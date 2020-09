Címlap » Interjúk » Reschofsky Dávid – Rush – új dupla album Reschofsky Dávid – Rush – új dupla album - tkeres -



Augusztus végén jelent meg Reschofsky Dávid kizárólag saját kompozíciókat tartalmazó, különleges hangulatú, elektronikus pszicho-jazz lemeze. Az új album kapcsán kérdeztük a kiváló gitárost.



Milyen megfontolásból készítettél egy olyan lemezt, amiben az elektronika ennyire dominál és alapokat csak elektronikus hangszerek, különböző minták, loopok adják? Ezt esetleg a karantén miatt részben a szükség diktálta, vagy eleve ilyen lemezt akartál készíteni? Ez koncepció volt. Mindig is szerettem az elektronikus zenét, azon belül is főleg a kísérleti, kortárs dolgokat. Szóval semmiképpen nem a dance stílust. Miután külföldre költöztem, ez csak erősödött bennem és elkezdtem tanulni, majd írni is ilyen zenéket. A zenei alapokat nemcsak pluginek adják. Több kompozícióban élő gitár alapok, kíséretek szólnak és sokszor stúdióban felvett, élő dob szól a trackekben. Ezeket a dob loopokat, és sample-eket vágom, szerkesztem, illetve egészítem ki egy DAW programban, vagy írok teljesen újakat. Továbbá mindent, ami szintetizátor vagy basszus én játszom billentyűzeten, tehát mondhatni minden hangot vagy zenei alapot hangszer szólaltat meg. Az alap koncepció az volt, hogy a hangszerelések trió (gitár, dob, basszus) formációra íródjanak, azonban a zene alsó regiszterét ne egy megszokott basszushangszer adja. Ehelyett Ableton Live programban elektronikus hangszerek által generált szubbasszusokat, textúrákat, atmoszférákat, zajokat, VST algoritmusokat használok. Hogy miért nem akusztikus basszushangszer? Ezek az elektronikus soundok funkciójukban tökéletesen teszik a dolgukat, akár csak akusztikus társaik, hiszen a zene alsó, tehát basszus regiszterét adják. Így azonban csupán a néhány jól megszokott basszus sound helyett – amit a hagyományos basszushangszerek fizikai korlátai rendesen limitálnak – túlzás nélkül mondhatom, hogy végtelen számú lehetőséget kapunk. Ezek a különleges hangzások nagyon inspirálóan hatnak rám és zenei világomra. Egyedi és izgalmas a lemez hangulata. Minden számban erősen dominál az elektronika, azonban mégis hallani, hogy jazz zenész vagy. Dallamos témák vannak a kompozíciókban és a gitár szólókban is, pedig ez általában nem jellemző az elektronikus műfajokra. Ez gondolom a jazz zenész múltadnak a hatása… Mivel én a jazzből jövök, nálam nagyon fontos és az egyik fő koncepció, hogy minden dalban legyen egy téma, amire az egész dalt felfűzöm. Itt van a legnagyobb különbség a legtöbb elektronikus műfaj és például a jazz vagy könnyűzene között. A legtöbb elektronikus zenei műfajban nincs ilyen szintű téma-orientáltság. A dallamvilág nem képezi szerves részét a kompozícióknak. Ezek funkciójukban leginkább csak színek, vagy csupán egy hangulati többlet. Legtöbbször túlságosak ritmus-orientált az egész, még a legtöbb kísérleti, kortárs zenében is. Én azokat a zenéket szeretem, amiket tudok énekelni is. Az elektronikus zene számomra ugyanúgy szól dallamokról, mint harmóniákról vagy ritmusokról. Hogy-hogy gitáros létedre ennyire átengedted a terepet az elektronikának? Ahogyan egy korábbi válaszomnál már említettem, nagyon sok örömöm és inspirációm lelem az elektronikában és az effektekben. Mint gitáros, mindig is szerettem az effekteket, kísérletezni pedálokkal, hangzásokkal. Még akusztikus projekteken belül is. Az, hogy a zene basszus- és ritmus regisztereivel is ilyen szinten kezdtem el foglalkozni, kézenfekvő volt számomra. Sokféle gitár sound szólal meg a dalokban, elmondanád, hogy milyen gitárokat és effekteket használtál? Elég szerencsés vagyok, mert az