiben volt más a zenéjük? Akkoriban Czutor Anett volt az énekesnő, aki Czutor Zoli testvére. A zene eléggé más volt, de voltak hasonlóságok is. Akkor még nem Bencsik-Kovács Zoltán írta a szövegeket, hanem főleg Anett. Az ő szövegei kicsit mások, de mélységében, fordulataiban, gazdagságában sokban hasonlítanak Zoli szövegeihez. Azonban a zene teljesen más világ volt, inkább egy rockosabb angolszász stílushoz állt közel. Te mikor kerültél a Honeybeast-be és ha arról is mondanál valamit, hogyan történt ez? 2012 óta vagyok hivatalosan a zenekarban, 2011 végén a suliban (Kőbányai Zenei Stúdió) megkeresett Kővágó Zsolti, aki egy évvel felettem járt, és megkérdezte nem volna-e kedvem náluk énekelni. Így megtanultam pár dalt, lementem Szegedre, próbáltunk egyet, a vége az lett, hogy kölcsönösen úgy döntöttünk, hogy maradok. Azért érdekelne, hogy Czutor Anett elment a zenekarból és azért hívtak téged, vagy nem voltak vele megelégedve, vagy stílusváltást akartak, hogy volt ez? A stílusváltás önmagától következett be, és nem azért, mert elment Netti, hanem azért, mert született egy Portugál c. dal, és ez volt az, ami megszabta a zenekarnak azt az ösvényt, amin tovább haladt. Ezt még Netti énekelte, később én is elénekeltem sok alkalommal. Netti nagyon triviális okokból nem tudott tovább részt venni ebben a projektben, kétgyerekes anyuka lett, és a zenekar már nem fért bele az életébe. Akkor most térjünk át egy kicsit a közelmúltra. Ha jól gondolom, az országos ismertséget a 2014-es Eurovíziós "A Dal" c. fesztivál hozta meg nektek. Meglepődtetek, hogy bekerültetek az elődöntőbe? Nekem meglepetés volt, és azt gondolom, hogy a zenekarnak is, emlékszem, először nem is nagyon tudtunk mit kezdeni vele. Azt hittem, hogy nem fogjuk sokáig húzni a műsorban, végül egy hihetetlen bravúr lett belőle, mert a döntőig jutottunk, és óriási népszerűségre tett szert a dal. Időközben jött meg az önbizalmam, amikor láttam, hogy egyre többen töltik le és igen csak élen jár a Legnagyobb hős, akkor kezdtem hinni abban, hogy itt tovább is van út. Hogyan definiálnád azt a zenei stílust, amit játszotok? Ez a legnehezebb kérdés. Inkább megpróbálnám körülírni. Nagyon sokféle zenét szeretünk, azt tudni kell, hogy Bencsik-Kovács Zoltán írja a dalokat, ő készíti a hangszerelést, ő írja a szövegeket. Úgy szoktam Zolit bemutatni, mint a zenekar lelkét. Zoli ízlése eléggé szerteágazó, játszott már jazz zenekarban, játszott funkyt, több hangszeren is boldogul. Azt vettem észre, hogy mindenhonnan szereti "kivenni" azt amit ő szeret, és ezt összegyúrja egy labdává, amit mi a zenekaron belül úgy hívunk, hogy Honeybeast stílus. Zoli szereti a klasszikus zenét is, de szereti a modern hangszerelési megoldásokat is, például a moduláris és analóg szintik hangzását is kedveli, ezeket is gyakran beilleszti a hangszerelésbe. Nem lehet egyértelműen megnevezni ezt a stílust, de úgy gondolom, talán ezért is tud működni. Mondanék neked két stílust, ami eszembe jut a zenétekről, természetesen egyik sem stimmel rá teljesen, de kíváncsi vagyok, mit szólsz, ha valaki azt mondja, hogy a manapság oly divatos alternatív vonalhoz tartoztok? Azt mondom jó... Nem tiltakozom ellene, bár nem vagyunk kifejezetten trendi zenekar, kicsit a saját útjainkat járjuk, a szövegek tekintetében is sokkal keményebben fogalmaz meg Zoli bizonyos dolgokat, mint egy átlagos trendinek mondható zenekar. És ha azt mondom, sanzon? A sanzon ellen sem tiltakozom... A zenétek sokkal szöveg centrikusabb, mint a mainstream zenekarok zenéje. Akkor ne címkézzük fel, de ezt a két jelzőt elfogadod? Igen, de még annyit, hogy sokszor hallom a Honeybeast zenéjével kapcsolatban, hogy ultra-dallamos. Aranylemez lett a Legnagyobb hős c. album Hogyan készülnek a dalok? Mennyire készen hozza le a próbára Zoli, ott kezditek el meghangszerelni, vagy neki megvannak már a konkrét elképzelései? Mikor születik egy dal, akkor általában elküld nekem egy "egy szál gitáros" verziót, majd amikor elmegyünk a próbaterembe én már annyira elsajátítottam a dalt, hogy ne kelljen olvasni a szöveget. Az ő fejében akkor már megvannak a hangszerelési elképzelések és elmondja a többi zenésznek, hogy hol, mit és hogyan képzel, gyakorlatilag a zenészek nagyrészt az ő elképzeléseit valósítják meg. Persze