évek alatt sikerült egy elég szép és számomra nagyon szerethető házi stúdiót, továbbá effekt- és hangszerparkot összeraknom. A lemezen az egyik custom made hangszeremen játszom, amit Victor Baker amerikai hangszerkészítő mester készített. Ez egy 14 inches jazz gitár. Effektek terén ezúttal nem estem túlzásokba, mert az egyik jelenleg csúcskategóriás Line 6 Stomp multieffekt pedált használtam főleg, amiben jóformán minden benne van. A lemezen hallgató még a Strymon Timeline és Blue Sky, az Eventide H9 és az EHX Pog II is. Milyen zenéket hallgatsz szívesen? Fél éve nem hallgatok zenét. Csak a sajátomat… A viccet félretéve, két műfajért rajongok. Az egyik a jazz, azon belül is a swing/bebop és a modern mainstream. A másik a kísérleti, elektronikus és minimal zenék. Az okos és dallamos zenét szeretem. A páratlan ritmusokat, az izgalmas akkordmeneteket, az improvizációt és a dallam szempontjából fordulatos témákat. Az elektronikus zenében is a dallamos, továbbá a pszichedelikus, melankolikus, deep, dark és minimal dolgokat kedvelem. Vannak olyan kompozíciók a lemezen, nem is kevés, melyek eléggé filmzene-jellegűek pl. Humans, Travelling, Rush. Ezeket a számokat szándékosan ilyen hangulatúra csináltad? Nincsen tudatosság ebben a részemről. Csak úgy hagyom, hogy átfolyjon rajtam, aminek át kell. Én általában programzenét írok. Ha valami egészen kezdetleges dologra is rátalálok – amiből kiindulhatok – gyakran már olyankor van a fejemben egy „cím”. Erre építek aztán hangulatban. Ahogy mondtad, minden hangszert te játszottál fel, de a felvétel, keverés, maszterelés során volt-e valamilyen segítséged? A lemez teljes anyagát én írtam és én is játszottam fel. A teljes keverést is én csináltam, azonban a masteringhez már nem értek. Ez a kiváló szakember, Pálfi Balázs keze munkáját dicséri. Mennyi időt vett igénybe a lemez elkészítése? Hat hónapot dolgoztam az albumon. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez a projekt kapott egy profi honlapot is, és azzal is rengeteg munkám volt. A kettő együtt számomra elválaszthatatlan, így volt fél év. Nagyon tetszenek a weboldalon látható fotók, fotógrafikák, ki készítette ezeket? Besenczi Richárd és Marsi Tamás a két fotós. A fotózások helyszínei, a beállítások, a témák, a képek végső retusálásának a stílusa és a filterek mind az én ötleteim. Általában mindenről nagyon konkrét elképzelésem van, ami a munkáimat érinti, szeretem magam megcsinálni azokat a dolgokat, amiket én is meg tudok. Az album borítójának egy szlovák fotóművész képét választottam, melyet szívesen adott oda nekem ehhez a projekthez. Csak digitális formában jelenik meg a lemez vagy fizikai adathordozón is? Csak digitálisan. Nem hiszek már a CD formátumban. A legtöbb embernek már nincs is hova betenni a lemezeket. Szeretnék egy bakelit lemezt később a Rushból, nagyon jól mutatna rajta a lemezborító is. Néhány kompozíció, akár „élő” zenekarral is eljátszható, de a többség nem igen… Lesz-e a lemeznek élő bemutatója, és ha igen, milyen formában, hány zenésszel? Az összes szám eljátszható zenekarral is, kisebb-nagyobb változtatásokkal az eredetihez képest. A lemez anyaga egy trió (gitár, dob, basszus) formációra íródott. Ezt szeretném élőben is játszani egy dobossal és egy DJ-vel kiegészülve. Elég eredeti felállás lesz, éppen ezért nincsenek is mások által már jól bejárt utak, amik segíthetnének a technikai részét tekintve. Nekem/nekünk kell majd több mindent kitalálnunk, ami a megvalósítást illeti. A következő periódus arról fog szólni, hogy ezt a zenét színpadra vigyem. Lesznek kihívások, amikkel már most is szembesülök, de bízom benne, hogy a legjobbat hozzuk majd ki a dologból.





Érdemes meglátogatni Reschofsky Dávid weboldalát, ahol a lemez meghallgatható.