ahogy fejlődik a nóta, folyamatosan történnek újítások a hangszerelés terén. Mennyire van neked szabad kezed a dallam, a nóta alakításában? Ha van egy jó elképzelésed, hogy egy kicsit másfelé menjen a dallam, vagy beleteszel egy érdekes frazírt a dalba, ő mennyire vevő erre? Általában vevő azokra az ötletekre, amik jók. Ha egy ötlet szerinte is megállja a helyét, akkor mindenképpen nyitott rá. Még visszatérve a szövegekre, nem túl intellektuálisak ahhoz, hogy minden egyes hazánkfia oda értse, ahová szánjátok? Ahány ember, annyi féle, nagyon intelligens embereknél is tapasztaltam már, hogy egy bizonyos dalnál teljesen másféle módon fogják fel a szöveget. Például ott van az erősen közéleti témájú dalunk a Maradok, ezt van aki erről az oldalról értelmezi és van aki tök másfelől. És ez nem baj? Nem baj, sőt olyan, mintha szociológia tanulmányt végeznénk a zenekarral. A lényeg az, hogy szóljon a dal valamiről és gondolatokat indítson meg azokban az emberekben, akik hallgatják. A szövegek felvetnek egy helyzetet, amit nem színezünk ki, nem akarunk megoldást nyújtani, és úgy tapasztaljuk, hogy az embereknek ez az őszinteség bejön. Egy kicsit mesélnél arról, hogy a Honeybeast előtt milyen zenekarokban énekeltél? Az én életemben a zene jött, én nem kerestem, de érdekes módon, tudtam azt, hogy egyszer valamilyen formában fogok ezzel foglalkozni. Az első zenekarom a Cenobite, death metál banda volt, én csak hörögtem, tehát nem volt tiszta hang egyáltalán. Aztán édesapámon keresztül kerültem be a Balkán Fanatik zenekarba, ahol másfél évig tevékenykedtem. Eredetileg egy grafikai projektre kértek fel, mert grafikus is vagyok. Amikor meghallották ezt a hörgős történetet, azt mondták esetleg tök jó lenne, hogy ha a Balkán Fanatikban hasznosítanám, így lettem rapper...Tényleg így volt... A Balkán Fanatikban voltam még, amikor egy menedzser meghívott egy színdarabba játszani, és édesanyámmal, Hernádi Judittal eljátszottuk az Egy színésznő lánya c. darabot. Ezután kerültem be a Kőbányai Zenei Stúdióba, úgy éreztem, hogy ha tényleg komolyan akarom venni az éneklést, akkor nem ártana ennek szakmai hitelt is szerezni. Meg akartam mutatni, hogy tényleg komolyan gondolom, és nem csak egy híresség gyereke vagyok, aki arra vágyik, hogy anyucika és apucika nyomdokaiban lépjen. Kőkeményen dolgoztam, elvégeztem a négy évet, és végül ott találkoztam Kővágó Zsolttal. Mesélnél valamit a Bódottá c. harmadik albumotokról? Mennyiben más mint az előző, és kíváncsi lennék, vajon van-e több hangszeres rész a dalokban, konkrétan hangszerszólók, mert azokat egy kicsit hiányoltam az előző lemezen. Szerintem az egész hangszerelés modernebb, szólók tekintetében itt sem bővelkedünk, inkább egy konkrét anyagot próbálunk átadni, ahol minden egyes momentumnak megvan a maga jelentősége. Minden egyes hangszer és ének rész össze van rakva és együtt tud érvényesülni. Azt gondolom, a szövegeket Zoli itt is odarakta, sőt egy kicsit durvább, mint az előző lemezen. Hangszerelés terén vannak újítások, beszereztünk új hangszereket – elektronikus billentyűs hangszerekről van szó – és néhány dalban fúvósok is megszólalnak. A zenei tanulmányaidról már esett szó, de ha jól tudom, foglalkozol festészettel, grafikával, akkor te képzőművésznek is tekinted magad?



Vizuális kommunikáció szakon végeztem, van egy bachelor diplomám, de nem tekintem magam különösképpen semminek, talán leginkább egy melózó embernek, aki mindig próbál fejlődni. Azt, hogy én képzőművész, vagy grafikus, vagy bármi leszek-e, azt nem én fogom eldönteni, hanem a külső világ. December 26-án az A38 Hajón lesz az új, lemezetek bemutatója. Mondanál valamit a koncertről? Már komolyan folyik a próbaidőszak, minden héten Szegeden próbál a zenekar, ez azt jelenti, minden héten leutazom Szegedre – közben pedig koncertezünk országszerte. Azt tervezzük, hogy a teljes lemezanyagot eljátsszuk a koncerten, de természetesen elhangzanak a legsikeresebb dalaink is: A legnagyobb hős, Egyedül, Maradok. https://www.facebook.com/honeybeastmusic/ Honeybeast Tarján Zsófia - ének

Bencsik-Kovács Zoltán - gitár, vokál

Tatár Árpád - gitár

Kovács Tamás - dob

Lázár Tibor - basszusgitár

Kővágó Zsolt - szintetizátorok, vokál <-kt-> Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó